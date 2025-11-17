Vantage obtiene siete nominaciones en los premios Finance Magnates Awards 2025
Noticias proporcionadas porVantage
17 nov, 2025, 09:02 GMT
PORT VILA, Vanuatu, 17 de octubre de 2025 /PRNewswire/ -- Vantage, el bróker multiactivos se enorgullece de anunciar que fue nominado en siete categorías en los próximos premios Finance Magnates Awards 2025, en reconocimiento a la innovación y el compromiso con la excelencia del bróker en los mercados globales.
En los premios Finance Magnates Awards 2025, Vantage fue preseleccionada en las siguientes categorías de premios por el Reino Unido:
- Mejor bróker de spreads de 2025 (Reino Unido)
- Mejor bróker de programas de afiliados de 2025 (Reino Unido)
- El bróker más confiable de 2025 (Reino Unido)
- Mejor bróker general de 2025 (Reino Unido)
Vantage también recibió nominaciones en las categorías de premios por Vietnam:
- El bróker más confiable de 2025 (Vietnam)
- El bróker con mayor crecimiento de 2025 (Vietnam)
- Mejor bróker general de 2025 (Vietnam)
Los premios Finance Magnates Awards se encuentran entre los galardones más respetados del sector de las operaciones y reconocen a los brókers y las empresas tecnofinancieras que demuestran un sólido liderazgo, rendimiento y servicio.
"Estas nominaciones reflejan nuestro compromiso de ofrecer a los clientes condiciones comerciales competitivas, plataformas innovadoras y altos estándares de transparencia", afirmó Marc Despallieres, director ejecutivo de Vantage. "Nos sentimos orgullosos de haber sido reconocidos en estas categorías de premios y esperamos seguir subiendo el nivel".
La votación para los premios Finance Magnates Awards 2025 se abre el 29 de octubre de 2025. Vantage invita a sus clientes, socios y comunidad a participar y mostrar su apoyo.
Acerca de Vantage
Vantage Markets (o "Vantage") es un bróker de CFD de activos múltiples que ofrece a sus clientes acceso a un servicio ágil y potente para operar productos de contratos por diferencia (CFD), que incluyen divisas, materias primas, índices, acciones, ETF y bonos.
Con 15 años de experiencia en el mercado, Vantage trasciende el rol de bróker, ya que ofrece una plataforma de operaciones confiable que brinda a los clientes acceso a oportunidades para operar.
Vantage está autorizada y regulada por la Comisión de Servicios Financieros de Vanuatu (VFSC, por sus siglas en inglés). Las nominaciones mencionadas en este comunicado reflejan el reconocimiento del sector y no implican la aprobación regulatoria de la entidad con licencia de la VFSC.
ADVERTENCIA DE RIESGO: los CFD son instrumentos complejos y conllevan un riesgo elevado de perder dinero rápidamente debido al apalancamiento. Asegúrese de comprender los riesgos antes de operar.
Descargo de responsabilidad: este artículo se proporciona solo con fines informativos y no constituye asesoramiento financiero, una oferta ni una solicitud de ningún producto ni servicio financiero. El contenido no está destinado a residentes de ninguna jurisdicción en la que su distribución o utilización sea contraria a la legislación o normativa local. Se recomienda a los lectores solicitar asesoramiento profesional independiente antes de tomar cualquier decisión financiera o de inversión. Todo uso que haga de la información presentada aquí es estrictamente por su cuenta y riesgo.
Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2785759/Vantage_Secures_Seven_Nominations_Finance_Magnates_Awards_2025.jpg
Logotipo - https://mma.prnewswire.com/media/1745281/5538336/Vantage_Logo.jpg
FUENTE Vantage
