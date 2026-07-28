Velo y el equipo McLaren Mastercard Formula 1® publican imágenes de Lando Norris y Oscar Piastri

Los aficionados adultos de Velo y del automovilismo están invitados a compartir sus sueños más creativos y originales, para tener la oportunidad de verlos hechos realidad más adelante en la temporada como experiencias inolvidables inspiradas por los fans*. Los aficionados pueden compartir sus experiencias soñadas comentando la publicación del vídeo de lanzamiento en el Instagram de Velo.

El concurso marca el regreso de la campaña 'Vive tu pasión', donde, por segundo año consecutivo, Velo —la marca líder de bolsitas de nicotina en Europa**, creada para los más originales— se ha unido al equipo McLaren Mastercard Formula 1® para brindar más momentos de originalidad a los aficionados del automovilismo.

Solo para mayores de 18 años. Este producto contiene nicotina y es adictivo.

*Se aplican términos y condiciones, disponibles en el Instagram de Velo.

**Basado en la cuota de mercado estimada de Velo en ventas minoristas en los siguientes mercados clave de bolsitas de nicotina en Europa: Suecia, Dinamarca, Reino Unido, Polonia y Suiza, calculado para el año 2025.