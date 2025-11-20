StarCompliance 宣佈與 Concur Expense 管理系統整合

StarCompliance 費用追蹤連接器現已登陸 SAP Concur 應用中心，為企業提供自動化解決方案

馬里蘭州洛克維爾 2025年11月21日 /美通社/ -- StarCompliance (Star) 是領先的員工與企業合規科技解決方案供應商，今天宣佈與 Concur® Expense 實現系統整合。Star 的費用追蹤連接器解決方案提供精簡且使用者友善的員工費用管理與核對方案，在合規流程中全面提升準確性、效率與監督力。

Star 產品總監 Kelvin Dickenson 表示：「Star 的費用追蹤解決方案，將自動化和準確性提升至新境界。通過與 Concur Expense 等領先的費用系統整合，公司可以自動將報告的費用與 STAR 中的預先清算聲明匹配，快速識別差異，並在同一集中平台內維持完整的稽核記錄。這可簡化合規工作流程，減少手動審查，為團隊提供更多時間專注於策略優先事項。」

Star 費用追蹤解決方案焦點包括：

自動費用匹配 ：STAR 整合 Concur Expense 費用系統後，能自動匯入並比對申報的費用與現有申報單，大幅減少人工審核工作。





：STAR 整合 Concur Expense 費用系統後，能自動匯入並比對申報的費用與現有申報單，大幅減少人工審核工作。 差異解決方法： STAR 系統會標示費用申報中金額、收款人、公司及地點等資訊的差異，使員工與合規部門能迅速進行審查與修正。





STAR 系統會標示費用申報中金額、收款人、公司及地點等資訊的差異，使員工與合規部門能迅速進行審查與修正。 通過集中化節省時間： 無需再跨多個試算表下載和審閱資料。所有事務皆於單一集中式平台進行管理，使分析與決策得以更快速執行。





無需再跨多個試算表下載和審閱資料。所有事務皆於單一集中式平台進行管理，使分析與決策得以更快速執行。 通知和追蹤： 應用程式內訊息與自動化電郵提醒，可確保任務按時推進；完整的稽核軌跡，則讓所有操作與解決方案皆處於全面可視狀態。

Star 的 Expense Tracking Connector 現已在 SAP Concur 應用程式中心 [連結] 中提供。

關於 StarCompliance

StarCompliance 是員工和公司合規科技解決方案的領先供應商。StarCompliance Enterprise 憑藉超過 25 年深厚信譽，贏得全球 120 國數百萬用戶信賴。其直觀易用的介面提供關鍵數據、頂尖科技與可操作洞察分析，協助企業主動降低風險、全球監控利益衝突，並支援複雜的吹哨者保護法規。如欲了解現時建立合規文化所需的全面安全和獨一無二保證，請瀏覽 www.starcompliance.com。

SAP 和其他 SAP 產品和此處提及的服務，以及其各自的標誌，是 SAP SE 在德國及其他國家和地區的商標或註冊商標。請參閱 https://www.sap.com/copyright 以獲取其他商標資料和注意事項。所有其他提及的產品和服務名稱均為其各自公司的商標。

傳媒聯絡：

[email protected] +1 917-868-7791

