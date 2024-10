スフィア・エンターテインメントとアブダビ文化観光局がアブダビを次のSphereの会場にすると発表

ニューヨーク、アブダビ(UAE), 2024年10月17日 /PRNewswire/ -- Sphere Entertainment Co.(NYSE:SPHR)(「スフィア・エンターテインメント」) とアブダビ文化観光局(「DCT Abu Dhabi」)が本日、アラブ首長国連邦アブダビに世界で2番目のSphereを誘致するために協力すると発表しました。この次世代のエンターテインメント・メディアは、国際的な最高級の首都にとって新たなランドマークとなり、住民と訪問者の両方に提供されるエンターテインメントの質を高めるものと期待されています。

「Sphereのビジョンは、会場の世界的なネットワークを常に想定しており、本日の発表は、その目標に向けた重要な節目です」とスフィア・エンターテインメントの取締役会長兼最高経営責任者のJames L. Dolan氏は述べています。「Sphereはライブ・エンターテインメントを再定義し、変革をもたらすその影響力の範囲を拡大しています。DCT Abu Dhabiと協力し、彼らの都市でSphereを開発できることを誇りに思います。」

SPHERE ENTERTAINMENT AND THE DEPARTMENT OF CULTURE AND TOURISM - ABU DHABI ANNOUNCE PLANS TO MAKE ABU DHABI NEXT SPHERE VENUE LOCATION

DCT Abu Dhabi局長、Mohamed Khalifa Al Mubarak氏は次のように述べています。「スフィア・エンターテインメントと提携してSphereをアブダビに導入し、住民や訪問者にまったく新しい形のエンターテインメントを提供できることをうれしく思います。Sphere Abu Dhabiは、先進的なテクノロジーと魅力的なストーリーテリングをシームレスに統合し、そこを訪れるすべての人にとって忘れられない思い出を作り上げます。このパートナーシップは、私たちのTourism Strategy 2030(観光戦略2030)に沿ったものであり、活気ある文化とイノベーションの拠点というアブダビの位置づけをさらに確かなものにします。Sphereのような最先端のエンターテインメントを取り入れることで、私たちは世界的な知名度を高めるだけでなく、没入型体験や文化の提供において新たな基準を打ち立てようとしています。」

スフィア・エンターテインメントは、2023年9月にラスベガスで最初のSphereを立ち上げ、世界的に高い評価を受けて以来、Sphere会場の世界的なネットワークを構築する計画を積極的に推進してきました。今回の展開により、スフィア・エンターテインメントの専門知識、独自のテクノロジー、オリジナル・コンテンツを活用した大きな成長の可能性が生まれ、新たな収益源が生まれることが期待されています。

アブダビの一等地に建てられ、収容人数2万人のラスベガスのSphereと同等の規模を誇るこの会場は、この地域のエンターテインメントに新たな定義を与えるでしょう。アブダビのSphereは、記憶に残る革新的な環境で、これまでにないイベント、コンサート、ショーを体験する機会を提供し、住民と世界中の観光客の両方にとって年間を通じて魅力的な要素になると期待されています。

アブダビの文化・観光部門の成長を推進し、同市を世界的な観光地として宣伝する組織であるDCT Abu Dhabiとスフィア・エンターテインメントは、2023年に2,400万人以上の来場者を迎えた次のSphere Abu Dhabi会場の建設で協力することに合意しました。最終契約の締結を条件とする提携条件に基づき、DCT Abu Dhabiは、スフィア・エンターテインメントの独自のデザイン、技術、知的財産を活用して会場を建設する権利に対して、フランチャイズ加入料をスフィア・エンターテインメントに支払うことになります。建設資金はDCT Abu Dhabiが負担し、スフィア・エンターテインメントの専門家チームが会場の開発、建設、プレオープンに関連するサービスを提供します。

会場のオープン後、スフィア・エンターテインメントはDCT Abu Dhabiとの継続的な契約を維持する予定です。契約内容には、Sphere Experiencesなどスフィア・エンターテインメントがライセンスを供与するクリエイティブ・コンテンツと芸術コンテンツに対する年間使用料、Sphereブランド、特許、独自技術、知的財産の使用、会場の運営および技術に関連する運用サービス、ならびに商業的および戦略的なアドバイザリー・サポートが含まれる予定です。

プレス向けのリソースは、 こちらからご覧ください 。

Sphereについて

Sphereは、ライブ・エンターテインメントの未来を再定義する次世代のエンターテインメント・メディアです。一流のアーティスト、クリエイター、技術者が、ストーリーテリングを新たなレベルに引き上げ、観客を現実と想像の両方に連れて行き、素晴らしい体験を生み出す会場です。この会場では、オリジナルのSphere Experiences、世界的アーティストによるコンサートやレジデンシー、プレミア・マーキーや企業イベントが開催されます。最初のSphere会場は2023年9月、ラスベガスにオープンしました。最先端のテクノロジーによって観客の五感を刺激し、これまでにない規模で体験の共有を実現する、ラスベガスの新たなランドマークです。詳細については、 thesphere.com を参照してください。

Sphere Entertainment Co.(スフィア・エンターテインメント社)について

スフィア・エンターテインメント社は、一流のライブ・エンターテインメントおよびメディア企業です。同社には、エンターテインメントの未来を再定義する最先端技術を搭載した次世代エンターテインメント・メディアであるSphereがあります。最初のSphere会場は2023年9月、ラスベガスにオープンしました。さらに、同社のサービスには、2つの地域スポーツおよびエンターテインメント・ネットワークであるMSG NetworkとMSG Sportsnetを運営するMSG Networksのほか、幅広いライブ・スポーツ・コンテンツやその他の番組を配信する消費者直結の認証ストリーミング製品であるMSG+も含まれています。詳細については、 sphereentertainmentco.com を参照してください。

アブダビ文化観光局について

アブダビ文化観光局(DCT Abu Dhabi)は、アブダビの文化・観光分野とクリエイティブ産業の持続的な成長を促進し、経済発展を促すとともに、アブダビの世界的な目標達成を支援します。

アブダビ首長国を国際的な主要な観光地として確立しようとする組織と提携関係で協力することで、同国の可能性を共有するビジョンのもとにエコシステムを統合し、取り組みと投資を調整し、革新的なソリューションを提供し、また最高のツール、政策、およびシステムを使って文化と観光をサポートすることに取り組んでいます。

DCT Abu Dhabiのビジョンは、首長国の人々、遺産、および景観によって定義されています。私たちは、ホスピタリティの生きた伝統、先駆的な取り組み、創造的な思考に代表される、本物、革新、比類のない体験の場としてのアブダビの地位を高めるために活動しています。

将来の見通しに関する記述

このプレス・リリースには、スフィア・エンターテインメント社の計画、戦略、信念、期待に関する記述など、特定の将来予想に関する記述が含まれ、1995年の民間証券訴訟改革法の意味の範囲内で成された「将来予想に関する」記述が含まれています。将来の見通しに関するこのような記述は、将来の業績や結果を保証するものではなく、リスクと不確実性を伴うものであり、実際の結果、展開、または出来事は、DCT Abu Dhabiとの正式契約の締結や、スフィア・エンターテインメント社が米国証券取引委員会に提出した書類(そこに含まれる「Risk Factors(リスク要因)」および「Management's Discussion and Analysis of Financial Condition and Results of Operations(財務状況および経営成績に関する経営陣の考察と分析)」というセクションを含む)に記載されている要因など、さまざまな要因の結果として、将来の見通しに関する記述の内容と大幅に異なる可能性があることに投資家はご注意ください。スフィア・エンターテインメント社は、本書に含まれる将来の見通しに関する記述を更新する義務を一切負わないものとします。

写真: https://mma.prnewswire.com/media/2530970/SPHERE.jpg

SOURCE SPHERE ENTERTAINMENT AND THE DEPARTMENT OF CULTURE AND TOURISM - ABU DHABI