VeloとMcLaren Mastercard Formula 1® Team、Lando NorrisとOscar Piastriの最新撮影の舞台裏を捉えた画像を公開

Velo x McLaren Mastercard Formula 1® Team、ファンが愛するスポーツとの距離を縮める「ファンとしての思いを表現しよう（Live Your Fandom）」を再始動

Veloが委託した新たな調査*により、ファンが愛するスポーツやチームとのつながりを保つためにいかに努力しているかが明らかになり、ファンであることは重要な自己表現の形であるという同ブランドの考えが裏付けられました。 この洞察を踏まえ、Velo x McLaren Mastercard Formula ...