Sigenergy cotiza con éxito en la Bolsa de Hong Kong (HKEX) con el respaldo sólido de inversionistas internacionales de primer nivel

HONG KONG, 17 de abril de 2026 /PRNewswire/ -- Sigenergy Technology Co., Ltd. ("Sigenergy", código bursátil: 06656.HK) comenzó hoy a cotizar con éxito en la Bolsa de Hong Kong (HKEX), lo que supone un hito importante en el desarrollo de la empresa. La empresa se posiciona como la primera empresa de "AI+ All-in-One PV Storage" (Almacenamiento de energía fotovoltaica todo en uno con IA) en cotizar en la Bolsa de Hong Kong (HKEX).

El Sr. Tony Xu, fundador y director ejecutivo de Sigenergy y el Sr. Samuel Zhang, presidente de Sigenergy, asistieron a la ceremonia de cotización.

El Sr. Tony Xu, fundador y director ejecutivo de Sigenergy, declaró: "Agradecemos sinceramente a nuestros inversionistas, socios, asesores, distribuidores e instaladores de todo el mundo, así como a todos los empleados de Sigenergy, por su confianza y apoyo. Esta incorporación a la bolsa marca un nuevo punto de partida. Seguiremos comprometidos con nuestra estrategia 'AI in All' (IA en todo), continuaremos fortaleciendo nuestras capacidades en almacenamiento de energía e invertiremos en innovación para ofrecer soluciones más competitivas. Nuestro objetivo es crear valor a largo plazo para nuestros clientes, accionistas y socios, a la vez que contribuimos al sector y a la sociedad".

La oferta pública inicial (OPI) de Sigenergy contó con el respaldo total de capital internacional, como el fondo soberano de inversión líder a nivel mundial Temasek y las instituciones de gestión de activos internacionales de primer nivel, como Goldman Sachs Asset Management, UBS Asset Management y BNP Paribas Asset Management. También reunió a importantes firmas de inversión como Hillhouse, CPE, Boyu Capital, Gaoyi Asset Management y Greenwoods Asset Management, así como a grandes fondos de seguros como CPIC y Fullgoal Fund.

Desde sus inicios, Sigenergy ha impulsado la entrada en el mercado mediante la innovación en productos, y ha aprovechado el diseño modular y las tecnologías basadas en IA para expandirse a aplicaciones residenciales, comerciales e industriales, así como a proyectos a escala de servicios públicos. En este momento, la emplea a más de 1.000 profesionales en todo el mundo, con operaciones en más de 80 países y regiones, respaldadas por una red mundial de distribución y servicios bien establecida. Con el respaldo de su base principal de fabricación e Investigación y Desarrollo (I+D) en China, Sigenergy sigue fortaleciendo sus capacidades en innovación, producción y distribución, lo que refuerza su posición competitiva en el mercado mundial.

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FUENTE Sigenergy Technology Co., Ltd.