Shanghai Electric impulsa el futuro energético de Irak con una importante mejora de la eficiencia de 625 MW

Proyecto emblemático en cuatro provincias para aumentar la producción de las centrales eléctricas en un 50 % y aliviar la escasez crónica de electricidad

SHANGHÁI, 21 de diciembre de 2025 /PRNewswire/ -- Shanghai Electric inició las obras del proyecto de ampliación del ciclo combinado del Éufrates en Irak. Como contratista del proyecto, Shanghai Electric está modernizando centrales eléctricas en cuatro provincias iraquíes mediante la transformación de unidades de ciclo simple en sistemas de ciclo combinado. La ampliación añadirá una capacidad total de 625 megavatios (MW) y está diseñada para aumentar la eficiencia general de la planta en aproximadamente un 50 %, lo que generará 5.000 millones de kilovatios por hora (kWh) adicionales de electricidad al año sin aumentar el consumo de combustible. Esta iniciativa está destinada a aliviar considerablemente la persistente escasez de electricidad que sufre el país.

Image1

"La urgente necesidad de seguridad energética y desarrollo en Irak es evidente. Nos sentimos honrados de que nuestra eficiente tecnología de ciclo combinado sea reconocida como fundamental para la modernización de esta infraestructura fundamental", declaró el portavoz de Shanghai Electric. "Este proyecto ejemplifica nuestro compromiso de apoyar la seguridad energética y el desarrollo ecológico de los países de la Franja y la Ruta mediante la innovación tecnológica".

Irak, importante productor de petróleo de Medio Oriente, ha sufrido graves cortes de electricidad durante más de tres décadas. La mayoría de sus centrales eléctricas dependen del gas natural, pero el desarrollo del gas nacional está rezagado, lo que genera una fuerte dependencia de las importaciones. Este déficit energético se ha convertido en un desafío persistente para el sustento de la población y en un obstáculo para la reconstrucción nacional y el crecimiento económico.

El proyecto de ampliación de Shanghai Electric, contratado a lo largo del río Éufrates, comenzó a principios de este año y abarca las provincias iraquíes de Nayaf, Karbala, Babilonia y Al-Qadisiyyah, con todas las mejoras centradas en tecnología avanzada de ciclo combinado. El equipo básico ya ha llegado al emplazamiento y la construcción avanza gracias a la colaboración entre los equipos chino e iraquí. Desde su inicio, el proyecto ha suscitado un gran interés por parte del gobierno y la población iraquíes.

El ministro iraquí de Electricidad, Ziad Ali Fadel, elogió la importancia estratégica del proyecto y señaló: "Esta iniciativa es muy importante para mejorar el suministro eléctrico de Irak y optimizar su infraestructura eléctrica". Una vez que esté en funcionamiento, reducirá de manera efectiva la dependencia de Irak del gas natural importado y disminuirá los costos de combustible para la generación de energía".

En la central eléctrica de Nayaf, la mejora utiliza los gases de escape a alta temperatura de las turbinas de gas existentes como fuente de calor. Los gases de escape se dirigen a través de generadores de vapor de recuperación de calor para producir vapor a alta presión, que a su vez impulsa una nueva turbina a vapor para generar electricidad adicional. Este proceso de ciclo combinado aumenta la producción y la eficiencia sin combustible adicional y reduce la contaminación térmica de las unidades originales.

Naseem Ayad, el director de proyectos iraquí del centro Najaf comentó, "Los equipos y la tecnología energética chinos nos ayudan a reutilizar los gases de escape a alta temperatura, lo que aumenta la capacidad de generación y reduce la contaminación térmica. Este proyecto establece un punto de referencia para la modernización de las centrales eléctricas en Irak y refleja las esperanzas locales de contar con un suministro eléctrico más confiable y mejores condiciones de vida".

En la central de Karbala se han entregado equipos básicos, como generadores a vapor con recuperación de calor y condensadores refrigerados directamente por aire. Esta fase del proyecto supone una de las primeras ampliaciones de ciclo combinado de Irak en las que se utilizan íntegramente equipos y normas chinas, con sistemas centrales diseñados y fabricados en China. Este proyecto impulsará eficazmente la implementación en el extranjero de equipos de China y mejorará el reconocimiento de las normas chinas en Irak.

Una vez completado, se espera que el proyecto mejore los medios de vida locales, apoye la reconstrucción tras la guerra y siente bases energéticas sólidas para la recuperación industrial y el crecimiento económico de Irak.

Shanghai Electric continúa comprometida con el apoyo al desarrollo sostenible en las regiones de la Franja y la Ruta y en todo el mundo mediante tecnologías energéticas avanzadas, eficientes y respetuosas con el medio ambiente.

Para más información, visite https://www.shanghai-electric.com/group_en/.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2849796/Image1.jpg

Logotipo - https://mma.prnewswire.com/media/2346204/Shanghai_Electric_logo.jpg

FUENTE Shanghai Electric