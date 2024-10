Weltweit zweite „Sphere" Hightech-Arena kommt nach Abu Dhabi

Sphere Entertainment und DCT Abu Dhabi schließen strategische Partnerschaft und bauen spektakulären immersiven Entertainment-Dome.

ABU DHABI, VAE, 15. Oktober 2024 /PRNewswire/ -- Sphere Entertainment Co. (NYSE: SPHR) (Sphere Entertainment) und das Department of Culture and Tourism – Abu Dhabi (DCT Abu Dhabi), das das Wachstum des Kultur- und Tourismussektors in Abu Dhabi vorantreibt und die Stadt als weltweites Reiseziel fördert, geben strategische Partnerschaft bekannt: Gemeinsam werden sie die weltweit zweite Sphere-Multimedia-Arena in Abu Dhabi, VAE, errichten. Die Event-Location in Kugelform, die mit modernster Technologie und immersivem Entertainment ausgestattet ist, entsteht nach dem Vorbild der bereits in Las Vegas eröffneten Sphere. Mit einer Höhe von 112 Metern, einem Durchmesser von 157 Metern und einer Außenfassade von 81.300 Quadratmetern ist sie das größte kugelförmige Gebäude der Welt. Die Sphere in Abu Dhabi soll als ein neues Wahrzeichen der Stadt Abu Dhabi zum Besuchermagnet für Touristen aus aller Welt werden.

Allein 2023 begrüßte Abu Dhabi mehr als 24 Millionen Besucher. „Dank der Partnerschaft mit Sphere Entertainment holen wir Sphere nach Abu Dhabi und bieten Besuchern wie Einwohnern Entertainment-Erlebnisse der Extraklasse", sagt Seine Exzellenz Mohamed Khalifa Al Mubarak, Vorsitzender von DCT Abu Dhabi. „Die Sphere in Abu Dhabi verbindet innovative Technologie mit fesselndem Storytelling und schafft so unvergessliche Momente. Dieses Projekt unterstützt unsere Tourismusstrategie 2030 und stärkt Abu Dhabis Position als pulsierendes Zentrum für Kultur und Innovation. Mit Sphere setzen wir neue Maßstäbe für immersive Erlebnisse und kulturelle Angebote." Neben Konzerten sind in der Sphere-Arena auch Veranstaltungen, Shows und die einzigartigen Sphere Experiences geplant.

Seit der Eröffnung der ersten Sphere in Las Vegas im September 2023, verfolgt Sphere Entertainment konsequent seine Vision eines globalen Sphere-Netzwerks – eine Expansion mit enormem Wachstumspotenzial und Einnahmequellen durch die Nutzung der Expertise, der firmeneigenen Technologie und der Originalinhalte von Sphere Entertainment. „Sphere sollte von Anfang an ein Netzwerk werden, dass Menschen weltweit mit außergewöhnlichem Entertainment begeistert", erklärt James L. Dolan, Executive Chairman und Chief Executive Officer von Sphere Entertainment. „Sphere definiert Live-Entertainment neu und weitet die Reichweite seiner transformativen Wirkung aus. Wir freuen uns sehr, dieses Projekt gemeinsam mit DCT Abu Dhabi in ihrer Stadt zu realisieren."

Im Rahmen der Partnerschaft, die noch der endgültigen Vertragsgestaltung unterliegt, wird DCT Abu Dhabi Franchisenehmer und erwirbt damit das Recht zum Bau des Veranstaltungsortes und zur Nutzung der geschützten Designs, Technologien und des geistigen Eigentums von Sphere Entertainment. Die Baukosten werden von DCT Abu Dhabi getragen. Das Expertenteam von Sphere Entertainment erbringt dabei Dienstleistungen in Bezug auf Entwicklung, Bau und Voreröffnung des Veranstaltungsortes und plant, seine Unterstützung auch nach der Eröffnung der Arena fortzusetzen:

durch kreative und künstlerische Inhalte, wie den Sphere Experiences

durch die Nutzung der Marke Sphere, firmeneigener Technologie, des geistigen Eigentums und von Patenten

durch operative Dienstleistungen

durch kommerzielle und strategische Beratung

Über Sphere

Sphere ist die Zukunft der Unterhaltung: ein Ort, an dem Kunst, Kreativität und Technologie zu einem einzigartigen Live-Erlebnis verschmelzen. Die besten Künstler, Visionäre und Technologie-Experten der Welt schaffen gemeinsam einzigartige Momente, die Storytelling auf ein neues Level heben und das Publikum in faszinierende Welten entführen. Neben den originellen Sphere Experiences bietet das Sphere auch Konzerte weltberühmter Künstler und hochkarätige Firmenveranstaltungen. Das erste Sphere, eröffnet im September 2023 in Las Vegas, ist ein neues Wahrzeichen der Stadt und begeistert mit modernster Technologie, die alle Sinne anspricht und unvergessliche, gemeinsame Erlebnisse ermöglicht. Weitere Informationen finden Sie unter thesphere.com.

Über Sphere Entertainment Co.

Sphere Entertainment Co. ist ein führendes Unternehmen für Live-Entertainment und Medien. Zum Unternehmen gehört Sphere, ein Unterhaltungsmedium der nächsten Generation, das auf modernsten Technologien basiert, um die Zukunft der Unterhaltung neu zu definieren. Das erste Sphere wurde im September 2023 in Las Vegas eröffnet. Darüber hinaus gehören zu dem Unternehmen MSG Networks, das zwei regionale Sport- und Unterhaltungsnetzwerke betreibt, MSG Network und MSG Sportsnet, sowie ein direkt an Verbraucher gerichtetes und authentisches Streaming-Produkt, MSG+, das eine breite Palette an Live-Sportinhalten und anderen Programmen anbietet. Weitere Informationen finden Sie unter sphereentertainmentco.com.

Über das Department of Culture and Tourism – Abu Dhabi

Das Department of Culture and Tourism – Abu Dhabi (DCT Abu Dhabi) fördert das nachhaltige Wachstum der Kultur- und Tourismussektoren von Abu Dhabi sowie seiner Kreativindustrie. Es treibt den wirtschaftlichen Fortschritt voran und trägt dazu bei, die globalen Ambitionen Abu Dhabis zu verwirklichen.

Durch die Zusammenarbeit mit Organisationen, die die Position des Emirats als führendes internationales Reiseziel definieren, ist DCT Abu Dhabi bestrebt, das Ökosystem um eine gemeinsame Vision des Potenzials des Emirats zu vereinen, Bemühungen und Investitionen zu koordinieren, innovative Lösungen zu liefern und die besten Instrumente, Strategien und Systeme zur Unterstützung der Kultur- und Tourismusbranche einzusetzen.

Die Vision von DCT Abu Dhabi wird von den Menschen, dem Erbe und der Landschaft des Emirats geprägt. Wir arbeiten daran, Abu Dhabis Status als Ort der Authentizität, Innovation und unvergleichlichen Erlebnissen zu stärken, der durch seine lebendigen Traditionen der Gastfreundschaft, bahnbrechenden Initiativen und kreativen Ideen repräsentiert wird.

Weitere Informationen über das Department of Culture and Tourism – Abu Dhabi und das Reiseziel finden Sie unter: dct.gov.ae und visitabudhabi.ae

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält Aussagen, die zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne des Private Securities Litigation Reform Act von 1995 darstellen, einschließlich Aussagen über die Pläne, Strategien, Überzeugungen und Erwartungen von Sphere Entertainment. Investoren werden darauf hingewiesen, dass solche zukunftsgerichteten Aussagen keine Garantie für zukünftige Leistungen oder Ergebnisse sind und Risiken und Ungewissheiten beinhalten, und dass die tatsächlichen Ergebnisse, Entwicklungen oder Ereignisse aufgrund verschiedener Faktoren erheblich von denen in den zukunftsgerichteten Aussagen abweichen können, einschließlich des Abschlusses der endgültigen Vereinbarungen mit DCT Abu Dhabi und der Faktoren, die in den von Sphere Entertainment bei der Securities and Exchange Commission eingereichten Unterlagen beschrieben sind, einschließlich der Abschnitte mit der Überschrift „Risk Factors" und „Management's Discussion and Analysis of Financial Condition and Results of Operations", die darin enthalten sind. Sphere Entertainment lehnt jede Verpflichtung ab, die hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren.

Photo: https://mma.prnewswire.com/media/2530970/SPHERE.jpg