VerifiedX se asocia con Crypto.com para una solución de custodia y liquidez institucional

NUEVA YORK, 21 de noviembre de 2025 /PRNewswire/ -- Crypto.com y la red VerifiedX (VFX) (VerifiedX.io), la red de la gente y líder mundial en infraestructura de autocustodia y billeteras Web3, anunciaron hoy que Crypto.com brindará a VerifiedX custodia segura de grado institucional y soporte de liquidez por 1.500 millones de dólares en activos, así como capacidades de trading extrabursátil (OTC).

Mediante esta asociación, las instituciones elegibles que utilizan VerifiedX pueden almacenar, administrar y realizar transacciones de forma segura con divisas digitales utilizando la plataforma de custodia regulada de grado institucional de Crypto.com. El servicio de custodia de Crypto.com ofrece permisos multiusuario, flujos de trabajo de gobernanza personalizables y soluciones de custodia asegurada, lo que satisface la creciente demanda de infraestructura de blockchain escalable, de bajo costo y compatible.

"Crypto.com Custody está diseñada específicamente para satisfacer las expectativas de los clientes de grado institucional", dijo Eric Anziani, presidente y director de Operaciones de Crypto.com. "Nos complace ser seleccionados por VerifiedX, líder en capacidades de autocustodia y billetera de activos digitales, para mejorar aún más una oferta de custodia diseñada para todas las necesidades de los clientes".

"Como red de personas, la misión es clara: hacer que la custodia sea perfecta, segura y accesible a nivel mundial. Asociarse con Crypto.com realza considerablemente ese mismo espíritu, con la mejor infraestructura de custodia y liquidez de su clase", afirmó The VerifiedX Foundation. "Al incorporar la custodia regulada de primer nivel de Crypto.com y las capacidades de trading OTC, la red refuerza su compromiso de brindar a los usuarios e instituciones el camino más seguro y escalable para interactuar con activos digitales en todo el ecosistema de VFX. Esta alianza avanza aún más hacia una infraestructura mundial con opciones de liquidez y custodia, apoyando a una nueva generación de constructores y usuarios para pagos, ahorros, comercio y servicios públicos en la red VerifiedX".

Esta es la última iniciativa entre Crypto.com y VerifiedX, después de su alianza inicial para integrar Crypto.com Pay, la solución de pago de Crypto.com y los servicios de acceso a cripto directamente en las billeteras Switchblade de VerifiedX para ofrecer una experiencia fluida, segura y escalable para usuarios y desarrolladores cotidianos por igual.

Crypto.com Custody ofrece servicios de custodia a instituciones elegibles y clientes de alto patrimonio neto a través de una solución integral de extremo a extremo con la seguridad y la protección en su núcleo. Los posibles clientes interesados en la oferta de custodia de Crypto.com pueden enviar solicitudes de contacto a crypto.com/custody.

Acerca de Crypto.com

Fundada en 2016, millones de usuarios de todo el mundo confían en Crypto.com y es líder de la industria en cumplimiento normativo, seguridad y privacidad. Nuestra visión es simple: Cryptocurrency in Every Wallet™ (criptomonedas en cada billetera). Crypto.com se compromete a acelerar la adopción de las criptomonedas mediante la innovación.

Obtenga más información en https://crypto.com.

Acerca de VerifiedX

VFX (VerifiedX.IO) es la red de la gente. VFX es la primera red descentralizada de código abierto que es tanto una capa 1 universal como una cadena de alivio/cadena lateral específica de Bitcoin, con el propósito de autocustodia tokenizada, almacenamiento en la cadena y comercio de igual a igual de activos digitales y físicos. Se puede acceder directamente a la moneda nativa de la red (VFX) en la billetera, y permite acuñar tokens de Bitcoin verificados (vBTC) con una vinculación de autocustodia perenne 1:1 junto con una utilidad de contrato inteligente y funciones completas de recuperación de activos para fondos.

La capacidad de proporcionar opciones sólidas en la billetera y de autocustodia para que los usuarios cotidianos planifiquen, realicen transacciones, ahorren, gasten, pidan prestado y almacenen Bitcoin, fondos VFX y activos digitales es la piedra angular del espíritu de VerifiedX. Como la primera capa universal 1 y la cadena de alivio de Bitcoin, la red reduce drásticamente los costos de propiedad y las fricciones para los usuarios e integradores cotidianos de todo el mundo y proporciona múltiples capas de conveniencia, seguridad y empoderamiento de autocustodia.

Obtenga más información en VerifiedX.io.

