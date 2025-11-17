Vantage destaca como patrocinador principal en la Smart Vision Summit Bahrain 2025 y gana el premio al "Bróker de mayor confianza"

PORT VILA, Vanuatu, 17 de noviembre de 2025 /PRNewswire/ -- Vantage, un bróker líder en múltiples activos, ocupó con orgullo un lugar destacado como patrocinador principal de la prestigiosa Smart Vision Summit Bahrain 2025, lo que destaca su compromiso de apoyar los eventos clave del sector.

La cumbre, que reunió a brókers, expertos financieros y operadores de todo el mundo, sirvió de plataforma para el intercambio de conocimientos, la creación de redes y la presentación de las últimas innovaciones en el comercio en línea. Como patrocinador principal, Vantage desempeñó un papel fundamental en el impulso de las conversaciones acerca de transparencia, tecnología y servicio centrado en el cliente.

Además, Vantage también fue galardonada con el premio al Bróker de mayor confianza, un reconocimiento que reafirma la reputación de la empresa en cuanto a confiabilidad, transparencia y compromiso con el servicio al cliente. El premio destaca las plataformas innovadoras de Vantage, sus servicios confiables y su amplio soporte adaptado a los operadores de diversos mercados.

Marc Despallieres, director ejecutivo de Vantage Markets, comentó:

"Ser reconocidos como el Bróker de mayor confianza es un verdadero honor y dice mucho de la confianza que nuestros clientes depositan en nosotros. Patrocinar la Forex Traders Summit Bahrain refleja nuestra dedicación a apoyar a la comunidad de operadores y a fomentar conexiones significativas en el sector. Seguimos comprometidos con la innovación, la transparencia y con proporcionar experiencias de primera clase a nuestros clientes".

Este reconocimiento refuerza la creciente presencia de Vantage y su misión de empoderar a los operadores con soluciones seguras, confiables y de vanguardia.

Acerca de Vantage

Vantage Markets (o "Vantage") es un bróker de CFD de activos múltiples que ofrece a sus clientes acceso a un servicio ágil y potente para operar productos de contratos por diferencia (CFD), que incluyen divisas, materias primas, índices, acciones, ETF y bonos.

Con 15 años de experiencia en el mercado, Vantage trasciende el rol de bróker, ya que ofrece una plataforma de operaciones confiable que brinda a los clientes acceso a oportunidades para operar.

