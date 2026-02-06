Piramal Critical Care 與 Blue-Zone Technologies 攜手合作捕獲、收集和回收廢麻醉氣體

在獲得歐洲監管部門對 Blue-Zone 的 Phoenix Deltasorb® 廢麻醉氣體捕集系統的批准後，Blue-Zone 將向 PCC 在歐洲的客戶提供這些系統，最初會在法國和德國。 Blue-Zone 將負責在醫療機構中供應和使用其系統的所有活動。 PCC 將利用 Blue-Zone 的技術處理捕獲的廢麻醉氣體，以生產符合美國藥典標準 (USP)、於加拿大供人類使用的七氟烷。

雙方預計，廢麻醉氣體的捕獲、收集和回收以及使用廢麻醉氣體生產的美國藥典標準 (USP) 七氟烷之市場推廣，相關業務範圍將擴展至更多地區。

Piramal Critical Care 總裁兼營運總裁 Jeff Hampton 評論道：

「Piramal Critical Care 很榮幸能與 Blue-Zone 合作，共同開發這項創新的廢麻醉氣體捕獲、收集和回收技術，以幫助減少浪費並盡力減少對環境的影響。 透過引入氣體捕獲技術，醫院可以選擇最符合臨床需求的吸入式麻醉劑，同時也能支援更可持續的醫療護理目標。

吸入式麻醉劑是至關重要的藥物，能夠讓世界各地的患者得到必要的治療。 作為全球領先的全身麻醉產品製造商，Piramal Pharma 致力為臨床醫生、醫院和醫療系統提供兼顧臨床療效和環境責任的解決方案。 我們的重點是確保患者繼續獲得所需的關鍵護理，同時推進更可持續的麻醉方法。」

關於 Piramal Critical Care：

PCC 是麻醉、疼痛管理和椎管內治療的全球領導者。 PCC 擁有廣泛的全球業務，持續向全球 100 多個國家的醫院供應用品。 PCC 的產品組合包括吸入式麻醉劑、用於痙攣和疼痛管理的椎管內治療、血漿容量擴容劑以及各種其他注射和仿製藥。 PCC 擁有強大的製造和製程開發能力，在美國賓夕法尼亞州伯利恆、印度迪格瓦爾 (Digwal) 和印度達海傑 (Dahej) 設有最先進的製造設施，並獲得全球監管認證，嚴格遵守生產質量管理規範 (GMP) 法例。 此外，PCC 還與世界各地領先的製藥研發和生產機構建立合作關係。

關於 Piramal Pharma Ltd：

Piramal Pharma Limited (PPL, NSE: PPLPHARMA I BSE: 543635) 透過其 17 個全球研發和生產設施以及遍佈 100 多個國家的全球分銷網絡，提供一系列與眾不同的產品和服務。 PPL 包括 Piramal Pharma Solutions (PPS)，一個綜合合約開發和生產組織；Piramal Critical Care (PCC)，一家經營高複雜度醫院仿製藥業務的企業；以及印度消費者醫療護理業務，銷售非處方消費者和健康產品。 此外，PPL 的關聯公司之一，Abbvie Therapeutics India Private Limited（Abbvie 和 PPL 的合資企業），已成為印度製藥市場眼科治療領域的市場領導者之一。 而 PPL 還持有 Yapan Bio Private Limited 的策略性少數股權投資，該公司在生物製劑/生物治療和疫苗領域開展業務。

* 包括一間因 PPL 對 Japan Bio 的少數股權投資而納入計算的設施。

關於 Blue-Zone Technologies Ltd.

Blue-Zone 是一家總部位於加拿大安大略省的創新清潔科技醫藥企業，專注於廢麻醉氣體 (WAG) 的捕獲、回收和處理。 我們的目標是保護環境並生產揮發性麻醉劑。 憑藉策略投資者和領導層、經驗豐富且敬業的團隊、在加拿大獲得的麻醉藥物批准，以及遍佈全球的商業和技術合作夥伴，Blue-Zone 開發和銷售設備和製程，以提供揮發性麻醉劑的整個生命週期。 Blue-Zone 支持在使用揮發性麻醉劑的醫療機構中收集廢麻醉氣體 (WAG)，並將其轉化為已獲批准的麻醉藥物。

