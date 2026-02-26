Synergis Adept, nombrada plataforma de gestión de documentos de ingeniería mejor valorada en CAD y PLM

- Synergis Adept es nombrada la plataforma de gestión de documentos de ingeniería mejor valorada en CAD y PLM en los premios G2 2026 al mejor software

QUAKERTOWN, Pa., 26 de febrero de 2026 /PRNewswire/ -- Synergis Software anunció que Synergis Adept, su plataforma de gestión de documentos de ingeniería, ha sido incluida en los premios 2026 Best Software Awards de G2, ocupando el puesto número 37 en la categoría de Mejores Productos de Software CAD y PLM. Entre los productos reconocidos, Adept es la solución mejor valorada, cuya categoría principal en G2 es la Gestión de Documentos de Ingeniería.

El premio refuerza la misión de Adept de ayudar a las organizaciones con un uso intensivo de activos a diseñar, construir y operar con confianza mediante un mayor control y automatización de datos críticos de ingeniería y productos.

Seleccionada entre más de 175.000 proveedores de software en G2, la inclusión de Adept en los Premios al Mejor Software de G2 la sitúa entre el 1 % de las mejores, basándose en reseñas verificadas de clientes y datos de presencia en el mercado.

Synergis Adept ofrece una única fuente de información fiable que conecta a los equipos de ingeniería, operaciones, mantenimiento, proyectos de capital y construcción. Con una profunda integración de CAD, control de versiones y revisiones, flujos de trabajo automatizados y listos para el cumplimiento normativo, y una completa trazabilidad de auditoría, la plataforma permite a fabricantes, servicios públicos, ciencias de la vida, minería y organizaciones de petróleo y gas optimizar sus operaciones, reducir riesgos y acelerar los proyectos.

"Este reconocimiento es tanto de nuestros clientes como de nosotros", afirmó Scott Lamond, vicepresidente de marketing de Synergis Software. "La confianza que nuestros clientes depositan en nosotros y sus comentarios nos impulsan a seguir mejorando y superando las expectativas. Nos enorgullece apoyar a las organizaciones que confían en Adept a diario para gestionar la información de ingeniería que mantiene sus operaciones funcionando de forma segura y eficiente".

Este premio, junto con más de 30 puestos destacados adicionales en las clasificaciones trimestrales de G2, demuestra el reconocimiento continuo de los clientes en el rendimiento del producto y los resultados reales. El 95 % de las reseñas tienen una calificación de cuatro o cinco estrellas, y los clientes destacan la usabilidad, el éxito de la implementación, el retorno de la inversión (ROI) y una atención al cliente excepcional. Para muchas organizaciones, este impacto es transformador, tanto en su forma de operar como en la colaboración en la que confían.

"Mi empresa tenía innumerables planos de ingeniería distribuidos en recursos compartidos de archivos de red, sistemas propios y SharePoint, sin un método común para gestionarlos. Con Adept, pudimos estandarizar el software de gestión, recopilar metadatos adecuados, proteger y controlar los documentos, y optimizar la capacidad de búsqueda, a la vez que mejorábamos el control de acceso y limitábamos el acceso a materiales sensibles a usuarios autorizados".

— Chris Wood, Dow (Reseña de G2)

"Ninguna otra empresa de software del mundo trabaja tan estrechamente con sus clientes. El personal de Synergis es increíblemente receptivo y siempre se esfuerza al máximo para resolver los problemas de los clientes. Para un sistema sin el cual su empresa no puede operar, esto es invaluable".

— Ryan Mongeau, Space Age Electronics (Reseña de G2)

Además de su inclusión en los Premios al Mejor Software de 2026, Synergis Adept obtuvo múltiples insignias G2 de invierno de 2026 en las categorías de Gestión de Documentos de Ingeniería, Gestión de Datos de Producto, Gestión de Planos de Construcción y Gestión de Contenido Empresarial, incluyendo las distinciones de Mejor Usabilidad, Mejores Resultados, Mejor Relación, Mejor Soporte, Alto Rendimiento y Líder en Impulso.

Preguntas frecuentes

¿Qué es Synergis Adept?

Synergis Adept es un sistema de gestión de documentos de ingeniería (EDMS) con funciones integradas de gestión de datos de productos que centraliza los documentos de ingeniería, gestiona archivos CAD complejos, automatiza los flujos de trabajo y proporciona control de versiones, trazabilidad de auditorías y control de acceso seguro para entornos de ingeniería complejos.

¿Por qué Synergis Adept fue reconocido en los Premios al Mejor Software de G2 de 2026?

Synergis Adept fue reconocido en los Premios al Mejor Software de G2 de 2026 basándose en reseñas verificadas de clientes y datos de presencia en el mercado. Ocupó el puesto número 37 en la categoría Mejores Productos de Software CAD y PLM como la solución mejor posicionada cuya categoría principal en G2 es la Gestión de Documentos de Ingeniería.

¿En qué se diferencia Synergis Adept de los sistemas PLM o de gestión de contenido empresarial?

A diferencia de los sistemas de gestión de contenido empresarial (ECM), que se centran en documentos empresariales generales, o de las plataformas de gestión del ciclo de vida del producto (PLM), que gestionan los ciclos de vida de los productos a nivel empresarial, Synergis Adept está diseñado específicamente para la gestión de documentos de ingeniería. Adept ofrece una profunda integración con CAD, control documental centrado en activos, gestión de versiones y revisiones, flujos de trabajo compatibles con el cumplimiento normativo y una completa trazabilidad de auditorías a lo largo del ciclo de vida de la ingeniería y la planta. Conecta EDMS y PDM al admitir documentos de ingeniería, datos CAD y flujos de trabajo de cambio, sin el coste ni la complejidad de los sistemas PLM tradicionales.

¿Qué industrias utilizan Synergis Adept?

Más de 250.000 profesionales de todo el mundo utilizan Synergis Adept en manufactura discreta y de procesos, servicios públicos, ciencias de la vida, minería, petróleo y gas, y otras industrias con uso intensivo de activos donde la documentación de ingeniería, la seguridad y el cumplimiento normativo son cruciales.

¿Cómo califican los clientes Synergis Adept en G2?

Synergis Adept mantiene una calificación del 95 % con cuatro y cinco estrellas en 192 reseñas de clientes verificadas en G2.

Acerca de Synergis Software

Synergis Adept es una solución líder en gestión de documentos de ingeniería (EDM) y gestión de datos de producto (PDM), en la que confían organizaciones globales como Dow, Con Edison, Merck y General Mills. Durante más de 35 años, Synergis ha ayudado a industrias con uso intensivo de activos —como manufactura, productos químicos, servicios públicos, petróleo y gas, ciencias de la vida y minería— a centralizar, gestionar y aprovechar los datos de ingeniería y producto para acelerar proyectos, fortalecer el cumplimiento normativo y reducir el riesgo operativo.

Si desea más información visite www.SynergisSoftware.com

Acerca de los Premios al Mejor Software de G2

Los Premios al Mejor Software 2026 de G2 clasifican a los proveedores y productos de software utilizando el algoritmo patentado de G2. Los resultados se basan en reseñas de usuarios verificados de G2 y datos de presencia en el mercado disponibles públicamente.

Para obtener más información, consulte los Premios al Mejor Software 2026 de G2 y lea más acerca de la metodología de G2.

Acerca de G2

G2 es la plataforma de software más grande y confiable del mundo. Más de 100 millones de personas utilizan G2 cada año para tomar decisiones de software más inteligentes basadas en reseñas auténticas de pares.

