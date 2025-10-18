Seaspan refuerza la eficiencia de la flota a través de remodelaciones y actualizaciones integrales de buques

VANCOUVER, Columbia Británica, 17 de octubre de 2025 /PRNewswire/ -- Seaspan se complace en proporcionar una actualización sobre su programa SAVER (Seaspan Action on Vessel Energy Reduction) lanzado en 2013, pionero en un compromiso temprano con la eficiencia y la sostenibilidad, mucho antes de que las regulaciones ambientales comenzaran a dar forma a la agenda de descarbonización de la industria.

Seaspan Corporation Logo

Guiada por su marco ESG profundamente arraigado y su estrategia de descarbonización, la compañía ha implementado un ambicioso programa de modernizaciones y actualizaciones de embarcaciones en toda su flota , trabajando en estrecha colaboración con los clientes para mejorar el rendimiento de las embarcaciones y reducir el impacto ambiental. La modernización y las actualizaciones son formas efectivas de prolongar la vida útil de los buques y, al mismo tiempo, ofrecen una reducción de emisiones y flexibilidad de combustible a los clientes.

Seaspan ha completado con éxito 552 actualizaciones individuales, con otros 85 proyectos planificados o en curso. Estas iniciativas abarcan una amplia gama de mejoras, incluidas actualizaciones de eficiencia eléctrica, termodinámica e hidrodinámica, así como actualizaciones integrales. En total, se han actualizado 86 recipientes, y otros 10 adicionales se están modificando o programando para las próximas mejoras, incluidas las modernizaciones de conversión del motor principal de metanol programadas para su entrega a mediados de 2026.

La inversión total en estos proyectos ha alcanzado los USD 226,5 millones, incluidas las iniciativas ejecutadas y planificadas.

Aprovechando su plataforma de gestión del ciclo de vida del buque totalmente integrada, desde el diseño, supervisión, operación, actualización, modernización y reciclaje, combinada con ingeniería, adquisiciones y construcción verticalmente integradas, el programa DE actualización de Seaspan se puede dividir en tres categorías principales:

Ahorro de combustible y mejoras en la eficiencia: Renovación de aletas de hélice y tapa Modificación del arco bulboso Reducción del motor principal Sistemas de recuperación de energía



Optimización de la capacidad de carga: Elevación y extensión del puente de amarre Aumento de peso de la pila Mejora del patrón de amarre CSA y carga de actualizaciones de computadoras Expansión Reefer



Combustible ecológico y reducción de emisiones: Retroadaptaciones de conversión de combustible Instalación del depurador Actualizaciones del sistema Shore Power /AMP



Estas actualizaciones reducen el consumo de combustible, aumentan la capacidad de carga y mejoran la flexibilidad, lo que permite a los clientes de Seaspan seguir siendo competitivos en un mercado en evolución.

"En Seaspan, la mejora de la flota es un pilar fundamental de nuestra estrategia de descarbonización. Al impulsar la modernización de nuestra flota junto con nuestros clientes, no solo mejoramos el rendimiento operativo de la flota, sino que también aportamos una solución práctica a la industria naviera sostenible ", afirmó Bing Chen, presidente y director ejecutivo de Seaspan Corporation Pte. Ltd. "Estos proyectos demuestran la fortaleza de nuestras asociaciones y nuestro compromiso compartido con la innovación, la eficiencia y la descarbonización".

A medida que la industria avanza hacia sus objetivos de descarbonización, Seaspan se centra en aprovechar las soluciones llave en mano y la digitalización para actualizar los activos existentes. A través de estos esfuerzos, Seaspan continúa liderando con sus socios a la vanguardia de la transición global hacia operaciones marítimas más limpias e inteligentes.

Acerca de Seaspan Corporation Pte. Ltd.

Seaspan es el principal propietario y operador de activos marítimos del mundo, centrado en arrendamientos a largo plazo y con tipo fijo de interés de las navieras más importantes del mundo. Al 30 de septiembre de 2025, la flota operativa de Seaspan constaba de 241 buques, proforma para las nuevas construcciones no entregadas, incluidos los PCTC y los acuerdos de compra de buques de segunda mano, con una capacidad total de flota de aproximadamente 2,5 millones de TEU sobre una base de entrega completa.

Contacto para los medios: Cailey Murphy, directora de Comunicación Corporativa, Seaspan Corporation Pte. Ltd., [email protected]

Logotipo - https://mma.prnewswire.com/media/2799434/Seaspan_Corporation_Seaspan_Strengthens_Fleet_Efficiency_through.jpg

FUENTE Seaspan Corporation