Hisense presenta una estrategia de crecimiento impulsada por IA para definir la próxima era de vida inteligente

QINGDAO, China, 22 de julio de 2026 /PRNewswire/ -- Hisense, marca líder mundialmente reconocida en electrodomésticos y electrónica de consumo, presentó una estrategia de crecimiento integral impulsada por IA que marcará el rumbo de la próxima etapa de desarrollo de la empresa a nivel mundial, lo que refuerza su compromiso con la innovación, la vida inteligente y el valor a largo plazo para el cliente.

Esta estrategia se presentó durante la Global Partner Conference 2026 de Hisense, que se llevó a cabo en Nueva York antes de la final de la Copa Mundial de la FIFA 2026TM, en la que Hisense reunió a clientes y socios de todo el mundo para compartir su visión de la era de la IA.

"La IA lo está redefiniendo todo. Y todos formamos parte de ello", afirmó el Sr. Fisher Yu, director ejecutivo de Hisense Group. "En la era de la IA, debemos sumarnos a esta ola imparable. Estamos actualizando nuestra estrategia en torno a cinco pilares: ampliar nuestra presencia en el ámbito de la IA en toda la cadena de valor fundamental de esta tecnología; transformar los dispositivos inteligentes en compañeros para el hogar inteligente mediante la innovación en escenarios impulsada por la IA; mantener una estrategia de marketing deportivo a largo plazo para reforzar nuestra marca a nivel mundial; adherirnos a un enfoque centrado en el servicio para mejorar la experiencia del usuario; y profundizar en la glocalización para generar valor a largo plazo para nuestros clientes y socios".

El eje central de la estrategia de Hisense es un compromiso a largo plazo con la IA. La empresa está creando un ecosistema integrado de IA que abarca toda la cadena de valor. "Cuando aplicamos esta arquitectura a Hisense, nuestra visión queda clara: estamos reestructurando todo nuestro negocio en torno a la IA", declaró el Sr. Yu. Hisense está impulsando el crecimiento en las áreas de los centros de IA, semiconductores, energía inteligente, tecnología láser y electrónica para automotores, a la vez que sigue consolidando su negocio principal de dispositivos inteligentes.

Para los consumidores, esto supone una nueva generación de productos que pasan de ser dispositivos inteligentes a convertirse en compañeros del hogar inteligente, como dispositivos capaces de percibir de forma proactiva su entorno, comprender las preferencias de los usuarios, comunicarse de forma natural y actuar en su nombre. "Un dispositivo se limita a recibir órdenes. Pero un compañero aporta mucho más. Es comprensivo, se anticipa a las necesidades y aporta una calidez auténtica al hogar. Y este es el futuro de nuestro sector", señaló el Sr. Yu.

Esta visión ya se está haciendo realidad en todo el ecosistema de Hisense. Impulsados por V AI OS, los televisores de Hisense pueden analizar las preferencias y las intenciones de los usuarios y ofrecer recomendaciones de contenido muy personalizadas en el momento adecuado. Más allá del entretenimiento, ConnectLife permite que los electrodomésticos conectados actúen de forma inteligente en las tareas de cocina, lavandería, control de la climatización y optimización energética y unifica estas cuatro funciones asistidas por IA para crear un hogar más inteligente e intuitivo.

Además, Hisense seguirá fortaleciendo su marca a nivel mundial mediante colaboraciones deportivas a largo plazo y utilizará el lenguaje universal del deporte para conectar con los clientes de todo el mundo. "Esto es fantástico porque vemos cómo nuestros socios avanzan y proponen nuevas tecnologías, como la tecnología LED de última generación, y nos apoyan en las operaciones de VAR a todos los niveles", expresó el Sr. Romy Gai, director de Negocios de FIFA.

"Harvey Norman valora esta colaboración con Hisense debido a la inversión continua de la empresa a nivel mundial en tecnología de vanguardia, innovación y desarrollo de la marca", comentó el Sr. Haydon Myers, director general ejecutivo de Electricidad de Harvey Norman Australia. "El compromiso de Hisense con los productos premium a nivel mundial queda demostrado con su colaboración en la Copa Mundial de la FIFA por tres años consecutivos. Ese compromiso a largo plazo sigue reforzando la marca y genera un valor duradero tanto para los clientes como para los socios minoristas y el sector en general".

La inversión a largo plazo de Hisense en colaboraciones deportivas a nivel mundial ha acompañado su crecimiento internacional. A medida que la IA transforma los sectores en todo el mundo, Hisense continuará combinando la innovación tecnológica, las alianzas a nivel mundial y la innovación centrada en el cliente para definir la próxima era de la vida inteligente.

Acerca de Hisense

Hisense, fundada en 1969, es líder mundialmente reconocido en electrodomésticos y electrónica de consumo, tiene operaciones en más de 180 países, y se especializa en ofrecer productos multimedia, electrodomésticos y soluciones informáticas inteligentes de alta calidad. Según Omdia, Hisense ostenta el primer puesto a nivel mundial en el segmento de televisores de 100 pulgadas y más (de 2023 al primer trimestre de 2026). Como creadora de la tecnología RGB MiniLED, Hisense continúa liderando la innovación de RGB MiniLED de próxima generación. Como patrocinadora oficial de la Copa Mundial de la FIFA 2026TM, Hisense está comprometida con las asociaciones deportivas globales como una forma de conectar con audiencias de todo el mundo.

FUENTE Hisense