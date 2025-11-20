StarCompliance anuncia la integración con Concur Expense

El conector de seguimiento de gastos de StarCompliance ya está disponible en el centro de aplicaciones de SAP Concur para ofrecer una solución automatizada a las empresas

ROCKVILLE, Maryland, 20 de noviembre de 2025 /PRNewswire/ -- StarCompliance (Star), proveedor líder de soluciones tecnológicas de cumplimiento normativo para empleados y empresas, lanzó hoy una integración con Concur® Expense. La solución de conector para el seguimiento de gastos de Star proporciona una forma simplificada y fácil de usar de gestionar y conciliar los gastos de los empleados, para mejorar la precisión, la eficiencia y la supervisión en todo el proceso de cumplimiento.

"La solución de seguimiento de gastos de Star lleva la automatización y la precisión al siguiente nivel", señaló Kelvin Dickenson, director de Productos de Star. "Al integrarse con los principales sistemas de gastos como Concur Expense, las empresas pueden hacer emparejar de forma automática los gastos informados con las declaraciones preautorizadas en STAR, identificar rápidamente las discrepancias y mantener un registro de auditoría completo dentro de una plataforma centralizada. Esto agiliza los flujos de trabajo de cumplimiento, reduce la revisión manual y les da a los equipos más tiempo para centrarse en las prioridades estratégicas".

Los aspectos más destacados de la solución de seguimiento de gastos de Star incluyen:

Emparejamiento automático de los gastos : integrado con Concur Expense, STAR importa y compara de forma automática los gastos informados con las declaraciones existentes, lo que reduce de manera significativa la revisión manual.





: integrado con Concur Expense, STAR importa y compara de forma automática los gastos informados con las declaraciones existentes, lo que reduce de manera significativa la revisión manual. Resolución de discrepancias : STAR señala los desajustes entre el importe, el destinatario, la empresa y el lugar de la declaración de gastos, lo que permite a los empleados y a cumplimiento revisar y hacer correcciones rápidas.





: STAR señala los desajustes entre el importe, el destinatario, la empresa y el lugar de la declaración de gastos, lo que permite a los empleados y a cumplimiento revisar y hacer correcciones rápidas. Ahorro de tiempo a través de la centralización : ya no es necesario descargar y revisar los datos en varias hojas de cálculo. Todo se gestiona dentro de una plataforma centralizada, lo que permite hacer un análisis y tomar decisiones de forma más rápida.





: ya no es necesario descargar y revisar los datos en varias hojas de cálculo. Todo se gestiona dentro de una plataforma centralizada, lo que permite hacer un análisis y tomar decisiones de forma más rápida. Notificaciones y seguimiento: los mensajes en la aplicación y las alertas automáticas por correo electrónico hacen que las tareas salgan según lo programado, mientras que un registro de auditoría completo mantiene una visibilidad completa de todas las acciones y resoluciones.

El conector de seguimiento de gastos de Star ahora está disponible en el Centro de Aplicaciones de SAP Concur [Enlace].

Acerca de StarCompliance

StarCompliance es un proveedor líder de soluciones tecnológicas de cumplimiento para empleados y empresas. Con la confianza de millones de usuarios en 120 países durante más de 25 años, StarCompliance Enterprise proporciona una interfaz fácil de usar que ofrece datos, tecnología y conocimientos prácticos necesarios para mitigar el riesgo de manera proactiva, supervisar los conflictos a nivel mundial y respaldar las complejas regulaciones de denuncia de irregularidades. Visite www.starcompliance.com para conocer la seguridad integral y la garantía incomparable que necesita para construir una cultura de cumplimiento hoy.

SAP y otros productos y servicios de SAP mencionados, así como sus respectivos logotipos, son marcas comerciales o marcas registradas de SAP SE en Alemania y otros países. Consulte https://www.sap.com/copyright para obtener información adicional sobre marcas y avisos. Todos los demás nombres de productos y servicios mencionados son marcas registradas de sus respectivas empresas.

