VerifiedX werkt samen met Crypto.com voor institutionele bewaar- en liquiditeitsoplossing

NEW YORK, 21 november 2025 /PRNewswire/ -- Crypto.com en het VerifiedX (VFX) Network ( VerifiedX.io ), het netwerk van mensen en een wereldwijde leider in self-custody en Web3 wallet infrastructuur, hebben vandaag aangekondigd dat Crypto.com VerifiedX zal voorzien van veilige institutionele bewaring en liquiditeitsondersteuning voor $ 1,5 miljard aan activa, inclusief OTC-handelsmogelijkheden.

Door deze samenwerking kunnen in aanmerking komende instellingen die VerifiedX gebruiken digitale valuta veilig opslaan, beheren en verhandelen via het gereguleerde, institutionele bewaarplatform van Crypto.com. De custody-dienst van Crypto.com biedt toegangsrechten voor meerdere gebruikers, aanpasbare governance workflows en verzekerde bewaaroplossingen. Het komt daarmee tegemoet aan de groeiende vraag naar schaalbare, goedkope en conforme blockchain infrastructuur.

"Crypto.com Custody is speciaal ontworpen om te voldoen aan de verwachtingen van institutionele klanten," zegt Eric Anziani, President en COO van Crypto.com. "We zijn blij dat we zijn geselecteerd door VerifiedX, een leider in selfcustody en mogelijkheden voor portemonnees van digitale activa, om een gevestigd bewaringsaanbod voor alle behoeften van klanten verder te verbeteren."

"Als het netwerk van mensen is de missie duidelijk: custody naadloos, veilig en wereldwijd toegankelijk maken. De samenwerking met Crypto.com tilt dat ethos naar een hoger plan met de beste bewaar- en liquiditeitsinfrastructuur in zijn klasse," aldus The VerifiedX Foundation. "Door Crypto.com's gereguleerde custody en OTC-handelsmogelijkheden van wereldklasse te integreren, versterkt het netwerk zijn toewijding om gebruikers en instellingen de veiligste, meest schaalbare weg te bieden voor interactie met digitale activa binnen het VFX-ecosysteem. Dit partnerschap bevordert een wereldwijde infrastructuur met liquiditeits- en bewaaropties en ondersteunt een nieuwe generatie bouwers en gebruikers voor betalingen, sparen, handel en nut op het VerifiedX-netwerk."

Dit is het nieuwste initiatief tussen Crypto.com en VerifiedX, na hun eerste samenwerking om Crypto.com Pay, de betaaloplossing van Crypto.com, en on-ramp diensten direct te integreren in VerifiedX's Switchblade Wallets. Zo kan een naadloze, veilige en schaalbare ervaring worden geboden aan zowel alledaagse gebruikers als ontwikkelaars.

Crypto.com Custody biedt bewaringsdiensten aan in aanmerking komende instellingen en vermogende klanten door middel van een uitgebreide end-to-end oplossing waarbij veiligheid en beveiliging centraal staan. Potentiële klanten die geïnteresseerd zijn in het bewaringsaanbod van Crypto.com kunnen een contactverzoek indienen via crypto.com/custody .

