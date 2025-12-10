StrataVision bringt Consumer IQ Performance Hub auf den Markt und setzt damit einen neuen Standard in der Einzelhandelsanalyse

SAN CARLOS, Kalifornien, 10. Dezember 2025 /PRNewswire/ -- StrataVision gab heute die Markteinführung des Consumer IQ Performance Hub bekannt, einer Analyseschnittstelle der nächsten Generation, die Einzelhändlern einen klaren, einheitlichen Überblick über die Vorgänge in ihren Geschäften und die entsprechenden Maßnahmen bietet.

Der Performance Hub konsolidiert das Kundenverhalten, die betriebliche Leistung und die Vertriebseinblicke in einer anpassbaren Oberfläche. Teams aus dem Unternehmen, dem Filialbetrieb, dem Merchandising und der Schadensverhütung können die für sie wichtigsten Kennzahlen auswählen und ihre Leistung schnell über Standorte, Regionen oder Formate hinweg vergleichen. Das Ergebnis: schnelleres Verständnis, schnelleres Handeln und bessere Ergebnisse.

Ein großer Vorteil der Plattform ist die integrierte prädiktive und präskriptive Intelligenz. Der Performance Hub beschränkt sich nicht darauf, Aktivitäten zu melden, sondern empfiehlt Maßnahmen, die die Conversion, das Serviceniveau und die Raumnutzung verbessern. Einzelhändler können auch dynamische Kundenpfade überprüfen, um Bewegung, Verweildauer und Leistung auf Abteilungsebene bis hin zum Wochentag zu verstehen.

Ein neuer Benachrichtigungsbereich hebt besonders wichtige Warnungen hervor, wie z. B. Verkehrsüberlastungen, Servicelücken oder Sicherheitsereignisse, sodass Betreiber sofort wissen, worauf sie achten müssen. Warnungen können über mehrere Kanäle übermittelt werden, darunter Headsets, mobile Geräte und andere Kommunikationssysteme in der Filiale, um sicherzustellen, dass die Teams rechtzeitig Informationen erhalten, wo immer sie sich befinden.

„Wir haben den Consumer IQ Performance Hub entwickelt, um Einzelhändlern in einem Umfeld, das komplexer ist als je zuvor, Klarheit zu verschaffen", erklärte Bjoern Petersen, Geschäftsführer bei StrataVision. „Der Performance Hub verwandelt Millionen von Datenpunkten in die Erkenntnisse und nächsten Schritte, die Führungskräfte benötigen, um ihre Umsätze zu sichern, den Betrieb zu verbessern und jeden Quadratmeter zu nutzen."

„Da alle Informationen an einem Ort verfügbar und leicht zu vergleichen sind, erhalten Einzelhändler endlich die nötige Transparenz, um zu erkennen, was funktioniert und wo Anpassungen sofortige Auswirkungen erzielen können", fügte Scott Endres, Vizepräsident für Produktmanagement, hinzu.

Der Consumer IQ Performance Hub ist jetzt für StrataVision-Kunden weltweit verfügbar. Weitere Informationen zum Consumer IQ von StrataVision finden Sie hier.

Informationen zu StrataVision Die KI-gestützte Computer-Vision-Plattform von StrataVision revolutioniert die Vor-Ort-Analyse und ermöglicht es Unternehmen in verschiedenen Regionen, umsetzbare Erkenntnisse für eine intelligentere Entscheidungsfindung, eine höhere betriebliche Effizienz, eine verbesserte Sicherheit, die Vermeidung von Verlusten und ein außergewöhnliches Kundenerlebnis zu gewinnen. Mit beispielloser Genauigkeit, Geschwindigkeit und Einfachheit stattet StrataVision Unternehmen mit den Tools und Erkenntnissen aus, die sie benötigen, um in der sich ständig weiterentwickelnden Marktlandschaft von heute erfolgreich zu sein.

