Shanghai Electric y Siemens firman un acuerdo marco para acelerar la transformación ecológica y digital de la red eléctrica

La alianza se centra en equipos para sistemas eléctricos de media y baja tensión con el fin de impulsar los objetivos duales de carbono de China

SHANGHÁI, 16 de noviembre de 2025 /PRNewswire/ -- Shanghai Electric (SEHK: 2727, SSE: 601727) y Siemens AG firmaron un acuerdo marco para el "Proyecto de adquisición de equipos para sistemas eléctricos de nuevo tipo de media y baja tensión para redes inteligentes" durante la 8.ª Exposición Internacional de Importaciones de China (CIIE). La colaboración tiene como objetivo profundizar en la innovación en equipos para sistemas eléctricos de media y baja tensión, con el fin de impulsar el progreso en la digitalización y la descarbonización para apoyar los objetivos duales de carbono de China.

Photo

En virtud del acuerdo, ambas empresas aprovecharán sus fortalezas complementarias para acelerar la expansión del mercado, la transformación ecológica y las mejoras inteligentes, lo que reportará beneficios mutuos y creará proyectos de referencia para una red eléctrica sostenible. Este acuerdo destaca el papel proactivo de Shanghai Electric en la transición energética mundial y refleja la visión estratégica compartida por ambas empresas de promover el desarrollo digital y con bajas emisiones de carbono.

"Shanghai Electric y Siemens comparten una larga relación basada en décadas de confianza y empresas conjuntas", afirmó Zhu Zhaokai, presidente de Shanghai Electric Group. "Este acuerdo marca un nuevo hito en nuestra cooperación y un paso importante hacia la construcción de sistemas energéticos inteligentes y ecológicos. Esperamos profundizar la colaboración con Siemens para crear proyectos de referencia para una red eléctrica más ecológica".

Siemens Energy resaltó el papel fundamental de China en la transición energética mundial. La empresa reafirmó su compromiso con la alianza con Shanghai Electric, al señalar que su objetivo común es desarrollar equipos de alta gama y soluciones integradas. Esta colaboración tiene como objetivo llevar a cabo más "proyectos emblemáticos" que muestren la innovación china en la construcción de un futuro energético sostenible.

Durante más de tres décadas, Shanghai Electric y Siemens han mantenido una estrecha colaboración tecnológica y cooperación comercial, al establecer puntos de referencia en el sector de la transmisión y distribución de energía en China. Entre los hitos recientes se incluyen:

Abril de 2025: firma de un acuerdo de cooperación estratégica para impulsar la transmisión y distribución de energía, la digitalización y las iniciativas de bajas emisiones de carbono.

Julio de 2025: visita de Karim Amin, miembro del Consejo Ejecutivo de Siemens Energy, para debatir sobre la sinergia en tecnología energética, la integración de sistemas y el desarrollo del mercado mundial.

Este nuevo acuerdo acelerará aún más la transformación ecológica del sector de los sistemas eléctricos y reforzará el liderazgo de Shanghai Electric en equipos de transmisión y distribución, a la vez que abrirá nuevas oportunidades para la cooperación internacional.

De cara al futuro, ambas partes tomarán este acuerdo como punto de partida para profundizar en la colaboración estratégica, explorar aplicaciones integradas en diversos escenarios industriales y aprovechar las alianzas en materia de equipos de alta gama para crear proyectos de referencia para el desarrollo sostenible y con bajas emisiones de carbono. Juntas, Shanghai Electric y Siemens ofrecerán "Shanghai Electric Solutions", soluciones fiables y con visión de futuro para apoyar la transición energética de China y del mundo.

