VerifiedX geht Partnerschaft mit Crypto.com für institutionelle Verwahrungs- und Liquiditätslösungen ein

Crypto.com wird auch OTC-Handelsfunktionen für VerifiedX bereitstellen

NEW YORK, 20. November 2025 /PRNewswire/ -- Crypto.com und das VerifiedX (VFX) Network ( VerifiedX.io ), das Netzwerk für Menschen und weltweit führend im Bereich Selbstverwahrung und Web3-Wallet-Infrastruktur, gaben heute bekannt, dass Crypto.com VerifiedX sichere Verwahrung auf institutionellem Niveau und Liquiditätsunterstützung für Vermögenswerte in Höhe von 1,5 Milliarden US-Dollar sowie OTC-Handelsfunktionen bereitstellen wird.

VerifiedX Partners with Crypto.com for Institutional Custody and Liquidity Solution

Durch diese Partnerschaft können berechtigte Institutionen, die VerifiedX nutzen, digitale Währungen mithilfe der regulierten, institutionellen Verwahrungsplattform von Crypto.com sicher speichern, verwalten und handeln. Der Verwahrungsdienst von Crypto.com bietet Multi-User-Berechtigungen, anpassbare Governance-Workflows und versicherte Verwahrungslösungen und erfüllt damit die wachsende Nachfrage nach einer skalierbaren, kostengünstigen und konformen Blockchain-Infrastruktur.

„Crypto.com Custody wurde speziell für die Erwartungen institutioneller Kunden entwickelt", sagte Eric Anziani, Präsident und COO von Crypto.com. „Wir freuen uns, von VerifiedX, einem führenden Anbieter von Selbstverwahrung und Wallet-Funktionen für digitale Vermögenswerte, ausgewählt worden zu sein, um unser etabliertes Verwahrungsangebot für alle Kundenbedürfnisse weiter zu verbessern."

„Als Netzwerk für Menschen ist unsere Mission klar: Wir wollen die Verwahrung nahtlos, sicher und weltweit zugänglich machen. Die Partnerschaft mit Crypto.com stärkt dieses Ethos erheblich, da Crypto.com über eine erstklassige Verwahrungs- und Liquiditätsinfrastruktur verfügt", so die VerifiedX Foundation. „Durch die Integration der erstklassigen regulierten Verwahrungs- und OTC-Handelsfunktionen von Crypto.com bekräftigt das Netzwerk sein Engagement, Nutzern und Institutionen den sichersten und skalierbarsten Weg für die Interaktion mit digitalen Vermögenswerten im gesamten VFX-Ökosystem zu bieten. Diese Partnerschaft fördert eine globale Infrastruktur mit Liquiditäts- und Verwahrungsoptionen und unterstützt eine neue Generation von Entwicklern und Nutzern für Zahlungen, Ersparnisse, Handel und Dienstleistungen im VerifiedX-Netzwerk."

Dies ist die jüngste Initiative zwischen Crypto.com und VerifiedX nach ihrer ersten Partnerschaft zur Integration von Crypto.com Pay, der Zahlungslösung von Crypto.com, und On-Ramp-Diensten direkt in die Switchblade Wallets von VerifiedX, um sowohl alltäglichen Nutzern als auch Entwicklern eine nahtlose, sichere und skalierbare Erfahrung zu bieten.

Crypto.com Custody bietet berechtigten Institutionen und vermögenden Kunden Verwahrungsdienste durch eine umfassende End-to-End-Lösung, bei der Sicherheit und Schutz im Mittelpunkt stehen. Potenzielle Kunden, die sich für das Custody-Angebot von Crypto.com interessieren, können Kontaktanfragen unter crypto.com/custody einreichen.

Informationen zu Crypto.com

Crypto.com wurde 2016 gegründet und genießt das Vertrauen von Millionen von Nutzern weltweit. Das Unternehmen ist Branchenführer in den Bereichen Einhaltung gesetzlicher Vorschriften, Sicherheit und Datenschutz. Unsere Vision ist einfach: Kryptowährung in jeder Brieftasche™. Crypto.com hat sich zum Ziel gesetzt, die Einführung von Kryptowährungen durch Innovation zu beschleunigen.

Weitere Informationen finden Sie unter https://crypto.com .

Informationen zu VerifiedX

VFX (VerifiedX.IO) ist das Netzwerk für Menschen. VFX ist das erste vollständig quelloffene, dezentrale Netzwerk, das sowohl eine universelle Layer-1-Lösung als auch eine Bitcoin-spezifische Sidechain/Reliever-Chain ist und für die tokenisierte Selbstverwahrung, On-Chain-Speicherung und den Peer-to-Peer-Handel mit digitalen und physischen Vermögenswerten dient. Die native Coin des Netzwerks (VFX) ist direkt in der Wallet zugänglich und ermöglicht die Prägung von Verified Bitcoin Tokens (vBTC) mit einer 1:1-Evergreen-Selbstverwahrungsbindung in Verbindung mit Smart-Contract-Funktionalität und vollständigen Funktionen zur Wiederherstellung von Vermögenswerten für Gelder.

Die Bereitstellung robuster In-Wallet- und Selbstverwaltungsoptionen für alltägliche Nutzer zum Planen, Transagieren, Sparen, Ausgeben, Ausleihen und Verwahren von Bitcoin, VFX-Fonds und digitalen Vermögenswerten ist der Grundstein der VerifiedX-Philosophie. Als erste universelle Layer-1- und Bitcoin-Relief-Chain reduziert das Netzwerk die Kosten und Reibungsverluste für alltägliche Nutzer und Integratoren auf der ganzen Welt erheblich und bietet mehrere Ebenen von Komfort, Sicherheit und selbstverwalteter Befähigung.

Weitere Informationen finden Sie unter VerifiedX.io.

Kontakt

[email protected]

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2827597/VerifiedX_Crypt_dot_com_Partnership.jpg