Quantinuum anuncia el precio de su oferta pública inicial ampliada

BROOMFIELD, Colorado, 4 de junio de 2026 /PRNewswire/ -- Quantinuum Inc. ("Quantinuum") anunció hoy el precio de la oferta pública inicial ampliada de 28.000.000 acciones de sus acciones ordinarias Clase A a un precio para el público de 60,00 dólares por acción. Quantinuum ha dado a los suscriptores una opción de 30 días para comprar hasta 4.200.000 acciones adicionales de su acción ordinaria Clase A para cubrir las sobreasignaciones al precio de oferta pública inicial, menos descuentos y comisiones de suscripción.

Se espera que las acciones ordinarias Clase A comiencen a cotizar en el Nasdaq Global Market el 4 de junio de 2026 bajo el símbolo "QNT". Se espera que la oferta se cierre el 5 de junio de 2026, y estará sujeta a las condiciones de cierre habituales.

J.P. Morgan y Morgan Stanley (en orden alfabético) actúan en agentes de colocación activos principales conjuntos para la oferta; Jefferies y Evercore ISI también actúan como agentes de colocación activos; BofA Securities, UBS Investment Bank, Cantor, Mizuho, Needham & Company, Societe Generale y TD Cowen actúan como agentes de colocación conjuntos; y Craig-Hallum y Rosenblatt actúan como coagentes de colocación de la oferta.

El 3 de junio de 2026, la Comisión de Bolsa y Valores declaró efectiva la declaración de registro correspondiente a esta oferta. La oferta está disponible únicamente a través de un Departamento de Prospectos. Se pueden obtener copias del prospecto, cuando estén disponibles, en: J.P. Morgan Securities LLC, c/o Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, New York 11717 o por correo electrónico a [email protected] y [email protected]; Morgan Stanley & Co. LLC, 180 Varick Street, 2nd Floor, New York, New York 10014, Attention: Prospectus Department o por correo electrónico a [email protected]; Jefferies LLC, Attn: Equity Syndicate Prospectus Department, 520 Madison Avenue, New York, New York 10022, por teléfono al (877) 821-7388 o por correo electrónico a [email protected]; o Evercore Group L.L.C., Attention: Equity Capital Markets, 55 East 52nd Street, 35th Floor, New York, New York 10055, por teléfono al 888-474-0200 o por correo electrónico a [email protected].

Este comunicado de prensa no constituye una oferta de venta ni la solicitud de una oferta de compra de estos valores, ni se realizará ninguna venta de estos valores en ningún estado o jurisdicción en los que dicha oferta, solicitud o venta sea ilegal antes de su registro o calificación en virtud de la legislación sobre valores de cualquiera de estos estados o jurisdicciones.

Acerca de Quantinuum

Quantinuum es una empresa líder en computación cuántica que ofrece una plataforma integral diseñada para facilitar la implementación de la computación cuántica en entornos reales. La empresa ha implementado múltiples generaciones de sistemas cuánticos a nivel comercial que se han construido sobre una arquitectura QCCD bien establecida, la cual se ha implementado con diseños y capacidades novedosos para lograr los niveles de precisión más altos de la industria basados en la fidelidad promedio de puerta de dos cúbits al 31 de diciembre de 2025. Quantinuum tiene compromisos activos con líderes del mercado en productos farmacéuticos, ciencia de los materiales, servicios financieros y mercados gubernamentales e industriales. La sede de Quantinuum se encuentra en Broomfield, Colorado, con instalaciones adicionales en Estados Unidos, Reino Unido, Alemania, Japón, Qatar y Singapur.

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FUENTE Quantinuum