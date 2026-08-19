Un estudio revela que las iniciativas de la Policía de Dubái generan un valor social de 176,4 millones de dólares y aportan beneficios en materia de seguridad, bienestar y economía

DUBAI, Emiratos Árabes Unidos, 19 de agosto de 2026 /PRNewswire/ -- Un estudio ha estimado que el rendimiento social de la inversión (SROI) de 80 iniciativas comunitarias de la Policía de Dubái asciende a 647,9 millones de AED (176,4 millones de dólares), lo que refleja el amplio valor social, económico y de seguridad generado para 3,8 millones de beneficiarios entre 2017 y 2026.

Dubai Police Initiatives Drive $176.4 Million in Social Value and Gains in Safety, Wellbeing and Economy

El estudio, realizado por el Future Foresight Centre, analizó iniciativas en los ámbitos de la educación, la salud, la sensibilización y el deporte, y evaluó su contribución a los resultados en materia de seguridad, economía y sociedad, entre los que se incluyen la seguridad pública, la prevención de la delincuencia, la confianza en la policía y la calidad de vida.

El estudio reveló que las contribuciones económicas y comunitarias representaban 542,7 millones de AED (147,8 millones de dólares) del SROI total. Las iniciativas destinadas a mejorar la calidad de vida generaron 31,7 millones de AED (8,6 millones de dólares), mientras que 62,8 millones de AED (17,1 millones de dólares) se atribuyeron a iniciativas que contribuyen a la confianza de la ciudadanía. Otros 5 millones de AED (1,36 millones de dólares) se destinaron al bienestar de la comunidad, mientras que 5,7 millones de AED (1,55 millones de dólares) procedieron de iniciativas destinadas a promover la accesibilidad y las oportunidades de participación en toda la sociedad.

La investigación también analizó las relaciones estadísticas entre las iniciativas comunitarias y los principales indicadores sociales y de seguridad. El estudio reveló correlaciones positivas de 0,44 con el Índice de Felicidad, de 0,45 con el Índice de Felicidad, Seguridad y Concienciación, y de 0,44 con una mayor percepción de seguridad.

El análisis también puso de manifiesto relaciones inversas con indicadores relacionados con la delincuencia. El aumento de la puesta en marcha de iniciativas comunitarias coincidió con una disminución de los niveles de delitos preocupantes, lo que se tradujo en una correlación negativa de 0,41. El estudio también reveló una correlación negativa de 0,796 entre la satisfacción de los clientes y las tasas de delincuencia.

El teniente general Abdulla Khalifa Al Marri, comandante en jefe de Policía de Dubái, afirmó que los resultados reflejan la eficacia de desarrollar iniciativas comunitarias sostenibles en torno a las necesidades de la sociedad, al tiempo que se refuerzan las alianzas con la comunidad y se fomenta la calidad de vida. Describió las iniciativas comunitarias como un pilar importante de la seguridad sostenible, que contribuyen a la confianza en la policía, a la percepción de seguridad y a la prevención de la delincuencia.

Entre las iniciativas evaluadas, la iniciativa «Positive Spirit» llegó a dos millones de personas, mientras que la iniciativa «Esaad» benefició a más de 1,15 millones. La iniciativa «Ride with Dubai Police» llegó a 40 000 personas, mientras que las actividades relacionadas con el y el «UAE SWAT Challenge» beneficiaron a 51 000 personas.

El estudio también reveló que 7.189 voluntarios dedicaron 249.916 horas entre 2017 y 2026, lo que supuso un ahorro económico estimado de 21,7 millones de AED (5,9 millones de dólares).

Los resultados muestran cómo una participación comunitaria sostenida puede traducirse en un valor social y económico cuantificable, al tiempo que contribuye a la seguridad preventiva, a una mayor confianza de la ciudadanía, a una mejor calidad de vida y a una mayor estabilidad social.

FUENTE Dubai Police Security Media