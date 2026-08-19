- Un estudio revela que las iniciativas de la policía de Dubái generan un valor social de 176,4 millones de dólares y mejoras en la seguridad, el bienestar y la economía.

DUBAI, EAU, 19 de agosto de 2026 /PRNewswire/ -- Un estudio ha estimado el retorno social de la inversión (SROI) de 80 iniciativas comunitarias de la Policía de Dubái en 647,9 millones AED (176,4 millones de dólares), lo que refleja el valor social, económico y de seguridad más amplio creado para 3,8 millones de beneficiarios entre 2017 y 2026.

Dubai Police Initiatives Drive $176.4 Million in Social Value and Gains in Safety, Wellbeing and Economy

El estudio, realizado por el Centro de Prospectiva del Futuro, examinó iniciativas en educación, salud, concienciación y deporte, y midió su contribución a la seguridad, los resultados económicos y sociales, incluyendo la seguridad pública, la prevención del delito, la confianza en la policía y la calidad de vida.

El estudio reveló que las contribuciones económicas y comunitarias representaron 542,7 millones de AED (147,8 millones de dólares) del retorno social de la inversión (SROI) total. Las iniciativas que apoyan la calidad de vida generaron 31,7 millones de AED (8,6 millones de dólares), mientras que 62,8 millones de AED (17,1 millones de dólares) se atribuyeron a iniciativas que contribuyen a la confianza pública. Otros 5 millones de AED (1,36 millones de dólares) se vincularon al bienestar comunitario, mientras que 5,7 millones de AED (1,55 millones de dólares) provinieron de iniciativas que promueven la accesibilidad y las oportunidades de participación en toda la sociedad.

La investigación también examinó las relaciones estadísticas entre las iniciativas comunitarias y los indicadores clave de seguridad y sociales. Se encontraron correlaciones positivas de 0,44 con el Índice de Felicidad, 0,45 con el Índice de Felicidad, Seguridad y Conciencia, y 0,44 con una mayor percepción de seguridad.

El análisis también identificó relaciones inversas con los indicadores relacionados con la delincuencia. Una mayor implementación de iniciativas comunitarias coincidió con menores niveles de delitos preocupantes, registrando una correlación negativa de 0,41. El estudio también halló una correlación negativa de 0,796 entre la satisfacción del cliente y los índices de delincuencia.

El teniente general Abdulla Khalifa Al Marri, comandante en jefe de la Policía de Dubái, afirmó que los resultados reflejan la eficacia del desarrollo de iniciativas comunitarias sostenibles en torno a las necesidades de la sociedad, al tiempo que se fortalecen las alianzas comunitarias y se apoya la calidad de vida. Describió las iniciativas comunitarias como un pilar importante de la seguridad sostenible, que contribuye a la confianza en la policía, la percepción de seguridad y la prevención del delito.

Entre las iniciativas evaluadas, la iniciativa 'Espíritu Positivo' llegó a dos millones de personas, mientras que Esaad benefició a más de 1,15 millones. El programa Ride with Dubai Police llegó a 40 000 personas, y las actividades asociadas al UAE SWAT Challenge beneficiaron a 51 000.

El estudio también reveló que 7189 voluntarios contribuyeron con 249.916 horas entre 2017 y 2026, generando un ahorro financiero estimado de 21,7 millones de AED (5,9 millones de dólares).

Los resultados demuestran cómo la participación comunitaria sostenida puede traducirse en un valor social y económico cuantificable, al tiempo que apoya la seguridad preventiva, fortalece la confianza pública, mejora la calidad de vida y promueve una mayor estabilidad social.