Studie zeigt: Initiativen der Polizei von Dubai schaffen einen gesellschaftlichen Mehrwert von 176,4 Millionen US-Dollar und führen zu Verbesserungen in den Bereichen Sicherheit, Wohlbefinden und Wirtschaft

DUBAI, VAE, 19. August 2026 /PRNewswire/ -- Eine Studie hat den sozialen Return on Investment (SROI) von 80 Dubai Police Gemeinschaftsinitiativen auf 647,9 Millionen AED (176,4 Millionen US-Dollar) geschätzt, was den umfassenden sozialen, wirtschaftlichen und sicherheitsrelevanten Nutzen widerspiegelt, der zwischen 2017 und 2026 für 3,8 Millionen Begünstigte geschaffen wurde.

Dubai Police Initiatives Drive $176.4 Million in Social Value and Gains in Safety, Wellbeing and Economy

Die vom Future Foresight Centre durchgeführte Studie untersuchte Initiativen in den Bereichen Bildung, Gesundheit, Sensibilisierung und Sport und bewertete deren Beitrag zu sicherheitsrelevanten, wirtschaftlichen und sozialen Ergebnissen, darunter öffentliche Sicherheit, Kriminalprävention, Vertrauen in die Polizei und Lebensqualität.

Die Studie ergab, dass wirtschaftliche und gesellschaftliche Beiträge 542,7 Millionen AED (147,8 Millionen US-Dollar) des gesamten SROI ausmachten. Initiativen zur Förderung der Lebensqualität erbrachten 31,7 Millionen AED (8,6 Millionen US-Dollar), während 62,8 Millionen AED (17,1 Millionen US-Dollar) auf Initiativen entfielen, die zur Stärkung des öffentlichen Vertrauens beitrugen. Weitere 5 Millionen AED (1,36 Millionen US-Dollar) flossen in das Wohlergehen der Bevölkerung, während 5,7 Millionen AED (1,55 Millionen US-Dollar) aus Initiativen stammten, die Barrierefreiheit und Teilhabemöglichkeiten in der gesamten Gesellschaft fördern.

Im Rahmen der Untersuchung wurden zudem statistische Zusammenhänge zwischen kommunalen Initiativen und wichtigen Sicherheits- und Sozialindikatoren untersucht. Die Studie ergab positive Korrelationen von 0,44 mit dem Glücksindex, von 0,45 mit dem Index für Glück, Sicherheit und Bewusstsein sowie von 0,44 mit einem gesteigerten Sicherheitsgefühl.

Die Analyse ergab zudem inverse Zusammenhänge mit kriminalitätsbezogenen Indikatoren. Die verstärkte Umsetzung von kommunalen Initiativen ging mit einem Rückgang der Zahl der besorgniserregenden Straftaten einher, wobei eine negative Korrelation von 0,41 festgestellt wurde. Die Studie ergab zudem eine negative Korrelation von 0,796 zwischen der Kundenzufriedenheit und der Kriminalitätsrate.

Generalleutnant Abdulla Khalifa Al Marri, Oberbefehlshaber der der Polizei von Dubai, erklärte, die Ergebnisse spiegelten die Wirksamkeit wider, nachhaltige Gemeinschaftsinitiativen auszurichten, die den Bedürfnissen der Gesellschaft entsprechen, und gleichzeitig Partnerschaften mit der Gemeinschaft zu stärken sowie die Lebensqualität zu fördern. Er bezeichnete kommunale Initiativen als wichtige Säule einer nachhaltigen Sicherheit, die zum Vertrauen in die Polizei, zum Sicherheitsempfinden und zur Kriminalprävention beitragen.

Unter den bewerteten Initiativen erreichte die Initiative „Positive Spirit" zwei Millionen Menschen, während Esaad mehr als 1,15 Millionen Menschen zugutekam. Die Aktion „Ride with Dubai Police" erreichte 40.000 Menschen, während die Aktivitäten im Rahmen der UAE SWAT Challenge 51.000 Menschen zugutekamen.

Die Studie ergab außerdem, dass 7.189 Freiwillige zwischen 2017 und 2026 insgesamt 249.916 Stunden geleistet haben, was zu geschätzten finanziellen Einsparungen in Höhe von 21,7 Millionen AED (5,9 Millionen US-Dollar) führte.

Die Ergebnisse zeigen, wie sich ein nachhaltiges Engagement der Gemeinschaft in messbaren sozialen und wirtschaftlichen Nutzen umsetzen lässt und gleichzeitig zur präventiven Sicherheit, zu mehr Vertrauen in die Behörden, zu einer besseren Lebensqualität und zu größerer gesellschaftlicher Stabilität beiträgt.