StarCompliance annonce son intégration à Concur Expense

Le connecteur de suivi des dépenses de StarCompliance est disponible dans l'App Center de SAP Concur pour offrir une solution automatisée aux entreprises

ROCKVILLE, Maryland, 21 novembre 2025 /PRNewswire/ -- StarCompliance (Star), l'un des principaux fournisseurs de solutions technologiques de conformité pour les employés et les entreprises, lance aujourd'hui une intégration avec Concur® Expense. La solution Expense Tracking Connector de Star offre un moyen rationalisé et intuitif de gérer et de rapprocher les dépenses des employés, améliorant ainsi la précision, l'efficacité et le contrôle du processus de conformité.

« La solution de suivi des dépenses de Star fait passer l'automatisation et la précision à un niveau supérieur », déclare Kelvin Dickenson, directeur des produits, Star. « En s'intégrant aux principaux systèmes de gestion des dépenses tels que Concur Expense, les entreprises peuvent automatiquement faire correspondre les dépenses déclarées aux déclarations préapprouvées dans STAR, identifier rapidement les divergences et conserver une piste d'audit complète au sein d'une plateforme centralisée. Cette approche permet de rationaliser les flux de travail liés à la conformité, de réduire les révisions manuelles et de donner aux équipes davantage de temps pour se concentrer sur les priorités stratégiques. »

Voici les points forts de la solution de suivi des dépenses de Star :

Mise en correspondance automatisée des dépenses : intégré à Concur Expense, STAR importe automatiquement les dépenses déclarées et les fait correspondre aux déclarations existantes, ce qui réduit considérablement les contrôles manuels.





: intégré à Concur Expense, STAR importe automatiquement les dépenses déclarées et les fait correspondre aux déclarations existantes, ce qui réduit considérablement les contrôles manuels. Résolution des divergences : STAR signale les erreurs de déclaration de dépenses au niveau du montant, du destinataire, de la société et du lieu, ce qui permet un examen et une correction rapides par les employés et les responsables de la conformité.





: STAR signale les erreurs de déclaration de dépenses au niveau du montant, du destinataire, de la société et du lieu, ce qui permet un examen et une correction rapides par les employés et les responsables de la conformité. Gain de temps grâce à la centralisation : il n'est plus nécessaire de télécharger ni d'examiner les données de plusieurs feuilles de calcul. Tout est géré au sein d'une plateforme centralisée, ce qui permet d'accélérer l'analyse et la prise de décision.





: il n'est plus nécessaire de télécharger ni d'examiner les données de plusieurs feuilles de calcul. Tout est géré au sein d'une plateforme centralisée, ce qui permet d'accélérer l'analyse et la prise de décision. Notifications et suivi : la messagerie et les alertes électroniques automatisées dans l'application permettent de respecter le calendrier des tâches, tandis qu'une piste d'audit complète assure une visibilité totale de toutes les actions et résolutions.

Le connecteur de suivi des dépenses de Star est disponible dès aujourd'hui dans le SAP Concur App Center [lien].

À propos de StarCompliance

StarCompliance est l'un des principaux fournisseurs de solutions technologiques en matière de conformité des employés et des entreprises. Recevant la confiance de millions d'utilisateurs dans 120 pays depuis plus de 25 ans, StarCompliance Enterprise offre une interface conviviale qui fournit les données, la technologie et les informations exploitables nécessaires pour atténuer les risques de manière proactive, surveiller les conflits à l'échelle mondiale et prendre en charge les réglementations complexes en matière de dénonciation. Visitez www.starcompliance.com pour découvrir la sécurité complète et l'assurance inégalée dont vous avez besoin pour créer une culture de la conformité.

