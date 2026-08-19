Inisiatif Polis Dubai Memacu Nilai Sosial dan Keuntungan $ 176.4 Juta dalam Keselamatan, Kesejahteraan dan Ekonomi, Kajian Mendedahkan

DUBAI, UAE, 19 Ogos 2026 /PRNewswire/ -- Satu kajian menganggarkan Pulangan Pelaburan Sosial (SROI) daripada 80 inisiatif komuniti Polis Dubai pada harga AED 647.9 juta ($ 176.4 juta), mencerminkan nilai sosial, ekonomi dan keselamatan yang lebih luas yang diwujudkan untuk 3.8 juta benefisiari antara 2017 dan 2026.

Dubai Police Initiatives Drive $176.4 Million in Social Value and Gains in Safety, Wellbeing and Economy

Dijalankan oleh Future Foresight Centre, kajian ini mengkaji inisiatif merentasi pendidikan, kesihatan, kesedaran dan sukan dan mengukur sumbangan mereka kepada keselamatan, hasil ekonomi dan sosial, termasuk keselamatan awam, pencegahan jenayah, kepercayaan terhadap polis dan kualiti hidup.

Kajian mendapati bahawa sumbangan ekonomi dan komuniti menyumbang sebanyak AED 542.7 juta ($ 147.8 juta) daripada jumlah SROI. Inisiatif yang menyokong kualiti hidup menjana AED 31.7 juta ($ 8.6 juta), manakala AED 62.8 juta ($ 17.1 juta) dikaitkan dengan inisiatif yang menyumbang kepada kepercayaan awam. AED 5 juta lagi ($ 1.36 juta) dikaitkan dengan kesejahteraan komuniti, manakala AED 5.7 juta ($ 1.55 juta) datang daripada inisiatif yang menggalakkan kebolehcapaian dan peluang untuk penyertaan di seluruh masyarakat.

Penyelidikan ini juga mengkaji hubungan statistik antara inisiatif komuniti dan petunjuk keselamatan dan sosial utama. Ia menemui korelasi positif sebanyak 0.44 dengan Indeks Kebahagiaan, 0.45 dengan Indeks Kebahagiaan, Keselamatan dan Kesedaran, dan 0.44 dengan persepsi keselamatan yang dipertingkatkan.

Analisis juga mengenal pasti hubungan songsang dengan indikator berkaitan jenayah. Peningkatan pelaksanaan inisiatif komuniti bertepatan dengan tahap jenayah yang lebih rendah, mencatatkan korelasi negatif 0.41. Kajian ini juga mendapati korelasi negatif 0.796 antara kebahagiaan pelanggan dan kadar jenayah.

Leftenan Jeneral Abdulla Khalifa Al Marri, Panglima Polis Dubai, berkata keputusan itu mencerminkan keberkesanan membangunkan inisiatif komuniti yang mampan di sekitar keperluan masyarakat, di samping mengukuhkan perkongsian komuniti dan menyokong kualiti hidup. Beliau menyifatkan inisiatif komuniti sebagai tunjang penting keselamatan yang mampan, menyumbang kepada kepercayaan kepada polis, persepsi keselamatan dan pencegahan jenayah.

Antara inisiatif yang dinilai, inisiatif 'Semangat Positif' mencapai dua juta orang, manakala Esaad memberi manfaat kepada lebih daripada 1.15 juta orang. Perjalanan dengan Polis Dubai mencapai 40,000 orang, manakala aktiviti yang berkaitan dengan Cabaran SWAT UAE memberi manfaat kepada 51,000 orang.

Kajian itu juga mendapati bahawa 7,189 sukarelawan menyumbang 249,916 jam antara 2017 dan 2026, menjana anggaran penjimatan kewangan sebanyak AED 21.7 juta ($ 5.9 juta).

Dapatan kajian menunjukkan bagaimana penglibatan komuniti yang berterusan boleh diterjemahkan kepada nilai sosial dan ekonomi yang boleh diukur di samping menyokong keselamatan pencegahan, kepercayaan awam yang lebih kukuh, kualiti hidup yang lebih baik dan kestabilan sosial yang lebih besar.