StrataVision lance Consumer IQ Performance Hub, une nouvelle norme en matière d'analyse de la vente au détail

SAN CARLOS, Californie, 10 décembre 2025 /PRNewswire/ -- StrataVision a annoncé aujourd'hui le lancement de Consumer IQ Performance Hub, une interface analytique de nouvelle génération conçue pour fournir aux détaillants une vue claire et unifiée des opérations dans leurs magasins et des mesures à prendre.

StrataVision’s new Consumer IQ Performance Hub gives retailers a unified, customizable view of shopper behavior, operational performance, and enterprise-wide sales intelligence. With built-in predictive insights, dynamic shopper path analysis, and real-time alerts delivered across in-store communication channels, the platform helps teams spot issues faster, act with confidence, and optimize every square foot of the store.

Le Performance Hub regroupe les données sur le comportement des acheteurs, les performances opérationnelles et les informations sur les ventes dans une interface personnalisable. Les équipes de l'entreprise, des magasins, du merchandising et de la prévention des pertes peuvent sélectionner les indicateurs qui leur importent le plus et comparer rapidement les performances entre les sites, les régions ou les formats. Le résultat : une compréhension et une action plus rapides et de meilleurs résultats.

L'un des principaux avantages de la plateforme est son intelligence prédictive et prescriptive intégrée. Au lieu de se contenter de rendre compte de l'activité, le Performance Hub suggère des actions qui améliorent la conversion, les niveaux de service et l'utilisation de l'espace. Les détaillants peuvent également examiner les schémas dynamiques de parcours des acheteurs pour comprendre les mouvements, la durée du passage en magasin et les performances au niveau des rayons, jusqu'au jour de la semaine.

Une nouvelle section de notification met en évidence les alertes les plus importantes, telles que les surcharges de trafic, les interruptions de service ou les événements liés à la sécurité, afin que les opérateurs sachent immédiatement où ils doivent tourner leur attention. Les alertes peuvent être diffusées par le biais de plusieurs canaux, y compris des casques, des appareils mobiles et d'autres systèmes de communication en magasin, ce qui permet aux équipes de recevoir des informations en temps voulu, où qu'elles se trouvent.

« Nous avons créé le Consumer IQ Performance Hub pour fournir aux détaillants de la clarté dans un environnement plus complexe que jamais », a déclaré Bjoern Petersen, PDG de StrataVision. « Le Performance Hub transforme des millions de points de données en informations et en prochaines étapes dont les dirigeants ont besoin pour protéger les recettes, améliorer les opérations et faire en sorte que chaque mètre carré compte. »

« Avec tous les éléments réunis en un seul endroit et faciles à comparer, les détaillants ont enfin la visibilité dont ils ont besoin pour voir ce qui fonctionne et où les ajustements peuvent avoir un impact immédiat », a ajouté Scott Endres, vice-président de la gestion des produits.

Le Consumer IQ Performance Hub est désormais disponible pour les clients de StrataVision dans le monde entier. Pour plus d'informations sur Consumer IQ de StrataVision, consultez le site ici.

À propos de StrataVision La plateforme de vision par ordinateur de StrataVision, alimentée par l'IA, révolutionne l'analyse sur site, permettant aux entreprises de toutes les régions du monde d'obtenir des informations exploitables pour une prise de décision plus intelligente, une efficacité opérationnelle accrue, une sécurité renforcée, la prévention des pertes et des expériences exceptionnelles pour les clients. Avec une précision, une rapidité et une simplicité inégalées, StrataVision dote les entreprises des outils et des informations dont elles ont besoin pour exceller dans un écosystème commercial en constante évolution.

Personne-contact pour les médias : Shari Rothman, CMO, StrataVision, [email protected], +1 416 669 5292

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2841836/StrataVision_PressRelease.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2588731/StrataVision_Logo.jpg