Vantage Foundation dona un millón de dólares hongkoneses para ayudar a los residentes afectados por incendio en Hong Kong

HONG KONG, 1 de diciembre de 2025 /PRNewswire/ -- Vantage Foundation ha donado un millón de dólares hongkoneses para apoyar la respuesta de emergencia y la reconstrucción posterior al desastre después del incendio de nivel 5 en el Tribunal Wang Fuk en Tai Po, Hong Kong. El incendio ocasionó graves daños a múltiples hogares y afectó significativamente la vida de los residentes locales.

La donación se ha destinado a organizaciones benéficas reconocidas a nivel local para brindar asistencia urgente, incluidos refugio temporal, suministros esenciales y apoyo a la recuperación comunitaria a mediano plazo.

Además de las contribuciones económicas, representantes de la dirección de Vantage y miembros del equipo benéfico visitaron la zona afectada para participar en las labores de auxilio, y ofrecieron consuelo y apoyo a los residentes mientras se recuperan de las secuelas del desastre. Esta medida refleja el compromiso permanente de Vantage con la responsabilidad social corporativa y refuerza nuestra convicción de que el verdadero apoyo no solo proviene de los recursos, sino también de los vínculos humanos y la atención humanitaria.

Vantage declaró:

"En Vantage, creemos que es nuestra responsabilidad apoyar a la comunidad en momentos de crisis. El incendio del tribunal de Wang Fuk ha afectado profundamente a muchas familias y esperamos que esta donación ayude a acelerar su recuperación. También estamos orgullosos de los miembros de nuestro equipo que visitaron el sitio de manera proactiva para mostrar su apoyo. Su empatía y solidaridad son ejemplo de los valores fundamentales de nuestra empresa".

Como plataforma dedicada a iniciativas filantrópicas globales, Vantage Foundation lleva mucho tiempo participando en programas comunitarios, educativos y de ayuda ante desastres en Asia y en todo el mundo. En el futuro, la fundación continuará monitoreando el impacto a largo plazo de este incidente y explorará otras formas de apoyar los esfuerzos de recuperación sostenida donde sea necesario.

