Sigenergyocupó el primer lugar como marca de almacenamiento de energía en varios mercados globales, según SunWiz

SÍDNEY, DUBLÍN y JOHANNESBURGO, 22 de enero de 2026 /PRNewswire/ -- Sigenergy, empresa innovadora en almacenamiento de energía a nivel mundial, ha sido clasificada como la marca de almacenamiento de energía número uno en múltiples mercados internacionales, incluidos Australia, Irlanda y Sudáfrica, según los últimos informes de SunWiz, una consultora independiente de energía y energía solar.

Sigenergy ocupó el primer lugar como marca de almacenamiento de energía en Australia, Irlanda y Sudáfrica

En todos estos mercados, los datos de SunWiz confirman el liderazgo de mercado de Sigenergy en la cuota de mercado de los sistemas de almacenamiento de energía por capacidad total instalada en el rango de 0–1000 kWh, lo que refleja una amplia adopción por parte de los instaladores y una fuerte preferencia de los clientes. En Australia, Irlanda y Sudáfrica, Sigenergy es la marca de almacenamiento de energía más seleccionada entre los instaladores, lo que refuerza su posición como proveedor líder en los mercados de energía maduros y de rápido crecimiento.

Además, Sigenergy ha mantenido su posición como el fabricante de baterías número 1 en Australia por capacidad combinada [1] desde marzo de 2025. Según los datos de SunWiz, la empresa ha ocupado este primer puesto durante diez meses consecutivos, lo que subraya un liderazgo sostenido en el mercado en lugar de un aumento a corto plazo.

El sólido desempeño regional de Sigenergy refleja una trayectoria de crecimiento global constante. A nivel mundial, Frost & Sullivan ha clasificado a Sigenergy como la número 1 en la categoría de sistemas de almacenamiento de energía distribuida todo en uno apilables. En 2024, Sigenergy comercializó 475 MWh en este segmento, capturando una cuota del 28,6 % del mercado mundial.

Fundada en 2022, Sigenergy ha surgido rápidamente como una de las empresas de más rápido crecimiento en la industria global del almacenamiento de energía, impulsada por un enfoque en la innovación, la confiabilidad del producto y el diseño centrado en el instalador.

[1] La capacidad combinada se refiere a la capacidad total de energía (en kilovatios-hora, kWh) de los sistemas de baterías residenciales propuestos, vendidos e instalados.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2867299/3_countries.jpg

FUENTE Sigenergy Technology Co., Ltd.