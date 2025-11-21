La serie SUNMI CPad gana tracción global con un diseño todo en uno

SINGAPUR, 21 de noviembre de 2025 /PRNewswire/ -- SUNMI, líder mundial en dispositivos comerciales inteligentes, ha experimentado una rápida adopción internacional de su serie CPad desde su lanzamiento a finales de este año. La línea de tabletas empresariales, que incluye el pago integrado SUNMI CPad PAY, está reemplazando las configuraciones tradicionales de múltiples dispositivos en los sectores minorista, de servicios de alimentación y financiero de todo el mundo.

Resolver desafíos empresariales reales

"Los espacios comerciales necesitan soluciones integradas, no dispositivos fragmentados", dijo Jack Lin, fundador y director ejecutivo de SUNMI. "La serie CPad fue diseñada desde cero para abordar las limitaciones de las tabletas de uso general en entornos empresariales. La respuesta del mercado confirma que vamos por buen camino".

Tres diferenciadores clave

Ecosistema magnético adaptable

El sistema magnético Quick Lock permite la transformación instantánea entre configuraciones portátiles, de encimera y montadas en la pared, lo que proporciona una flexibilidad operativa sin precedentes. Confiabilidad de nivel empresarial

Alimentados por los procesadores de ocho núcleos de Qualcomm y mejorados por la tecnología SUNMI Hyper Wi-Fi, los dispositivos mantienen un rendimiento constante durante las horas pico y los desafíos de la red. Infraestructura de pago integrada

El CPad PAY cuenta con una integración integral de pagos que admite NFC, códigos QR y transacciones con tarjeta, mientras que la plataforma de gestión de dispositivos de SUNMI permite un control centralizado de las implementaciones a nivel mundial.

Éxito de implementación mundial

Corea del Sur: más de 1.000 restaurantes utilizan CPad para tomar pedidos en la mesa, lo que mejora considerablemente la velocidad del servicio

más de 1.000 restaurantes utilizan CPad para tomar pedidos en la mesa, lo que mejora considerablemente la velocidad del servicio Etiopía: las instituciones bancarias implementan unidades de CPad PAY para impulsar la transformación digital en los servicios financieros

las instituciones bancarias implementan unidades de CPad PAY para impulsar la transformación digital en los servicios financieros 7-Eleven: las tiendas de todo el mundo consolidan la gestión de inventario, la coordinación de tareas y el procesamiento de pedidos mediante sistemas CPad unificados

Desarrollo futuro

Con la serie CPad que establece un nuevo estándar para tabletas empresariales, SUNMI continúa expandiendo su ecosistema de dispositivos comerciales. El compromiso de la empresa incluye una cobertura de garantía de tres años y una disponibilidad del producto de cinco años, lo que garantiza la confiabilidad a largo plazo para los socios comerciales.

El exitoso lanzamiento demuestra la creciente preferencia del mercado por las soluciones comerciales diseñadas específicamente para este fin frente a la tecnología de consumo adaptada, lo que posiciona a SUNMI para seguir innovando en el ámbito de los dispositivos inteligentes para empresas.

Logotipo - https://mma.prnewswire.com/media/2081156/5634918/sunmi_Logo.jpg

FUENTE SUNMI Technology