Компания Shanghai Electric укрепляет энергетическое будущее Ирака за счет крупной модернизации мощностью 625 МВт

Знаковый проект для четырех административных округов обеспечит увеличение производительности электростанций на 50 % и ослабит хронический дефицит электроэнергии

ШАНХАЙ, 22 декабря 2025 г. /PRNewswire/ -- Компания Shanghai Electric приступила к реализации проекта Euphrates по внедрению комбинированного цикла в Ираке. В качестве подрядчика проекта Shanghai Electric модернизирует электростанции в четырех административных округах Ирака, превращая установки простого цикла в системы комбинированного цикла. Это расширение добавит общую мощность 625 мегаватт (МВт) и должно повысить общую эффективность электростанций примерно на 50 %, генерируя дополнительно 5 млрд киловатт-часов (кВт-ч) электроэнергии в год без увеличения расхода топлива. Эта инициатива призвана значительно ослабить постоянный дефицит электроэнергии в стране.

Image1

«Насущная потребность в энергетической безопасности и развитии энергетики Ирака очевидна. Мы гордимся тем, что наша эффективная технология комбинированного цикла признана важной для модернизации этой критически важной инфраструктуры, — сказал представитель Shanghai Electric. — Этот проект является примером нашей приверженности поддержке энергетической безопасности и экологичного развития стран "Пояса и пути" за счет технологических инноваций».

Ирак, который является крупным ближневосточным производителем нефти, уже более трех десятилетий сталкивается с серьезной нехваткой электроэнергии. Большинство электростанций страны используют природный газ, но развитие внутренней добычи газа отстает, создавая сильную зависимость от импорта. Этот дефицит электроэнергии стал постоянной проблемой для обеспечения людей средствами к существованию людей и узким местом для национальной реконструкции и экономического роста.

Проект расширения электростанций в долине реки Евфрат, подрядчиком которого выступает Shanghai Electric, запущен в начале текущего года и охватывает иракские административные округа Наджаф, Кербела, Вавилон и Аль-Кадисия, причем вся модернизация сосредоточена на передовых технологиях комбинированного цикла. Основное оборудование уже прибыло на площадки, и строительство эффективно продвигается благодаря сотрудничеству китайских и иракских команд. С начала реализации проекта он привлек значительное внимание со стороны иракского правительства и общества.

Министр электроэнергетики Ирака Зиад Али Фадель (Ziad Ali Fadel) высоко оценил стратегическую важность проекта, заявив: «Эта инициатива очень важна для улучшения энергоснабжения Ирака и оптимизации его электроэнергетической инфраструктуры. После ввода в эксплуатацию он эффективно снизит зависимость Ирака от импорта природного газа и сократит затраты на топливо для производства электроэнергии».

На электростанции в Наджафе модернизированная система использует в качестве источника тепла нагретые до высокой температуры выхлопные газы от существующих газовых турбин. Выхлоп направляется через парогенераторы-рекуператоры для формирования пара высокого давления, который затем приводит в действие новую паровую турбину, вырабатывающую дополнительную электроэнергию. Этот процесс комбинированного цикла повышает выходную мощность и эффективность без расхода дополнительного топлива и снижает тепловое загрязнение от оригинальных агрегатов.

Насим Айяд (Naseem Ayad), иракский менеджер проекта на объекте в Наджафе, сказал: «Китайское оборудование и энергетические технологии помогают нам повторно использовать нагретые до высокой температуры выхлопные газы, увеличивая генерирующие мощности и одновременно снижая тепловое загрязнение. Этот проект устанавливает эталон для модернизации электростанций в Ираке и отражает местные надежды на более надежное электроснабжение и улучшение условий жизни».

На объект в Кербеле поставлено основное оборудование, такое как парогенераторы-рекуператоры и конденсаторы с прямым воздушным охлаждением. Этот этап проекта знаменует собой одно из первых в Ираке внедрений комбинированного цикла с полным использованием китайского оборудования и стандартов за счет основных систем, разработанных и изготовленных в Китае. Это будет эффективно поддерживать развертывание китайского оборудования за рубежом и расширит признание китайских стандартов в Ираке.

Ожидается, что после завершения проект улучшит местное экономическое положение, поддержит послевоенное восстановление и заложит прочную энергетическую основу для промышленного восстановления и экономического роста Ирака.

Компания Shanghai Electric сохраняет приверженность поддержке устойчивого развития в регионах «Пояса и пути» и во всем мире за счет передовых, эффективных и экологически чистых энергетических технологий.

