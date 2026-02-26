Synergis Adept figure au palmarès 2026 de G2 des meilleurs logiciels en tant que plateforme de gestion des documents d'ingénierie la mieux classée dans le domaine de la CAO et du PLM

QUAKERTOWN, Pennsylvanie, 26 février, 2026 /PRNewswire/ -- Synergis Software a annoncé que Synergis Adept, sa plateforme de gestion des documents d'ingénierie, a été incluse dans les prix des meilleurs logiciels 2026 de G2, en se classant n° 37 dans la catégorie des meilleurs logiciels de CAO et de PLM. Parmi les produits récompensés, Adept est la solution la mieux classée et figure dans la catégorie de gestion des documents d'ingénierie de G2.

Synergis Adept named to G2's 2026 Best Software Awards as a Top 50 CAD and PLM Product

Ce prix renforce la mission d'Adept, consistant à aider les entreprises à concevoir, construire et exploiter leurs actifs en toute confiance grâce à un meilleur contrôle et à l'automatisation des données critiques relatives à l'ingénierie et aux produits.

Sélectionnée parmi plus de 175 000 fournisseurs de logiciels sur G2, la solution Adept a été classée parmi les 1 % les plus performantes, sur la base d'avis clients vérifiés et de données de présence sur le marché.

Synergis Adept est une source unique fiable reliant les équipes d'ingénierie, d'exploitation, de maintenance, de projets d'investissement et de construction. Grâce à une intégration CAO poussée, au contrôle des versions et des révisions, à des flux de travail automatisés et conformes et à une traçabilité complète des audits, la plateforme permet aux fabricants, aux services publics, aux sciences de la vie, à l'exploitation minière et aux organisations pétrolières et gazières d'optimiser leurs opérations, de réduire les risques et d'accélérer les projets.

« Cette reconnaissance appartient à nos clients autant qu'à nous », a déclaré Scott Lamond, vice-président du marketing chez Synergis Software. « La confiance que nous accordent nos clients - et le retour d'information qu'ils nous fournissent - nous poussent à nous améliorer sans cesse et à aller au-delà des attentes. Nous sommes fiers de soutenir les organisations qui chaque jour font confiance à Adept pour gérer les informations d'ingénierie permettant à leurs opérations de fonctionner de manière sûre et efficace. »

Cette récompense, ainsi que plus de 30 autres premières places dans les classements trimestriels de G2, est le signe d'un plébiscite constant de la part des clients en ce qui concerne les performances des produits et les résultats concrets. 95 % des avis sont notés quatre ou cinq étoiles, les clients citant la convivialité, la réussite de l'implémentation, le retour sur investissement et le SAV exceptionnel. Pour de nombreuses organisations, cet impact est profond, tant dans leur mode de fonctionnement que dans le partenariat sur lequel elles s'appuient.

« Mon entreprise disposait d'un nombre incalculable de plans d'ingénierie répartis entre les partages de fichiers du réseau, les systèmes maison et SharePoint, sans aucune méthode commune pour les gérer. Avec Adept, nous avons pu standardiser le logiciel de gestion, récupérer les métadonnées appropriées, sécuriser et contrôler les documents et améliorer les possibilités de recherche, tout en améliorant le contrôle d'accès et en limitant les documents sensibles aux utilisateurs approuvés. »

- Chris Wood, Dow (revue G2)

« Aucun autre éditeur de logiciels ne travaille aussi étroitement avec ses clients. Le personnel de Synergis est incroyablement réactif et fait toujours le maximum pour résoudre les problèmes des clients. Pour un système sans lequel votre entreprise ne peut pas fonctionner, c'est inestimable. »

- Ryan Mongeau, Space Age Electronics (G2 Review)

En plus de son classement dans les prix des meilleurs logiciels 2026, Synergis Adept a obtenu plusieurs badges Winter 2026 G2 dans les catégories gestion des documents d'ingénierie, gestion des données de produit, gestion des plans de construction et gestion des contenus d'entreprise, y compris les distinctions Meilleure usabilité, Meilleurs résultats, Meilleure relation, Meilleur soutien, Performeur de haut niveau et Précurseur.

Questions fréquemment posées

Qu'est-ce que Synergis Adept ?

Synergis Adept est un système de gestion des documents d'ingénierie possédant des capacités intégrées de gestion des données produit qui centralisent les documents d'ingénierie, gèrent les fichiers CAO complexes, automatisent les flux de travail et fournissent un contrôle de version, une traçabilité d'audit et un contrôle d'accès sécurisé pour les environnements d'ingénierie complexes.

Pourquoi Synergis Adept est distingué par les prix des meilleurs logiciels 2026 de G2 ?

Synergis Adept a été nommé dans les prix des meilleurs logiciels 2026 de G2 sur la base d'avis clients vérifiés et de données de présence sur le marché. Le produit s'est classé n° 37 dans la catégorie des meilleurs produits logiciels de CAO et de PLM, en tant que solution la mieux positionnée dont la principale catégorie G2 est la gestion des documents d'ingénierie.

En quoi Synergis Adept est-il différent des systèmes PLM ou de gestion de contenu d'entreprise ?

Contrairement aux systèmes de gestion de contenu d'entreprise qui se concentrent sur les documents commerciaux généraux, ou sur les plates-formes de gestion du cycle de vie des produits qui régissent les cycles de vie des produits au niveau de l'entreprise, Synergis Adept est spécialement conçu pour la gestion des documents d'ingénierie. Adept offre une intégration CAO poussée, un contrôle des documents centré sur les actifs, une gestion des versions et des révisions, des flux de travail adaptés à la conformité et une traçabilité d'audit complète tout au long du cycle de vie de l'ingénierie et de l'usine. La solution fait le lien entre le système de gestion des documents d'ingénierie et la gestion des données de produit en prenant en charge les documents d'ingénierie, les données de CAO et les flux de travail de modification, sans les coûts et la complexité des systèmes PLM traditionnels.

Quelles sont les industries qui utilisent Synergis Adept ?

Synergis Adept est utilisé par plus de 250 000 professionnels dans le monde entier dans les secteurs de la fabrication discrète et des procédés, des services publics, des sciences de la vie, de l'exploitation minière, du pétrole et du gaz, ainsi que dans d'autres secteurs à forte intensité d'actifs où la documentation d'ingénierie, la sécurité et la conformité sont essentielles.

Comment les clients évaluent-ils Synergis Adept sur G2 ?

Synergis Adept obtient une note de quatre et cinq étoiles pour 95 % des 192 avis de clients vérifiés sur G2.

À propos de Synergis Software

Synergis Adept est une solution de gestion des documents d'ingénierie et de gestion des données produit de premier plan, à laquelle font confiance des entreprises internationales telles que Dow, Con Edison, Merck et General Mills. Depuis plus de 35 ans, Synergis aide les industries à forte intensité d'actifs, notamment la fabrication, la chimie, les services publics, le pétrole et le gaz, les sciences de la vie et l'exploitation minière, à centraliser, gérer et exploiter les données d'ingénierie et de produits afin d'accélérer les projets, de renforcer la conformité et de réduire les risques opérationnels.

Pour plus d'informations, consultez le site www.SynergisSoftware.com

À propos des prix des meilleurs logiciels de G2

Les prix des meilleurs logiciels 2026 de G2 classent les éditeurs de logiciels et les produits en utilisant l'algorithme propriétaire de G2. Les résultats sont fondés sur les évaluations vérifiées des utilisateurs de G2 et les données de présence sur le marché accessibles au public.

Pour en savoir plus, consultez les prix des meilleurs logiciels 2026 de G2 et apprenez-en davantage sur la méthodologie de G2.

À propos de G2

G2 est la place de marché de logiciels la plus importante et la plus fiable au monde. Plus de 100 millions de personnes utilisent chaque année G2 pour prendre des décisions plus judicieuses en matière de logiciels, sur la base d'évaluations authentiques par des pairs.

