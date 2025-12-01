Vantage Foundation dona un millón de dólares hongkoneses para ayudar a los residentes afectados por incendio en Hong Kong

Noticias proporcionadas por

Vantage

01 dic, 2025, 11:51 GMT

HONG KONG, 1 de diciembre de 2025 /PRNewswire/ -- Vantage Foundation ha donado un millón de dólares hongkoneses para apoyar la respuesta de emergencia y la reconstrucción posterior al desastre después del incendio de nivel 5 en el Tribunal Wang Fuk en Tai Po, Hong Kong. El incendio ocasionó graves daños a múltiples hogares y afectó significativamente la vida de los residentes locales.

Continue Reading
image_5028204_16224931
image_5028204_16224931

La donación se ha destinado a organizaciones benéficas reconocidas a nivel local para brindar asistencia urgente, incluidos refugio temporal, suministros esenciales y apoyo a la recuperación comunitaria a mediano plazo.

Además de las contribuciones económicas, representantes de la dirección de Vantage y miembros del equipo benéfico visitaron la zona afectada para participar en las labores de auxilio, y ofrecieron consuelo y apoyo a los residentes mientras se recuperan de las secuelas del desastre. Esta medida refleja el compromiso permanente de Vantage con la responsabilidad social corporativa y refuerza nuestra convicción de que el verdadero apoyo no solo proviene de los recursos, sino también de los vínculos humanos y la atención humanitaria.

Vantage declaró:
"En Vantage, creemos que es nuestra responsabilidad apoyar a la comunidad en momentos de crisis. El incendio del tribunal de Wang Fuk ha afectado profundamente a muchas familias y esperamos que esta donación ayude a acelerar su recuperación. También estamos orgullosos de los miembros de nuestro equipo que visitaron el sitio de manera proactiva para mostrar su apoyo. Su empatía y solidaridad son ejemplo de los valores fundamentales de nuestra empresa".

Como plataforma dedicada a iniciativas filantrópicas globales, Vantage Foundation lleva mucho tiempo participando en programas comunitarios, educativos y de ayuda ante desastres en Asia y en todo el mundo. En el futuro, la fundación continuará monitoreando el impacto a largo plazo de este incidente y explorará otras formas de apoyar los esfuerzos de recuperación sostenida donde sea necesario.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2834617/image_5028204_16224931.jpg

FUENTE Vantage

También de esta fuente

Vantage obtiene siete nominaciones en los premios Finance Magnates Awards 2025

Vantage obtiene siete nominaciones en los premios Finance Magnates Awards 2025

Vantage, el bróker multiactivos se enorgullece de anunciar que fue nominado en siete categorías en los próximos premios Finance Magnates Awards 2025, ...
Vantage destaca como patrocinador principal en la Smart Vision Summit Bahrain 2025 y gana el premio al "Bróker de mayor confianza"

Vantage destaca como patrocinador principal en la Smart Vision Summit Bahrain 2025 y gana el premio al "Bróker de mayor confianza"

Vantage, un bróker líder en múltiples activos, ocupó con orgullo un lugar destacado como patrocinador principal de la prestigiosa Smart Vision Summit ...
More Releases From This Source

Explorar

Computer & Electronics

Computer & Electronics

Banking & Financial Services

Banking & Financial Services

Corporate Social Responsibility

Corporate Social Responsibility

News Releases in Similar Topics