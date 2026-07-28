Velo y el equipo McLaren Mastercard Formula 1® publican imágenes de Lando Norris y Oscar Piastri

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VELO

Jul 28, 2026, 03:00 ET

-Velo y el equipo McLaren Mastercard Formula 1® publican imágenes del detrás de cámaras de Lando Norris y Oscar Piastri de su última sesión fotográfica

LONDRES, 28 de julio de 2026 /PRNewswire/ -- Los pilotos de McLaren Mastercard Formula 1® Team, Lando Norris y Oscar Piastri, se han unido para crear un vídeo de lanzamiento, animando a los fans a pensar a lo grande, soñar sin límites y plasmar sus ideas más audaces en la red.

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Los aficionados adultos de Velo y del automovilismo están invitados a compartir sus sueños más creativos y originales, para tener la oportunidad de verlos hechos realidad más adelante en la temporada como experiencias inolvidables inspiradas por los fans*. Los aficionados pueden compartir sus experiencias soñadas comentando la publicación del vídeo de lanzamiento en el Instagram de Velo.

El concurso marca el regreso de la campaña 'Vive tu pasión', donde, por segundo año consecutivo, Velo —la marca líder de bolsitas de nicotina en Europa**, creada para los más originales— se ha unido al equipo McLaren Mastercard Formula 1® para brindar más momentos de originalidad a los aficionados del automovilismo.

Solo para mayores de 18 años. Este producto contiene nicotina y es adictivo.

*Se aplican términos y condiciones, disponibles en el Instagram de Velo.

**Basado en la cuota de mercado estimada de Velo en ventas minoristas en los siguientes mercados clave de bolsitas de nicotina en Europa: Suecia, Dinamarca, Reino Unido, Polonia y Suiza, calculado para el año 2025. 

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