Seaspan Corporation 與 KVH 簽署協議，為船隊配備 OneWeb 低地球軌道解決方案

Seaspan 資訊科技副總裁 Garret Wong 表示：「我們與 KVH 合作提供 OneWeb 服務，與我們在船隊提供一流通訊體驗的策略一致。這項計劃使我們更接近目標，在海上提供如同在岸上一樣的連線，同時提高效率、安全性和海員福利。」

Seaspan IT 營運高級經理 Adrian Alb 補充：「LEO 衛星技術為船舶通訊設立了新的標準，提供遠超傳統海事衛星解決方案的高頻寬、低延遲和可靠性。這次與 KVH 的合作符合我們加強供應商多樣性和最小化地理盲區的目標，進一步增強了我們衛星通信基礎設施的穩健程度。」

KVH 全球銷售高級副總裁 Chad Impey 評論道：「我們很榮幸能夠支持 Seaspan 按計劃部署 OneWeb 服務和硬件，這是我們整合 KVH ONE 多軌道、多通道網絡解決方案的一部分。」

隨著整合 KVH Industries 的 OneWeb LEO 技術，Seaspan 繼續展示其採用尖端技術的承諾，使其船隊能夠滿足現代海運的需求。

關於 Seaspan Corporation

Seaspan 是全球領先的海運資產擁有者和運營商，專注於向全球最著名的航運公司提供長期且費率固定的租賃服務。截至 2024 年 9 月 30 日，Seaspan 的營運船隊由 218 艘船隻組成，考慮到尚未交付的新造船隻（包括 PCTC），總船隊運載能力約為 230 萬 TEU（以完全交付為基礎）。更多資訊請瀏覽 seaspancorp.com。

關於 KVH Industries, Inc.

KVH Industries, Inc. 是通過 KVH ONE® 網絡提供的海運和流動連線方面的全球領導者。該公司成立於 1982 年，總部設於美國羅德島州米德爾敦，在美國羅德島州米德爾敦設有研究、開發和製造業務，並在全球各地有十多個辦事處。KVH 為商業海運、休閒出海、政府，以及陸上流動應用提供船舶和車輛連線解決方案，包括 TracNet™、TracPhone® 和 TracVision 產品系列，針對非 KVH 天線的 KVH ONE OpenNet 計劃、AgilePlans® 連線即服務 (CaaS) 和 KVH Link 船員福利內容服務。

KVH Industries, Inc. 已在美國及其他國家或地區使用、註冊或申請註冊其商標，包括但不限於以下商標：KVH、KVH ONE、TracVision、TracPhone、TracNet 和 AgilePlans。其他商標均為其各自公司的財產。

SOURCE Seaspan Corporation