APIA, Samoa, 19 de noviembre de 2025 /PRNewswire/ -- Phemex, bolsa de criptomonedas centrada en el usuario, anuncia una campaña de aniversario con 6 millones de dólares en recompensas, que se extenderá durante un mes, del 19 de noviembre al 19 de diciembre de 2025. La celebración se realizará luego de un año histórico en el que la plataforma se amplió de 6 millones a más de 10 millones de usuarios y completó un cambio de imagen de marca completo, lo que destaca su crecimiento en un ecosistema de trading de criptomonedas diversificado.

Phemex lanza un festival de varias sedes con 6 millones de dólares en recompensas para celebrar su sexto aniversario

La campaña abarca cinco sedes principales, cada una de las cuales ofrece recompensas personalizadas para diferentes comportamientos de trading. Los premios van desde relojes Rolex y dispositivos iPhone 17 Pro Max hasta grupos de recompensas de amplia base distribuidos en las actividades diarias de trading.

Sobre operaciones al contado, los usuarios obtienen acceso a trading sin comisiones y recompensas de tokens CandyDrop. Los participantes de futuros pueden formar parte de un concurso de trading, abrir cajas de la suerte y competir por recompensas premium. En recompensas por staking, los usuarios pueden explorar productos flexibles y fijos con rendimientos de porcentaje anual (APY, por sus siglas en inglés) competitivos. Los usuarios fiduciarios se benefician de los depósitos con tarjeta de tarifa cero durante todo el período, mientras que las misiones de referencia ofrecen bonificaciones adicionales por la participación impulsada por la comunidad.

Federico Variola, director ejecutivo de Phemex, comentó: "Nuestra plataforma ahora presta servicio a operadores con hábitos y objetivos distintos, por lo que nuestra campaña de aniversario está diseñada de la misma manera: diferentes lugares, utilidad real y recompensas que coinciden con la forma en que las personas realmente usan Phemex. Este diseño refleja la estrategia más amplia detrás de la expansión de nuestro ecosistema".

A medida que Phemex entra en su séptimo año, la bolsa continuará implementando eventos de temporada, festivales de trading, actualizaciones de productos y programas comunitarios mundiales. La campaña del 6.º aniversario es solo el comienzo de una serie más amplia de iniciativas diseñadas para fortalecer la conexión de los usuarios y, al mismo tiempo, hacer que la plataforma sea más interactiva, gratificante y divertida. Se anunciarán más actualizaciones y celebraciones durante toda la temporada.

Acerca de Phemex

Phemex fue fundada en 2019 y es la primera plataforma de intercambio de criptomonedas en la que confían más de 10 millones de operadores de todo el mundo. La plataforma ofrece operaciones al contado y con derivados, copy trading y productos de gestión patrimonial diseñados para priorizar la experiencia del usuario, la transparencia y la innovación. Con un enfoque innovador y un compromiso con el empoderamiento del usuario, Phemex ofrece herramientas confiables, acceso inclusivo y oportunidades en evolución para que los operadores de todos los niveles crezcan y tengan éxito.

Para más información, visite: https://phemex.com/

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2826246/Phemex_Launches__6_Million__Multi_Venue_Festival_to_Celebrate_Its_6th_Anniversary.jpg

Logotipo - https://mma.prnewswire.com/media/2819516/Phemex_Logo.jpg

FUENTE Phemex