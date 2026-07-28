벨로와 맥라렌 마스터카드 포뮬러 1® 팀, 란도 노리스 & 오스카 피아스트리의 최근 촬영 현장 비하인드 이미지 공개

뉴스 제공처

VELO

2026년 07월 28일 16:07 KST

런던, 2026년 7월 28일 /PRNewswire/ -- 맥라렌 마스터카드 포뮬러 1® 팀(McLaren Mastercard Formula 1® Team)의 드라이버 란도 노리스(Lando Norris)와 오스카 피아스트리(Oscar Piastri)가 팬들에게 더 크게 생각하고, 더 대담하게 꿈꾸며, 가장 과감한 아이디어를 출발선에 올려 달라고 독려하는 캠페인 론칭 영상에 함께 출연했다.

성인 벨로 및 모터스포츠 팬들은 가장 창의적이고 독창적인 팬의 꿈을 공유해, 시즌 후반에 팬들의 아이디어에서 영감을 받은 잊지 못할 경험으로 이를 실현할 기회를 얻을 수 있다*. 팬들은 벨로 인스타그램에 게시된 론칭 영상에 댓글을 달아 본인이 꿈꾸는 경험을 공유할 수 있다.

Continue Reading

이번 공모전은 '리브 유어 팬덤(Live Your Fandom)' 캠페인의 귀환을 알리는 행사로, 유럽의 대표적인 니코틴 파우치 브랜드**이자 진정한 개성을 지닌 사람들을 위해 탄생한 벨로는 2년 연속 맥라렌 마스터카드 포뮬러 1® 팀과 손잡고 모터스포츠 팬들에게 더욱 독창적인 순간을 선사한다.

만 18세 이상만 이용할 수 있다. 이 제품은 니코틴을 함유하고 있으며 중독성이 있다.
*이용약관이 적용된다. 자세한 내용은 벨로 인스타그램에서 확인할 수 있다.
**2025년 기준 스웨덴, 덴마크, 영국, 폴란드 및 스위스 등 유럽의 주요 니코틴 파우치 시장 내 측정 대상 소매 판매량에서 벨로가 추산한 점유율을 바탕으로 한다.

SOURCE VELO

해당 소스에서 제공하는 다른 기사

벨로-맥라렌 마스터카드 포뮬러 1® 팀, 모터스포츠 팬 궁극의 꿈을 현실로 만들어 줄 글로벌 공모전 개최

벨로-맥라렌 마스터카드 포뮬러 1® 팀, 모터스포츠 팬 궁극의 꿈을 현실로 만들어 줄 글로벌 공모전 개최

벨로와 맥라렌 마스터카드 포뮬러 1® 팀이 2026년 F1 시즌 후반기를 맞아 글로벌 공모전을 개최, 팬들이 상상만 하던 원대한 꿈을 실현할 기회를 제공한다. 오늘부터 성인 벨로 및 모터스포츠 팬이라면 누구나 창의적이고 독창적인 인간로서 꿈을 공유할 수 있으며,...
벨로 x 맥라레 마스터카드 포뮬러 1® 팀, 팬들이 사랑하는 스포츠에 더 가까이 다가갈 수 있는 리브 유어 팬덤 재출시

벨로 x 맥라레 마스터카드 포뮬러 1® 팀, 팬들이 사랑하는 스포츠에 더 가까이 다가갈 수 있는 리브 유어 팬덤 재출시

벨로(Velo)가 의뢰한 새로운 연구*는 팬들이 자신이 사랑하는 스포츠 및 팀과 연결을 유지하기 위해 얼마나 많은 노력을 기울이는지 보여주며, 팬덤이 중요한 자기표현의 한 형태라는 브랜드의 믿음을 뒷받침한다. 이러한 인사이트를 바탕으로 벨로 x 맥라렌 마스터카드...
해당 소스가 발행한 보도자료 더 보기