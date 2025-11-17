PORT VILA, Vanuatu, 17 de octubre de 2025 /PRNewswire/ -- Vantage, el bróker multiactivos se enorgullece de anunciar que fue nominado en siete categorías en los próximos premios Finance Magnates Awards 2025, en reconocimiento a la innovación y el compromiso con la excelencia del bróker en los mercados globales.

En los premios Finance Magnates Awards 2025, Vantage fue preseleccionada en las siguientes categorías de premios por el Reino Unido:

Vantage obtiene siete nominaciones en los premios Finance Magnates Awards 2025 (PRNewsfoto/Vantage)

Mejor bróker de spreads de 2025 (Reino Unido)

Mejor bróker de programas de afiliados de 2025 (Reino Unido)

El bróker más confiable de 2025 (Reino Unido)

Mejor bróker general de 2025 (Reino Unido)

Vantage también recibió nominaciones en las categorías de premios por Vietnam:

El bróker más confiable de 2025 (Vietnam)

El bróker con mayor crecimiento de 2025 (Vietnam)

Mejor bróker general de 2025 (Vietnam)

Los premios Finance Magnates Awards se encuentran entre los galardones más respetados del sector de las operaciones y reconocen a los brókers y las empresas tecnofinancieras que demuestran un sólido liderazgo, rendimiento y servicio.

"Estas nominaciones reflejan nuestro compromiso de ofrecer a los clientes condiciones comerciales competitivas, plataformas innovadoras y altos estándares de transparencia", afirmó Marc Despallieres, director ejecutivo de Vantage. "Nos sentimos orgullosos de haber sido reconocidos en estas categorías de premios y esperamos seguir subiendo el nivel".

La votación para los premios Finance Magnates Awards 2025 se abre el 29 de octubre de 2025. Vantage invita a sus clientes, socios y comunidad a participar y mostrar su apoyo.

Acerca de Vantage

Vantage Markets (o "Vantage") es un bróker de CFD de activos múltiples que ofrece a sus clientes acceso a un servicio ágil y potente para operar productos de contratos por diferencia (CFD), que incluyen divisas, materias primas, índices, acciones, ETF y bonos.

Con 15 años de experiencia en el mercado, Vantage trasciende el rol de bróker, ya que ofrece una plataforma de operaciones confiable que brinda a los clientes acceso a oportunidades para operar.

Vantage está autorizada y regulada por la Comisión de Servicios Financieros de Vanuatu (VFSC, por sus siglas en inglés). Las nominaciones mencionadas en este comunicado reflejan el reconocimiento del sector y no implican la aprobación regulatoria de la entidad con licencia de la VFSC.

opere de forma más inteligente @vantage

ADVERTENCIA DE RIESGO: los CFD son instrumentos complejos y conllevan un riesgo elevado de perder dinero rápidamente debido al apalancamiento. Asegúrese de comprender los riesgos antes de operar.

Descargo de responsabilidad: este artículo se proporciona solo con fines informativos y no constituye asesoramiento financiero, una oferta ni una solicitud de ningún producto ni servicio financiero. El contenido no está destinado a residentes de ninguna jurisdicción en la que su distribución o utilización sea contraria a la legislación o normativa local. Se recomienda a los lectores solicitar asesoramiento profesional independiente antes de tomar cualquier decisión financiera o de inversión. Todo uso que haga de la información presentada aquí es estrictamente por su cuenta y riesgo.

