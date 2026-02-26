Synergis Adept wurde bei den G2 Best Software Awards 2026 als führende Plattform für das Management technischer Dokumente im Bereich CAD und PLM ausgezeichnet.

QUAKERTOWN, Pa., 26. Februar 2026 /PRNewswire/ -- Synergis Software gab bekannt, dass Synergis Adept, seine Plattform für das Management technischer Dokumente, bei den G2 Best Software Awards 2026 ausgezeichnet wurde und Platz 37 der besten CAD- und PLM-Softwareprodukte belegt. Unter den ausgezeichneten Produkten ist Adept die am höchsten bewertete Lösung, deren primäre G2-Kategorie das Management technischer Dokumente ist.

Die Auszeichnung unterstreicht die Mission von Adept, kapitalintensive Unternehmen dabei zu unterstützen, durch eine bessere Kontrolle und Automatisierung kritischer Konstruktions- und Produktdaten sicher zu planen, zu bauen und zu operieren.

Ausgewählt aus mehr als 175.000 Softwareanbietern auf G2, zählt Adept aufgrund verifizierter Kundenbewertungen und Marktpräsenzdaten zu den besten 1 % der Lösungen in den G2 Best Software Awards.

Synergis Adept bietet eine zentrale Informationsquelle, die Teams aus den Bereichen Technik, Betrieb, Wartung, Investitionsprojekte und Bau miteinander verbindet. Dank umfassender CAD-Integration, Versions- und Revisionskontrolle, automatisierten, konformen Workflows und vollständiger Rückverfolgbarkeit ermöglicht die Plattform Unternehmen aus den Bereichen Fertigung, Versorgungswirtschaft, Biowissenschaften, Bergbau sowie Öl und Gas, ihre Abläufe zu optimieren, Risiken zu reduzieren und Projekte zu beschleunigen.

„Diese Anerkennung gebührt unseren Kunden ebenso wie uns", erklärte Scott Lamond, Vice President of Marketing bei Synergis Software. „Das Vertrauen, das unsere Kunden in uns setzen, und ihr Feedback motivieren uns, uns kontinuierlich zu verbessern und die Erwartungen zu übertreffen. Wir sind stolz darauf, Unternehmen zu unterstützen, die sich täglich auf Adept verlassen, um die technischen Informationen zu verwalten, die für einen sicheren und effizienten Betrieb sorgen."

Diese Auszeichnung – zusammen mit mehr als 30 weiteren Spitzenplatzierungen in den vierteljährlichen Rankings von G2 – signalisiert eine anhaltende Anerkennung durch die Kunden hinsichtlich der Produktleistung und der Ergebnisse in der Praxis. 95 % der Bewertungen sind mit vier oder fünf Sternen bewertet, wobei die Kunden die Benutzerfreundlichkeit, den Implementierungserfolg, den ROI und den außergewöhnlichen Kundensupport hervorheben. Für viele Organisationen ist diese Auswirkung transformativ – sowohl in Bezug auf ihre Arbeitsweise als auch auf die Partnerschaften, auf die sie sich stützen.

„Mein Unternehmen verfügte über unzählige technische Zeichnungen, die über Netzwerkdateifreigaben, selbst entwickelte Systeme und SharePoint verteilt waren, ohne dass es eine einheitliche Methode zu ihrer Verwaltung gab. Mit Adept konnten wir die Verwaltungssoftware standardisieren, geeignete Metadaten erfassen, Dokumente sichern und kontrollieren sowie die Suchbarkeit verbessern und gleichzeitig die Zugriffskontrolle optimieren und den Zugriff auf sensible Materialien auf autorisierte Benutzer beschränken."

- Chris Wood, Dow (G2 Rezension)

„Kein anderes Softwareunternehmen arbeitet so eng mit seinen Kunden zusammen. Die Mitarbeiter von Synergis sind äußerst reaktionsschnell und gehen stets über das Übliche hinaus, um Kundenprobleme zu lösen. Für ein System, ohne das Ihr Unternehmen nicht funktionieren kann, ist dies von unschätzbarem Wert."

- Ryan Mongeau, Space Age Electronics (G2-Review)

Zusätzlich zu seiner Platzierung bei den Best Software Awards 2026 erhielt Synergis Adept mehrere G2-Auszeichnungen für den Winter 2026 in den Kategorien Technisches Dokumentenmanagement, Produktdatenmanagement, Bauzeichnungsmanagement und Enterprise Content Management, darunter die Auszeichnungen „Beste Benutzerfreundlichkeit", „Beste Ergebnisse", „Beste Beziehung", „Bester Support", „High Performer" und „Momentum Leader".

Häufig gestellte Fragen

Was ist Synergis Adept?

Synergis Adept ist ein Engineering-Dokumentenmanagementsystem (EDMS) mit integrierten Produktdatenmanagementfunktionen, das technische Dokumente zentralisiert, komplexe CAD-Dateien verwaltet, Arbeitsabläufe automatisiert und Versionskontrolle, Audit-Rückverfolgbarkeit sowie sichere Zugriffskontrolle für komplexe Engineering-Umgebungen bietet.

Warum wurde Synergis Adept bei den G2 Best Software Awards 2026 ausgezeichnet?

Synergis Adept wurde aufgrund verifizierter Kundenbewertungen und Marktpräsenzdaten in die Liste der „2026 Best Software Awards" von G2 aufgenommen. Es belegte Platz 37 in der Kategorie „Best CAD & PLM Software Products" und war damit die am höchsten platzierte Lösung, deren primäre G2-Kategorie „Engineering Document Management" ist.

Inwiefern unterscheidet sich Synergis Adept von PLM- oder Enterprise-Content-Management-Systemen?

Im Gegensatz zu Enterprise-Content-Management-Systemen (ECM), die sich auf allgemeine Geschäftsdokumente konzentrieren, oder Product-Lifecycle-Management-Plattformen (PLM), die den Produktlebenszyklus auf breiter Unternehmensebene steuern, wurde Synergis Adept speziell für das Management von technischen Dokumenten entwickelt. Adept bietet eine umfassende CAD-Integration, eine auf Assets ausgerichtete Dokumentenkontrolle, Versions- und Revisionsmanagement, konforme Workflows und vollständige Rückverfolgbarkeit von Audits über den gesamten Lebenszyklus von Konstruktionen und Anlagen hinweg. Es verbindet EDMS und PDM, indem es technische Dokumente, CAD-Daten und Änderungsworkflows unterstützt – ohne die Kosten und Komplexität herkömmlicher PLM-Systeme.

Welche Branchen verwenden Synergis Adept?

Synergis Adept wird weltweit von mehr als 250.000 Fachleuten in der diskreten und prozessorientierten Fertigung, in der Versorgungswirtschaft, in den Biowissenschaften, im Bergbau, in der Öl- und Gasindustrie sowie in anderen kapitalintensiven Branchen eingesetzt, in denen technische Dokumentation, Sicherheit und Compliance von entscheidender Bedeutung sind.

Wie bewerten die Kunden Synergis Adept auf G2?

Synergis Adept erhält in 192 verifizierten Kundenbewertungen auf G2 eine Bewertung von 95 % mit vier und fünf Sternen.

Informationen zu Synergis Software

Synergis Adept ist eine führende Lösung für das Engineering-Dokumentenmanagement (EDM) und Produktdatenmanagement (PDM), der weltweit tätige Unternehmen wie Dow, Con Edison, Merck und General Mills vertrauen. Seit mehr als 35 Jahren unterstützt Synergis kapitalintensive Branchen – darunter Fertigung, Chemie, Versorgungsunternehmen, Öl und Gas, Biowissenschaften und Bergbau – bei der Zentralisierung, Verwaltung und Nutzung von Konstruktions- und Produktdaten, um Projekte zu beschleunigen, die Compliance zu stärken und das Betriebsrisiko zu reduzieren.

Weitere Informationen finden Sie unter www.SynergisSoftware.com

Informationen zu den G2's Best Software Awards

Die „2026 Best Software Awards" von G2 bewerten Softwareanbieter und -produkte anhand eines proprietären Algorithmus von G2. Die Ergebnisse basieren auf verifizierten Nutzerbewertungen von G2 und öffentlich zugänglichen Daten zur Marktpräsenz.

Weitere Informationen finden Sie unter G2's 2026 Best Software Awards und auf G2's Methodik.

Informationen zu G2

G2 ist der größte und vertrauenswürdigste Software-Marktplatz der Welt. Über 100 Millionen Menschen nutzen G2 jährlich, um fundierte Software-Entscheidungen auf der Grundlage authentischer Bewertungen von Fachkollegen zu treffen.

Medienkontakt

Scott Lamond

Vice President of Marketing

E-Mail: [email protected]

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2919954/2026_Synergis_Adept_G2_Best_Software_v2.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2919955/Synergis_Software_Logo.jpg