Seaspan Corporation signe un accord avec KVH pour équiper sa flotte avec la solution OneWeb pour l'orbite terrestre basse

VANCOUVER, Colombie britannique, 10 décembre 2024 /PRNewswire/ -- Seaspan Corporation (Seaspan), leader mondial des loueurs indépendants de porte-conteneurs, a signé un accord pour équiper sa flotte avec l'offre de satellites avancés OneWeb en orbite basse (LEO) de KVH Industries. Cet accord marque la prochaine étape dans la démarche de Seaspan visant à fournir une connectivité Internet en mer similaire à celle du littoral, en soutenant sa stratégie de transformation numérique et en augmentant les services LEO existants de sa flotte.

Seaspan Corporation Logo

En tant qu'adopteur précoce des technologies LEO, Seaspan est le premier grand propriétaire/opérateur de navires porte-conteneurs à s'associer à KVH pour sa solution OneWeb. Le déploiement de OneWeb par Seaspan renforcera l'infrastructure de connectivité des données de la flotte, ce qui permettra à Seaspan d'exploiter des technologies avancées et des applications exigeant une grande largeur de bande, y compris des solutions telles que la technologie SaaS (Software as a Service) basée sur le cloud, qui n'étaient auparavant pas adaptées à une utilisation maritime.

« Notre partenariat avec KVH pour les services OneWeb s'inscrit dans notre stratégie visant à fournir une expérience de communication de premier ordre à l'ensemble de notre flotte », a déclaré Garret Wong, vice-président de Seaspan chargé des technologies de l'information. « Cette initiative nous rapproche de la réalisation d'une connectivité en mer comparable à celle du littoral, tout en améliorant l'efficacité, la sécurité et le bien-être des marins ».

Adrian Alb, directeur principal des opérations informatiques chez Seaspan, a ajouté : « Les technologies satellitaires LEO ont établi une nouvelle référence pour les communications des navires, offrant une large bande passante, une faible latence et une fiabilité bien supérieures à celles des solutions satellitaires maritimes traditionnelles. Cette collaboration avec KVH s'inscrit dans notre objectif d'améliorer la diversité des fournisseurs et de minimiser les zones d'interdiction géographiques, ce qui renforce encore la robustesse de notre infrastructure de communication par satellite ».

Chad Impey, vice-président senior des ventes mondiales chez KVH, a commenté : « Nous sommes fiers de soutenir Seaspan avec le déploiement prévu du service et du matériel OneWeb dans le cadre de notre solution intégrée de réseau multi-orbite et multi-canal KVH ONE. »

Avec l'intégration de la technologie OneWeb LEO de KVH Industries, Seaspan continue de démontrer son engagement à adopter des technologies de pointe permettant à sa flotte de répondre aux exigences des opérations maritimes modernes.

À propos de Seaspan Corporation

Seaspan est le premier propriétaire et exploitant d'actifs maritimes au monde, qui se concentre sur des contrats de location à long terme et à taux fixe avec les plus grandes compagnies maritimes du monde. Au 30 septembre 2024, la flotte opérationnelle de Seaspan se composait de 218 navires, pro forma pour les nouvelles constructions non livrées, y compris les transporteurs d'automobiles et de camions, avec une capacité totale de la flotte d'environ 2,3 millions d'EVP sur une base entièrement livrée. Pour plus d'informations, consultez le site seaspancorp.com.

À propos de KVH Industries, Inc.

KVH Industries, Inc. est un leader mondial de la connectivité maritime et mobile fournie par le réseau KVH ONE®. L'entreprise, fondée en 1982, est basée à Middletown, Rhode Island, avec des activités de recherche, de développement et de fabrication à Middletown, Rhode Island, et plus d'une douzaine de bureaux dans le monde entier. KVH fournit des solutions de connectivité pour les applications commerciales maritimes, de navigation de plaisance, militaires/gouvernementales et mobiles terrestres sur les navires et les véhicules, notamment les gammes de produits TracNet™, TracPhone® et TracVision, le programme KVH ONE OpenNet pour les antennes non KVH, AgilePlans® Connectivity as a Service (CaaS) et le service de contenu sur le bien-être de l'équipage KVH Link.

KVH Industries, Inc. a utilisé, enregistré ou demandé l'enregistrement de ses marques aux États-Unis et dans d'autres pays du monde, y compris, mais sans s'y limiter, les marques suivantes : KVH, KVH ONE, TracVision, TracPhone, TracNet et AgilePlans. Les autres marques appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2577118/Seaspan_Corporation_Seaspan_Corporation_Signs_Agreement_with_KVH.jpg

Contact presse : Cailey Murphy, responsable de la communication d'entreprise, Seaspan Corporation, [email protected]