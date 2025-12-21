Shanghai Electric napája energetickú budúcnosť Iraku rozsiahlym zvýšením efektívnosti s výkonom 625 MW
News provided byShanghai Electric
Dec 21, 2025, 23:07 ET
Zásadný projekt v rámci štyroch guvernorátov zvýši výkon elektrární o 50 % a zmierni tak chronický nedostatok elektriny
ŠANGHAJ, 22. december 2025 /PRNewswire/ – Spoločnosť Shanghai Electric spustila realizáciu projektu rozšírenia kombinovaného cyklu na rieke Eufrat v Iraku. Shanghai Electric, ako dodávateľ projektu, rozširuje elektrárne v štyroch irackých guvernorátoch transformáciou jednotiek s jednoduchým cyklom na systémy s kombinovaným cyklom. Rozšírenie zvýši celkovú kapacitu na 625 megawattov (MW) a je navrhnuté tak, aby posilnilo celkovú účinnosť elektrárne približne o 50 %, čím sa ročne vyrobí ďalších 5 miliárd kilowatthodín (kWh) elektriny bez navýšenia spotreby paliva. Táto iniciatíva má výrazne zmierniť pretrvávajúci nedostatok elektriny v krajine.
„Naliehavá potreba energetickej bezpečnosti a rozvoja v Iraku je jednoznačná. Je nám cťou, že naša efektívna technológia kombinovaného cyklu bola uznaná za kľúčovú pri modernizácii tejto kritickej infraštruktúry," povedal hovorca spoločnosti Shanghai Electric. „Tento projekt je príkladom nášho odhodlania podporovať prostredníctvom technologických inovácií energetickú bezpečnosť a zelený rozvoj krajín iniciatívy Belt and Road."
Irak, významný producent ropy na Blízkom východe, čelí už viac ako tri desaťročia vážnemu nedostatku energie. Väčšina elektrární je tu závislá od zemného plynu, no rozvoj domáceho plynu zaostáva, čím vzniká silná závislosť od dovozu. Tento energetický deficit ostáva pretrvávajúcou výzvou pre živobytie ľudí a prekážkou národnej obnovy aj hospodárskeho rastu.
Projekt expanzie pozdĺž rieky Eufrat, ktorý bol zmluvne dojednaný so spoločnosťou Shanghai Electric, sa začal začiatkom tohto roka a zahŕňa iracké guvernoráty Najaf, Karbala, Babylon a Al-Qadisiyyah, pričom všetky modernizácie sú zamerané na pokročilú technológiu kombinovaného cyklu. Základné vybavenie je už na mieste a výstavba napreduje vďaka spolupráci čínskych a irackých tímov. Od svojho začiatku si projekt získal značnú pozornosť irackej vlády aj verejnosti.
Iracký minister pre elektrickú energiu Ziad Ali Fadel ocenil strategický význam projektu a uviedol: „Táto iniciatíva je veľmi významná pre zlepšenie dodávok energie v Iraku a optimalizáciu jeho elektrickej infraštruktúry. Po uvedení do prevádzky účinne zredukuje závislosť Iraku od dovážaného zemného plynu a zníži náklady na palivo pre výrobu energie."
V elektrárni v Najafe využíva modernizácia ako zdroj tepla vysokoteplotné výfukové plyny z existujúcich plynových turbín. Výfukové plyny sú vedené cez parné generátory s rekuperáciou tepla, kde vzniká para s vysokým tlakom, ktorá následne poháňa novú parnú turbínu na výrobu dodatočnej elektriny. Tento proces s kombinovaným cyklom zvyšuje výkon a účinnosť bez potreby dodatočného paliva a znižuje tepelné znečistenie z pôvodných jednotiek.
Naseem Ayad, iracký projektový manažér v lokalite Najaf, povedal: „Čínske zariadenia a energetické technológie nám pomáhajú opätovne využívať vysokoteplotné výfukové plyny, čím sa zvyšuje výrobná kapacita a zároveň znižuje tepelné znečistenie. Tento projekt stanovuje štandard pre modernizáciu elektrární v Iraku a zvyšuje miestnu nádej na spoľahlivejšiu dodávku elektriny a lepšie životné podmienky."
V závode v Karbala bolo dodané základné vybavenie, ako sú parné generátory s rekuperáciou tepla a kondenzátory priamo chladené vzduchom. Táto fáza projektu je jedným z prvých rozšírení kombinovaného cyklu v Iraku, ktoré plne využíva čínske zariadenia a normy, pričom základné systémy sú navrhnuté a vyrobené v Číne. Realizácia efektívne podporí nasadenie čínskeho vybavenia v zahraničí a zvýši uznanie čínskych noriem v Iraku.
Projekt by mal po dokončení zlepšiť miestne živobytie, podporiť povojnovú obnovu a položiť pevný energetický základ pre priemyselnú obnovu a hospodársky rast Iraku.
Spoločnosť Shanghai Electric je naďalej odhodlaná podporovať trvalo udržateľný rozvoj v regiónoch iniciatívy Belt and Road aj po celom svete prostredníctvom pokročilých, efektívnych a ekologických energetických technológií.
Viac informácií nájdete na stránke https://www.shanghai-electric.com/group_en/.
Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2849796/Image1.jpg
Logo: https://mma.prnewswire.com/media/2346204/Shanghai_Electric_logo.jpg
Share this article