StarCompliance anuncia la integración con Concur Expense

El conector de seguimiento de gastos de StarCompliance ya está disponible en el centro de aplicaciones de SAP Concur, ofreciendo una solución automatizada para las empresas

ROCKVILLE, Md., 20 de noviembre de 2025/PRNewswire/ -- StarCompliance (Star), proveedor líder de soluciones tecnológicas para el cumplimiento normativo de empleados y empresas, lanzó hoy una integración con Concur® Expense. La solución Expense Tracking Connector de Star ofrece una forma ágil y sencilla de gestionar y conciliar los gastos de los empleados, mejorando la precisión, la eficiencia y la supervisión del proceso de cumplimiento.

"La solución de seguimiento de gastos de Star lleva la automatización y la precisión a un nivel superior", afirmó Kelvin Dickenson, director de producto de Star. "Al integrarse con sistemas líderes de gestión de gastos como Concur Expense, las empresas pueden cotejar automáticamente los gastos declarados con las declaraciones previamente autorizadas en STAR, identificar rápidamente las discrepancias y mantener un registro de auditoría completo en una plataforma centralizada. Esto agiliza los flujos de trabajo de cumplimiento normativo, reduce la revisión manual y permite a los equipos dedicar más tiempo a las prioridades estratégicas".

Entre los aspectos más destacados de la solución de seguimiento de gastos de Star se incluyen:

Conciliación automatizada de gastos : integrado con Concur Expense, STAR importa y concilia automáticamente los gastos declarados con las declaraciones existentes, lo que reduce significativamente la revisión manual.

Resolución de discrepancias : STAR señala las incongruencias en las declaraciones de gastos en cuanto a importe, destinatario, empresa y lugar, lo que permite una revisión y corrección rápidas por parte de los empleados y del departamento de cumplimiento.

Ahorro de tiempo gracias a la centralización : ya no es necesario descargar ni revisar datos en varias hojas de cálculo. Todo se gestiona en una plataforma centralizada, lo que permite un análisis y una toma de decisiones más rápidos.

Notificaciones y seguimiento: los mensajes dentro de la aplicación y las alertas automatizadas por correo electrónico mantienen las tareas dentro del cronograma, mientras que un registro de auditoría completo mantiene una visibilidad total de todas las acciones y resoluciones.

El conector de seguimiento de gastos de Star ya está disponible en el SAP Concur App Center [ Enlace ].

Acerca de StarCompliance

StarCompliance es un proveedor líder de soluciones tecnológicas para el cumplimiento normativo de empleados y empresas. Con más de 25 años de experiencia y la confianza de millones de usuarios en 120 países, StarCompliance Enterprise ofrece una interfaz intuitiva que proporciona los datos, la tecnología y la información práctica necesarios para mitigar riesgos de forma proactiva, supervisar conflictos a nivel global y cumplir con las complejas normativas de denuncia de irregularidades. Visite www.starcompliance.com para descubrir la seguridad integral y la garantía sin precedentes que necesita para crear una cultura de cumplimiento hoy mismo.

SAP y otros productos y servicios de SAP mencionados en este documento, así como sus respectivos logotipos, son marcas comerciales o marcas registradas de SAP SE en Alemania y otros países. Para obtener información y avisos adicionales sobre marcas comerciales, consulte https://www.sap.com/copyright . Todos los demás nombres de productos y servicios mencionados son marcas comerciales de sus respectivas compañías.

