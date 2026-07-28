VeloとMcLaren Mastercard Formula 1® Team、Lando NorrisとOscar Piastriの最新撮影の舞台裏を捉えた画像を公開

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ロンドン, 2026年7月28日 /PRNewswire/ -- McLaren Mastercard Formula 1® Teamのドライバー、Lando NorrisとOscar Piastriがローンチ映像でタッグを組み、ファンに対し、発想を広げ、夢を高らかに語り、最も大胆なアイデアをグリッドに持ち込むよう呼びかけています。
成人のVeloファンおよびモータースポーツファンの皆様は、最も創造的で独創的な「ファンの夢」をぜひお寄せください。シーズン後半に、その夢が皆様のアイデアを生かした忘れられない体験として実現するチャンスがあります*。ファンは、VeloのInstagramに掲載されたローンチ映像の投稿にコメントすることで、夢に描く体験を共有できます。
このコンテストは、「ファンとしての思いを表現しよう（Live Your Fandom）」キャンペーンの復活を告げるものです。真のオリジナリティを追求する人々のために作られた、欧州を代表するニコチンポーチブランド**であるVeloは、2年連続でMcLaren Mastercard Formula 1® Teamと提携し、モータースポーツファンにオリジナリティあふれる瞬間をさらに多く届けます。
18歳以上の方に限ります。本製品にはニコチンが含まれており、依存性があります。
*利用規約が適用されます。詳細はVeloのInstagramでご確認ください。
**Veloが推定した、欧州の主要ニコチンポーチ市場の測定対象小売チャネルにおける販売数量シェアに基づきます。対象市場はスウェーデン、デンマーク、英国、ポーランド、スイスで、販売数量シェアは2025年を対象に算出されています。
SOURCE VELO
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