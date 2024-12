Seaspan Corporation unterzeichnet Vereinbarung mit KVH zur Ausstattung der Flotte mit OneWeb-Low Earth-Orbit-Lösung

VANCOUVER, BC, 10. Dezember 2024 /PRNewswire/ -- Die Seaspan Corporation (Seaspan), ein weltweit führender unabhängiger Vermieter von Containerschiffen, hat eine Vereinbarung über die Ausstattung seiner Flotte mit dem fortschrittlichen OneWeb-Low-Earth-Orbit-Satelliten (LEO) von KVH Industries unterzeichnet. Dies ist der nächste Schritt im Bestreben von Seaspan, eine landähnliche Internetverbindung auf See anzubieten, die seine Digitalisierungsstrategie unterstützt und die bestehenden LEO-Dienste der Flotte ergänzt.

Als frühzeitiger Anwender von LEO-Technologien ist Seaspan der erste große Eigentümer/Betreiber von Containerschiffen, der eine Partnerschaft mit KVH für seine OneWeb-Lösung eingegangen ist. Seaspans OneWeb-Einführung wird die Datenverbindungsinfrastruktur der Flotte weiter stärken und Seaspan in die Lage versetzen, fortschrittliche Technologien und Anwendungen mit hohem Bandbreitenbedarf zu nutzen, einschließlich Lösungen wie Cloud-basierte Software-as-a-Service (SaaS)-Technologie, die bisher für den Einsatz auf See ungeeignet waren.

„Unsere Partnerschaft mit KVH für OneWeb-Dienste entspricht unserer Strategie, ein erstklassiges Kommunikationserlebnis in unserer gesamten Flotte zu bieten", sagte Garret Wong, Vice President of Information Technology bei Seaspan. „Diese Initiative bringt uns der Verwirklichung einer landähnlichen Konnektivität auf See näher und verbessert gleichzeitig die Effizienz, die Sicherheit und das Wohlergehen der Seeleute."

Adrian Alb, Senior Manager of IT Operations bei Seaspan, fügte hinzu: „LEO-Satellitentechnologien haben neue Maßstäbe für die Schiffskommunikation gesetzt und bieten eine hohe Bandbreite, geringe Latenzzeiten und eine Zuverlässigkeit, die weit über die herkömmlicher Satellitenlösungen für die Schifffahrt hinausgeht. Die Zusammenarbeit mit KVH entspricht unserem Ziel, die Anbietervielfalt zu erhöhen, geografische Blackout-Zonen zu minimieren und die Robustheit unserer Satellitenkommunikationsinfrastruktur weiter zu stärken."

Chad Impey, Senior Vice President for Global Sales bei KVH, kommentiert: „Wir sind stolz darauf, Seaspan bei der geplanten Einführung von OneWeb-Service und -Hardware als Teil unserer integrierten KVH ONE Multi-Orbit-, Multi-Channel-Netzwerklösung zu unterstützen."

Mit der Integration der OneWeb LEO-Technologie von KVH Industries unterstreicht Seaspan sein Engagement für die Einführung von Spitzentechnologien, die es seiner Flotte ermöglichen, die Anforderungen des modernen Seeverkehrs zu erfüllen.

Informationen zu Seaspan Corporation

Seaspan ist der weltweit führende Eigentümer und Betreiber von Schifffahrtsanlagen, der sich auf langfristige Pauschalmietverträge mit den bekanntesten Reedereien der Welt konzentriert. Zum 30. September 2024 bestand die Betriebsflotte von Seaspan aus 218 Schiffen (pro-forma für nicht ausgelieferte Neubauten einschließlich PCTCs) mit einer Gesamtflottenkapazität von ca. 2,3 Millionen TEU bei vollständiger Auslieferung. Weitere Informationen finden Sie unter seaspancorp.com.

Informationen zu KVH Industries, Inc.

KVH Industries, Inc. ist ein weltweit führender Anbieter von maritimer und mobiler Konnektivität, die über das KVH ONE®-Netzwerk bereitgestellt wird. Das 1982 gegründete Unternehmen unterhält Forschungs-, Entwicklungs- und Produktionsbetriebe an seinem Hauptsitz in Middletown, RI, und mehr als ein Dutzend Niederlassungen in aller Welt. KVH bietet Konnektivitätslösungen für die kommerzielle Schifffahrt, die Freizeitschifffahrt, Militär/Behörden und mobile Landanwendungen auf Schiffen und Fahrzeugen, einschließlich der Produktlinien TracNet™, TracPhone® und TracVision, des KVH ONE OpenNet-Programms für Nicht-KVH-Antennen, AgilePlans® Connectivity as a Service (CaaS) und des KVH Link-Content-Service für das Wohlbefinden der Besatzung.

KVH Industries, Inc. hat seine Marken in den USA und anderen Ländern der Welt verwendet, registriert oder zur Registrierung angemeldet, einschließlich, aber nicht beschränkt auf die folgenden Marken: KVH, KVH ONE, TracVision, TracPhone, TracNet, und AgilePlans. Andere Marken sind das Eigentum der jeweiligen Unternehmen.

Medienkontakt: Cailey Murphy, Leiterin der Unternehmenskommunikation, Seaspan Corporation, [email protected]

