Shanghai Electric lanza la Academia de Excelencia Sino-Pakistaní para ingenieros con el fin de desarrollar talentos para la iniciativa de "la Franja y la Ruta"

Promoción de la colaboración entre la industria y el mundo académico y de los intercambios tecnológicos y culturales entre China y Pakistán mediante la educación interdisciplinaria en ingeniería energética y eléctrica

SHANGHÁI, 30 de noviembre de 2025 /PRNewswire/ -- Shanghai Electric (SEHK: 2727, SSE: 601727) inauguró oficialmente la Academia de Excelencia Sino-Pakistaní para ingenieros (la "Academia"), el 24 de noviembre como una iniciativa conjunta de Shanghai Electric y la Universidad Dianji de Shanghái. La Academia tiene como objetivo formar ingenieros competitivos, interdisciplinarios y versátiles a nivel internacional, a la vez que construye una plataforma fundamental para el intercambio tecnológico y cultural entre China y Pakistán.

Shanghai Electric lanza la Academia de Excelencia Sino-Pakistaní para Ingenieros con el fin de cultivar el talento de la iniciativa "Belt and Road" (la Franja y la Ruta) (PRNewsfoto/Shanghai Electric)

El evento de lanzamiento se celebró de manera simultánea en línea y presencial en tres lugares de ambos países. Representantes del proyecto integrado de mina de carbón y energía Thar Block-I ("Proyecto Thar") y la Universidad Dianji de Shanghái firmaron un acuerdo de cooperación para el programa de formación de la fase I, lo que supuso la puesta en marcha oficial de la iniciativa de formación de talentos.

Zhu Zhaokai, presidente de Shanghai Electric Group, señaló que, en el contexto de los profundos ajustes que se están produciendo en el panorama industrial mundial, cada vez es más urgente que las empresas busquen talentos versátiles que cuenten con bases teóricas, prácticas de ingeniería, perspectivas internacionales y capacidades de colaboración intercultural.

"La creación de la Academia es una importante iniciativa de Shanghai Electric para promover la profunda integración del 'sector, la formación académica, la investigación y la aplicación' y construir un sistema internacional de formación de talentos", declaró. "Al aprovechar las fortalezas académicas de la Universidad Dianji de Shanghái en materia de fabricación avanzada, profundizaremos en la investigación colaborativa, la enseñanza práctica y el intercambio de docencia y trabajaremos juntos para crear un nuevo modelo de formación de talentos internacionales bajo la iniciativa de 'la Franja y la Ruta'".

Gong Siyi, rector de la Universidad Dianji de Shanghái, expresó que la Academia, como proyecto clave de demostración en el extranjero, será una prioridad. Al integrar un cuerpo docente y recursos educativos de alta calidad, la universidad se compromete a mantener altos estándares, calidad de la enseñanza y apoyo general a los servicios en los sistemas de desarrollo de talentos.

"El objetivo es consolidar la Academia como un puente vital para la amistad y la cooperación tecnológica entre China y Pakistán", indicó.

Como el primer programa internacional de talento en ingeniería dirigido por empresas en el marco del Corredor Económico China-Pakistán (CPEC), la Academia ofrecerá programas de máster personalizados y adaptados a las necesidades del Proyecto Thar, centrados en la ingeniería energética y eléctrica. Mediante mentorías duales que unen a profesores y expertos del sector, se preparará a los alumnos para abordar desafíos del mundo real mediante la integración de la teoría con la práctica.

En los últimos años, Shanghai Electric ha dado prioridad al desarrollo sistemático de talentos y a la planificación estratégica para crear la Academia, y profundizó la colaboración entre el sector y el mundo académico para promover un ecosistema de innovación centrado en la globalización y la integración tecnológica avanzada.

Como plataforma conjunta de desarrollo de talentos entre el sector y la educación establecida por Shanghai Electric Group y Universidad Dianji de Shanghái, Academia de Excelencia Shanghai Electric para ingenieros, desde su inauguración en 2024, se ha centrado en capacitar a expertos tecnológicos y formar a profesionales de alto nivel. El instituto se compromete a crear una sólida cantera de futuros líderes tecnológicos.

Como primera iniciativa emblemática de la Academia, el Simposio de Expertos en Tecnología sirve como un foro de primer nivel para que los principales expertos y académicos promuevan el intercambio de conocimientos, la colaboración técnica y el desarrollo de talentos. Desde su lanzamiento, ha celebrado cinco sesiones en las que se han presentado las últimas tendencias tecnológicas y conocimientos prácticos de ingeniería.

Detrás de la estrategia proactiva de talentos de Shanghai Electric hay un fuerte compromiso con el avance tecnológico y el capital humano durante este periodo de rápida transformación. Solo en la primera mitad de 2025, la empresa invirtió 2.546 millones de yuanes en investigación y desarrollo (I+D), lo que supone un aumento interanual del 9,4 %, equivalente al 4,7 % de los ingresos totales, y destinó el 39,5 % del financiamiento a sectores emergentes.

Para mantener la innovación acelerada, Shanghai Electric se ha posicionado y se seguirá posicionando los talentos como su principal recurso estratégico, y reformará su sistema de desarrollo para construir un equipo sólido y bien estructurado.

Para más información, visite https://www.shanghai-electric.com/group_en/ .

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2834249/IMAGE_1.jpg

Logotipo - https://mma.prnewswire.com/media/2346204/5646590/Shanghai_Electric_logo.jpg

FUENTE Shanghai Electric