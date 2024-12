Seaspan Corporation firma un acuerdo con KVH para equipar su flota con la solución OneWeb para órbita terrestre baja

VANCOUVER, Columbia Británica, 11 de diciembre de 2024 /PRNewswire/ -- Seaspan Corporation (Seaspan), principal arrendador independiente de portacontenedores del mundo, ha firmado un acuerdo para equipar su flota con el satélite avanzado de órbita terrestre baja (LEO, por sus siglas en inglés) OneWeb de KVH Industries. Este acuerdo constituye la siguiente etapa en el impulso de Seaspan para ofrecer conectividad de Internet en el mar similar a la que hay en tierra, con el fin de apoyar su estrategia de transformación digital y aumentar los servicios LEO existentes de su flota.

Al ser uno de los primeros en adoptar las tecnologías LEO, Seaspan es el primer gran propietario y operador de portacontenedores en asociarse con KVH para su solución OneWeb. La implementación de OneWeb por parte de Seaspan reforzará aún más la infraestructura de conectividad de datos de la flota, lo que le permitirá aprovechar tecnologías avanzadas y aplicaciones de gran demanda de ancho de banda, incluidas soluciones como la tecnología de software como servicio (SaaS, por sus siglas en inglés) basada en la nube que antes no eran adecuadas para uso marítimo.

"Nuestra alianza con KVH para los servicios OneWeb se alinea con nuestra estrategia de ofrecer la mejor experiencia de comunicación en toda nuestra flota", expresó Garret Wong, vicepresidente de Tecnología de la Información de Seaspan. "Esta iniciativa nos acerca a alcanzar una conectividad en el mar similar a la que hay en tierra, a la vez que mejora la eficiencia, la seguridad y el bienestar de quienes navegan".

Adrian Alb, director de Operaciones Informáticas de Seaspan, añadió: "Las tecnologías de satélite LEO establecieron un nuevo punto de referencia para las comunicaciones de los buques, ya que ofrecen gran ancho de banda, baja latencia y confiabilidad muy superior a las soluciones tradicionales de satélite marítimo. Esta colaboración con KVH está en consonancia con nuestro objetivo de mejorar la diversidad de proveedores y minimizar las zonas geográficas sin cobertura, lo que refuerza aún más la solidez de nuestra infraestructura de comunicaciones por satélite".

Chad Impey, vicepresidente sénior de Ventas Globales de KVH, comentó: "Estamos orgullosos de apoyar a Seaspan con la implementación del servicio y el hardware OneWeb previstos como parte de nuestra solución integrada de red multiórbita y multicanal KVH ONE".

Con la integración de la tecnología OneWeb LEO de KVH Industries, Seaspan sigue demostrando su compromiso de adoptar tecnologías de vanguardia que permitan a su flota satisfacer las exigencias de las operaciones marítimas modernas.

Acerca de Seaspan Corporation

Seaspan es el principal propietario y operador de activos marítimos del mundo, centrado en arrendamientos a largo plazo y con tipo fijo de interés a las navieras más importantes del mundo. Al 30 de septiembre de 2024, la flota operativa de Seaspan constaba de 218 buques, proforma para las nuevas construcciones no entregadas, como los buques de transporte de vehículos (PCTC, por sus siglas en inglés), con una capacidad total de flota de aproximadamente 2,3 millones de contenedores con una medida equivalente a veinte pies (TEU, por sus siglas en inglés) sobre una base de entrega completa. Para más información, visite seaspancorp.com.

Acerca de KVH Industries, Inc.

KVH Industries, Inc. es líder mundial en conectividad marítima y móvil a través de la red KVH ONE®. La empresa, fundada en 1982, tiene sede en Middletown, Rhode Island, con operaciones de investigación, desarrollo y fabricación en Middletown, Rhode Island, y más de una docena de oficinas en todo el mundo. KVH ofrece soluciones de conectividad para aplicaciones marítimas comerciales, de ocio, militares o gubernamentales y móviles terrestres en embarcaciones y vehículos, incluidas las líneas de productos TracNet™, TracPhone® y TracVision, el programa KVH ONE OpenNet para antenas que no son de KVH, AgilePlans® conectividad como servicio (CaaS) y servicio de contenidos para el bienestar de la tripulación KVH Link.

KVH Industries, Inc. ha utilizado, registrado o solicitado el registro de sus marcas en EE. UU. y otros países del mundo, incluidas, entre otras, las siguientes marcas: KVH, KVH ONE, TracVision, TracPhone, TracNet y AgilePlans. Otras marcas comerciales son propiedad de sus respectivas empresas.

Contacto para los medios: Cailey Murphy, directora de Comunicación Corporativa, Seaspan Corporation, [email protected]

