StrataVision lanza Consumer IQ Performance Hub, un nuevo estándar en análisis minorista

SAN CARLOS, California, 10 de diciembre de 2025 /PRNewswire/ -- StrataVision anunció hoy el lanzamiento de Consumer IQ Performance Hub, una interfaz de análisis de próxima generación diseñada para brindar a los minoristas una visión clara y unificada de lo que sucede en sus tiendas y qué hacer al respecto.

StrataVision’s new Consumer IQ Performance Hub gives retailers a unified, customizable view of shopper behavior, operational performance, and enterprise-wide sales intelligence. With built-in predictive insights, dynamic shopper path analysis, and real-time alerts delivered across in-store communication channels, the platform helps teams spot issues faster, act with confidence, and optimize every square foot of the store.

El Performance Hub consolida el comportamiento del comprador, el rendimiento operativo y la información de ventas en una interfaz personalizable. Los equipos de las áreas corporativa, de operaciones de tienda, de comercialización y de prevención de pérdidas pueden elegir las métricas que más les importan y comparar rápidamente el rendimiento entre ubicaciones, regiones o formatos. El resultado: una comprensión más rápida, una acción más rápida y mejores resultados.

Una ventaja clave de la plataforma será su inteligencia predictiva y prescriptiva integrada. En lugar de simplemente reportar la actividad, el Performance Hub recomienda acciones que mejoran la conversión, los niveles de servicio y la utilización del espacio. Los minoristas también pueden revisar los patrones dinámicos de las rutas de compra para comprender el movimiento, la permanencia y el rendimiento por departamento, incluyendo el día de la semana.

Una nueva sección de notificaciones destaca alertas de alto impacto, como picos de tráfico, interrupciones del servicio o eventos de seguridad, para que los operadores sepan de inmediato dónde se requiere atención. Las alertas se pueden enviar a través de múltiples canales, como auriculares, dispositivos móviles y otros sistemas de comunicación en la tienda, lo que garantiza que los equipos reciban información oportuna dondequiera que estén.

"Creamos el Consumer IQ Performance Hub para proporcionar a los minoristas claridad en un entorno más complejo que nunca", afirmó Bjoern Petersen, consejero delegado de StrataVision. "El Performance Hub transforma millones de datos en la información y los próximos pasos que los líderes necesitan para proteger los ingresos, optimizar las operaciones y aprovechar al máximo cada metro cuadrado".

"Con todo en un solo lugar y fácil de comparar, los minoristas finalmente obtienen la visibilidad que necesitan para ver qué está funcionando y dónde los ajustes pueden generar un impacto inmediato", agregó Scott Endres, vicepresidente de Gestión de Productos.

El Consumer IQ Performance Hub ya está disponible para los clientes de StrataVision en todo el mundo. Para más información sobre Consumer IQ de StrataVision, visite aquí.

Acerca de StrataVision La plataforma de visión artificial de StrataVision, impulsada por IA, revoluciona el análisis in situ, permitiendo a empresas de todo el mundo obtener información práctica para una toma de decisiones más inteligente, mayor eficiencia operativa, mayor seguridad, prevención de pérdidas y experiencias excepcionales para el cliente. Con precisión, velocidad y simplicidad inigualables, StrataVision proporciona a las empresas las herramientas y la información que necesitan para destacar en el cambiante mercado actual.

