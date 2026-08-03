Hisense lanza el PX4 Pro, llevando la experiencia cinematográfica profesional al hogar

QINGDAO, China, 3 de agosto de 2026 /PRNewswire/ -- Hisense, una marca líder mundial en electrónica de consumo y electrodomésticos, ha anunciado hoy el lanzamiento del PX4 Pro, un nuevo sistema de cine láser TriChroma diseñado para que la gran pantalla forme parte de la vida cotidiana. Con tamaños de proyección que van de las 80 a las 200 pulgadas, el dispositivo ofrece una experiencia de entretenimiento envolvente para ver películas, deportes y jugar a videojuegos, tanto durante el día como a altas horas de la noche.

Lo más importante de esta experiencia es la capacidad de llevar la grandiosidad y el impacto del cine al hogar. Con 3500 lúmenes ANSI, el PX4 Pro ofrece imágenes brillantes y nítidas con la claridad y el impacto visual necesarios para disfrutar de una experiencia verdaderamente envolvente en pantalla grande.

Gracias a la tecnología del LPUTM Digital Laser Engine 3.0, el PX4 Pro ofrece una cobertura del 118 % del espacio de color BT.2020, lo que permite reproducir una gama más amplia de colores intensos y realistas, de modo que los usuarios puedan apreciar mejor los matices y tonos que los creadores de contenido han pretendido plasmar. Su exclusiva tecnología Dynamic Grayscale y su lente Iris mejorada revelan los detalles en las escenas oscuras y en los contenidos HDR, aportando mayor profundidad y realismo a cada fotograma.

Además, el PX4 Pro no solo sustituye al televisor a la hora de ver películas, sino que redefine lo que un proyector es capaz de hacer, desde el visionado a la luz del día hasta los videojuegos competitivos. Se trata del primer cine láser TriChroma del mundo certificado por FreeSyncTM Premium, que lleva a la gran pantalla el rendimiento fluido y con gran capacidad de respuesta que esperan los jugadores, con una latencia ultrabaja de 1 ms, una frecuencia de actualización de 2K a 240 Hz, VRR y Dolby Vision Gaming. Con la llegada de Xbox Cloud Gaming a través de una futura actualización de VIDAA, los usuarios también podrán disfrutar de títulos superventas sin necesidad de una consola.

Una buena noche de cine es algo más que una pantalla más grande. Se trata de dejarse llevar por la historia, ver los colores tal y como deben verse y captar los detalles que hacen que cada escena parezca real. Con el PX4 Pro, esa sensación puede ir más allá de una noche de cine: desde deportes diurnos y entretenimiento familiar hasta videojuegos inmersivos, lo que ofrece más formas de integrar la gran pantalla en la vida cotidiana.

Acerca de Hisense

Hisense, fundada en 1969, es una empresa líder a nivel mundial en electrodomésticos y electrónica de consumo, con presencia en más de 180 países, especializada en ofrecer productos multimedia, electrodomésticos y soluciones informáticas inteligentes de alta calidad. Según Omdia, Hisense ocupa el primer puesto a nivel mundial en el segmento de televisores de 100 pulgadas o más (2023-primer trimestre de 2026). Como pionera en la tecnología RGB MiniLED, Hisense sigue liderando la innovación en la próxima generación de RGB MiniLED. Como patrocinador oficial de la Copa del Mundo de la FIFA 2026TM, Hisense apuesta por las colaboraciones deportivas a nivel mundial como forma de conectar con público de todo el mundo.

FUENTE Hisense