Shanghai Electric renforce l'avenir énergétique de l'Irak grâce à une amélioration majeure de l'efficacité de 625 MW

Un projet historique dans quatre gouvernorats permettra d'augmenter de 50 % la production des centrales électriques et d'atténuer les pénuries chroniques d'électricité

SHANGHAI, 22 décembre 2025 /PRNewswire/ -- Shanghai Electric a lancé les travaux du projet d'extension de la centrale à cycle combiné de l'Euphrate en Irak. En tant qu'entrepreneur du projet, Shanghai Electric modernise les centrales électriques de quatre gouvernorats irakiens en transformant les unités à cycle simple en systèmes à cycle combiné. L'extension, qui ajoutera une capacité totale de 625 mégawatts (MW), est conçue pour augmenter l'efficacité globale de la centrale d'environ 50 %, générant 5 milliards de kilowattheures (kWh) d'électricité supplémentaires par an sans augmenter la consommation de carburant. Cette initiative devrait permettre d'atténuer considérablement les pénuries d'électricité persistantes dans le pays.

« Le besoin pressant de sécurité énergétique et de développement en Irak est évident. Nous sommes honorés que notre technologie efficace de cycle combiné soit reconnue comme un élément essentiel de la modernisation de cette infrastructure essentielle », a déclaré un porte-parole de Shanghai Electric. « Ce projet illustre notre engagement à soutenir la sécurité énergétique et le développement vert des pays le long de la Ceinture et la Route par le biais de l'innovation technologique. »

L'Irak, l'un des principaux producteurs de pétrole du Moyen-Orient, est confronté à de graves pénuries d'électricité depuis plus de trente ans. La plupart de ses centrales électriques fonctionnent au gaz naturel, mais le développement du gaz domestique est à la traîne, ce qui crée une forte dépendance à l'égard des importations. Ce déficit d'électricité est devenu un problème persistant pour les moyens de subsistance de la population et un goulot d'étranglement pour la reconstruction nationale et la croissance économique.

Le projet d'extension le long de l'Euphrate, sous contrat avec Shanghai Electric, a démarré au début de cette année et couvre les gouvernorats irakiens de Najaf, Karbala, Babylone et Al-Qadisiyyah, toutes les améliorations étant axées sur la technologie avancée du cycle combiné. Les équipements de base sont maintenant arrivés sur place et la construction progresse grâce à la collaboration des équipes chinoise et irakienne. Depuis son lancement, le projet a fait l'objet d'une attention considérable de la part du gouvernement et de la population irakiens.

Le ministre irakien de l'électricité, Ziad Ali Fadel, a salué l'importance stratégique du projet en déclarant : « Cette initiative est très importante pour l'amélioration de l'approvisionnement en électricité de l'Irak et l'optimisation de son infrastructure électrique. Une fois opérationnel, il réduira efficacement la dépendance de l'Irak à l'égard des importations de gaz naturel et abaissera ses coûts de combustible pour la production d'électricité. »

À la centrale électrique de Najaf, la modernisation utilise les gaz d'échappement à haute température des turbines à gaz existantes comme source de chaleur. Les gaz d'échappement sont dirigés vers des générateurs de vapeur à récupération de chaleur pour produire de la vapeur à haute pression, qui entraîne ensuite une nouvelle turbine à vapeur pour créer de l'électricité supplémentaire. Ce procédé à cycle combiné permet d'augmenter la production et l'efficacité sans combustible supplémentaire et de réduire la pollution thermique des unités d'origine.

Naseem Ayad, chef de projet irakien sur le site de Najaf, a déclaré : « Les équipements et la technologie énergétique chinois nous aident à réutiliser les gaz d'échappement à haute température, ce qui augmente la capacité de production tout en réduisant la pollution thermique. Ce projet constitue une référence pour la modernisation des centrales électriques en Irak et reflète les espoirs des habitants de bénéficier d'une électricité plus fiable et de meilleures conditions de vie. »

Sur le site de Karbala, les équipements de base tels que les générateurs de vapeur à récupération de chaleur et les condenseurs à refroidissement direct par air ont été livrés. Cette phase du projet marque l'une des premières expansions de cycle combiné en Irak à utiliser pleinement l'équipement et les normes chinoises, avec des systèmes de base conçus et fabriqués en Chine. Cela permettra de stimuler efficacement le déploiement à l'étranger des équipements chinois et de renforcer la reconnaissance des normes chinoises en Irak.

Une fois achevé, le projet devrait améliorer les moyens de subsistance des communautés locales, soutenir la reconstruction d'après-guerre et jeter des bases énergétiques solides pour le redressement industriel et la croissance économique de l'Irak.

Shanghai Electric reste déterminée à soutenir le développement durable dans les régions de la Ceinture et de la Route et dans le monde entier grâce à des technologies énergétiques avancées, efficaces et respectueuses de l'environnement.

