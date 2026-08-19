Une étude révèle que les initiatives de la police de Dubaï génèrent une valeur sociale de 176,4 millions de dollars et apportent des bénéfices en matière de sécurité, de bien-être et d'économie

DUBAÏ, Émirats arabes unis, 19 août 2026 /PRNewswire/ -- Une étude a estimé le retour social sur investissement (SROI) de 80 initiatives communautaires de la police de Dubaï à 647,9 millions d'AED (176,4 millions de dollars), ce qui reflète la valeur sociale, économique et sécuritaire plus large générée pour 3,8 millions de bénéficiaires entre 2017 et 2026.

Dubai Police Initiatives Drive $176.4 Million in Social Value and Gains in Safety, Wellbeing and Economy

Menée par le Future Foresight Centre, cette étude a examiné des initiatives dans les domaines de l'éducation, de la santé, de la sensibilisation et du sport, et a évalué leur contribution aux résultats en matière de sécurité, d'économie et de société, notamment la sécurité publique, la prévention de la délinquance, la confiance dans la police et la qualité de vie.

L'étude a révélé que les retombées économiques et communautaires représentaient 542,7 millions d'AED (147,8 millions de dollars) du SROI total. Les initiatives visant à améliorer la qualité de vie ont généré 31,7 millions d'AED (8,6 millions de dollars), tandis que 62,8 millions d'AED (17,1 millions de dollars) ont été consacrés à des initiatives contribuant à renforcer la confiance du public. Un montant supplémentaire de 5 millions d'AED (1,36 million de dollars) a été consacré au bien-être de la communauté, tandis que 5,7 millions d'AED (1,55 million de dollars) ont été alloués à des initiatives visant à promouvoir l'accessibilité et les possibilités de participation au sein de la société.

Cette étude a également examiné les liens statistiques entre les initiatives communautaires et les principaux indicateurs sociaux et de sécurité. L'étude a mis en évidence des corrélations positives de 0,44 avec l'indice de bonheur, de 0,45 avec l'indice de bonheur, de sécurité et de sensibilisation, et de 0,44 avec une perception accrue de la sécurité.

L'analyse a également mis en évidence des relations inverses avec des indicateurs liés à la criminalité. La mise en œuvre accrue d'initiatives communautaires a coïncidé avec une baisse du nombre de délits préoccupants, ce qui a permis d'observer une corrélation négative de 0,41. L'étude a également mis en évidence une corrélation négative de 0,796 entre la satisfaction des clients et les taux de criminalité.

Le général de corps d'armée Abdulla Khalifa Al Marri, commandant en chef de l' Police de Dubaï, a déclaré que ces résultats témoignaient de l'efficacité des initiatives communautaires durables mises en place pour répondre aux besoins de la société, tout en renforçant les partenariats locaux et en favorisant la qualité de vie. Il a décrit les initiatives communautaires comme un pilier important de la sécurité durable, contribuant à la confiance envers la police, au sentiment de sécurité et à la prévention de la criminalité.

Parmi les initiatives évaluées, le programme « Positive Spirit » a touché deux millions de personnes, tandis que le programme « Esaad » a bénéficié à plus de 1,15 million de personnes. L'initiative « Ride with Dubai Police » a touché 40 000 personnes, tandis que les activités liées au « UAE SWAT Challenge » ont bénéficié à 51 000 personnes.

L'étude a également révélé que 7 189 bénévoles ont consacré 249 916 heures entre 2017 et 2026, ce qui a permis de réaliser des économies estimées à 21,7 millions d'AED (5,9 millions de dollars).

Ces résultats montrent comment un engagement communautaire durable peut se traduire par une valeur sociale et économique mesurable, tout en favorisant la sécurité préventive, en renforçant la confiance du public, en améliorant la qualité de vie et en renforçant la stabilité sociale.