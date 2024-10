ABU DHABI ACCUEILLERA LA DEUXIÈME SPHERE AU MONDE, UNE RÉVOLUTION DANS LE DIVERTISSEMENT

UN PARTENARIAT STRATÉGIQUE ENTRE SPHERE ENTERTAINMENT ET LE DÉPARTEMENT DE LA CULTURE ET DU TOURISME - ABU DHABI

NEW YORK et ABU DHABI, Emirats Arabes Unis, 15 octobre 2024 /PRNewswire/ -- Sphere Entertainment Co. (NYSE : SPHR) ("Sphere Entertainment") et le Département de la Culture et du Tourisme - Abu Dhabi ("DCT Abu Dhabi") ont annoncé aujourd'hui leur collaboration pour la construction de la deuxième Sphère au monde dans la ville d'Abu Dhabi, aux Emirats Arabes Unis. Ce nouveau lieu de divertissement de dernière génération constituera un atout majeur pour la ville, en améliorant les offres de divertissement pour les résidents comme pour les visiteurs.

SPHERE ENTERTAINMENT AND THE DEPARTMENT OF CULTURE AND TOURISM - ABU DHABI ANNOUNCE PLANS TO MAKE ABU DHABI NEXT SPHERE VENUE LOCATION

"La vision de Sphere a toujours inclus un réseau mondial de lieux de spectacles, et l'annonce d'aujourd'hui est une étape importante vers cet objectif", a déclaré James L. Dolan, président exécutif et directeur général de Sphere Entertainment. "Sphere redéfinit le divertissement en direct, et amplifie son impact novateur. Nous sommes fiers de collaborer avec DCT Abu Dhabi pour développer Sphere dans leur ville."

S.E. Mohamed Khalifa Al Mubarak, Président de DCT Abu Dhabi, a déclaré : "Nous sommes ravis d'introduire Sphere à Abu Dhabi en partenariat avec Sphere Entertainment, et d'ainsi proposer à nos résidents et visiteurs une nouvelle forme de divertissement hors du commun. Sphere Abu Dhabi fusionnera parfaitement technologie de pointe et narration immersive, afin de créer des souvenirs inoubliables pour tous ceux qui la visiteront. Ce partenariat s'inscrit dans notre Stratégie du tourisme à l'horizon 2030, renforçant davantage Abu Dhabi comme un pôle dynamique de culture et d'innovation. En adoptant des divertissements novateurs comme Sphere, nous ne nous contentons pas d'améliorer notre image sur la scène mondiale, mais nous instaurons également de nouveaux standards en termes d'expériences immersives et d'offres culturelles."

Depuis le lancement de la première Sphere à Las Vegas, saluée par le monde entier, en septembre 2023, Sphere Entertainment poursuit activement ses plans pour développer un réseau mondial de salles de spectacles Sphere. Cette expansion devrait offrir des perspectives de croissances considérables et générer de nouvelles sources de revenus en tirant parti de l'expertise, de la technologie exclusive et du contenu original de Sphere Entertainment.

Située dans un emplacement privilégié à Abu Dhabi et faisant écho à la Sphere de Las Vegas avec sa capacité de 20 000 places, ce lieu promet de redéfinir les spectacles dans la région. La Sphère d'Abu Dhabi est appelée à devenir une attraction majeure tout au long de l'année pour les résidents comme pour les visiteurs du monde entier, en offrant la possibilité de vivre des événements, des concerts et des spectacles comme jamais auparavant, dans un cadre inoubliable et révolutionnaire.

Sphere Entertainment et DCT Abu Dhabi, l'organisation qui stimule la croissance des secteurs de la culture et du tourisme d'Abu Dhabi et qui promeut la ville en tant que destination mondiale, ont convenu de collaborer à la construction du prochain site Sphere à Abu Dhabi, où plus de 24 millions de visiteurs en 2023. Selon les termes du partenariat, qui reste soumis à la finalisation d'accords définitifs, DCT Abu Dhabi versera un droit de franchise à Sphere Entertainment pour le droit de construire le lieu, en utilisant les designs, la technologie et la propriété intellectuelle exclusives de Sphere Entertainment. La construction sera financée par DCT Abu Dhabi, et l'équipe d'experts de Sphere Entertainment fournira des services liés au développement, à la construction et à la pré- ouverture du lieu.

Après l'ouverture du site, Sphere Entertainment prévoit de maintenir des accords avec DCT Abu Dhabi qui devraient inclure des redevances annuelles pour le contenu créatif et artistique sous licence de Sphere Entertainment, tel que Sphere Experiences ; l'utilisation de la marque, des brevets, de la technologie propriétaire et de la propriété intellectuelle de Sphere ; et des services opérationnels liés à l'exploitation et à la technologie du site, ainsi qu'une activité de conseil en matière commercial et stratégique.

Veuillez trouver les visuels et assets presse, ICI.

À propos de Sphere

Sphere est un moyen de divertissement de nouvelle génération qui redéfinit l'avenir du divertissement en direct. Un lieu où les artistes, les créateurs et les technologues les plus en vue créent des expériences extraordinaires qui portent la narration à un nouveau niveau et transportent le public vers des lieux réels et imaginaires. Le lieu accueille des Expériences Sphere originales ; des concerts et des résidences des plus grands artistes du monde ; et des événements phares et corporatifs de premier plan. Le premier lieu Sphere a ouvert à Las Vegas en septembre 2023, et est un nouveau repère de Las Vegas, alimenté par des technologies de pointe qui enflamment les sens et permettent au public de partager des expériences à une échelle jamais vue auparavant. Plus d'informations sont disponibles sur thesphere.com .

À propos de Sphere Entertainment Co.

Sphere Entertainment Co. est une entreprise de divertissement en direct et de médias de premier plan. L'entreprise comprend Sphere, un moyen de divertissement de nouvelle génération alimenté par des technologies de pointe pour redéfinir l'avenir du divertissement. Le premier lieu Sphere a ouvert à Las Vegas en septembre 2023. De plus, l'entreprise comprend MSG Networks, qui exploite deux réseaux régionaux de sports et de divertissement, MSG Network et MSG Sportsnet, ainsi qu'un produit de streaming direct au consommateur et authentifié, MSG+, diffusant une large gamme de contenus sportifs en direct et d'autres programmes. Plus d'informations sont disponibles sur sphereentertainmentco.com .

À propos du Département de la Culture et du Tourisme - Abu Dhabi

Le Département de la Culture et du Tourisme - Abu Dhabi (DCT Abu Dhabi) stimule la croissance durable des secteurs de la culture et du tourisme d'Abu Dhabi et de ses industries créatives, alimentant le progrès économique et contribuant à réaliser les ambitions mondiales plus larges d'Abu Dhabi.

En travaillant en partenariat avec les organisations qui définissent la position de l'émirat en tant que destination internationale de premier plan, DCT Abu Dhabi s'efforce d'unir l'écosystème autour d'une vision partagée du potentiel de l'émirat, de coordonner les efforts et les investissements, de fournir des solutions innovantes, et d'utiliser les meilleurs outils, politiques et systèmes pour soutenir les industries de la culture et du tourisme.

La vision de DCT Abu Dhabi est définie par le peuple, le patrimoine et le paysage de l'émirat. Nous travaillons pour renforcer le statut d'Abu Dhabi en tant que lieu d'authenticité, d'innovation et d'expériences inégalées, représenté par ses traditions vivantes d'hospitalité, ses initiatives pionnières et sa pensée créative.

Déclarations prospectives

Ce communiqué de presse contient des déclarations qui constituent des déclarations prospectives au sens du Private Securities Litigation Reform Act de 1995, y compris des déclarations relatives aux plans, stratégies, convictions et attentes de Sphere Entertainment. Les investisseurs sont avertis que ces déclarations prévisionnelles ne constituent pas des garanties de performances ou de résultats futurs et impliquent des risques et des incertitudes, et que les résultats, développements ou événements réels peuvent différer matériellement de ceux contenus dans les déclarations prévisionnelles en raison de divers facteurs, y compris la finalisation des accords définitifs avec DCT Abu Dhabi et les facteurs décrits dans les documents déposés par Sphere Entertainment auprès de la United States Securities and Exchange Commission, y compris les sections intitulées « Facteurs de risque » et « Management's Discussion and Analysis of Financial Condition and Results of Operations » qui y sont contenues. Sphere Entertainment décline toute obligation de mettre à jour les déclarations prospectives contenues dans le présent document.

Photo: https://mma.prnewswire.com/media/2530970/SPHERE.jpg