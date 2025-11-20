VerifiedX s'associe à Crypto.com pour une solution institutionnelle de dépôt et de liquidité

Crypto.com fournira également des capacités de négociation de gré à gré pour VerifiedX

NEW YORK, 20 novembre 2025 /PRNewswire/ -- Crypto.com et le réseau VerifiedX (VFX) ( VerifiedX.io ), le réseau du peuple et un leader mondial de l'infrastructure d'autodétention et de portefeuille Web3, ont annoncé aujourd'hui que Crypto.com fournira à VerifiedX un service de conservation et de liquidité sécurisé de niveau institutionnel pour 1,5 milliard de dollars d'actifs, ainsi que des capacités de négociation de gré à gré.

Grâce à ce partenariat, les institutions éligibles qui utilisent VerifiedX pourront stocker, gérer et négocier des monnaies numériques en toute sécurité en utilisant la plateforme de conservation réglementée et de niveau institutionnel de Crypto.com. Le service de conservation de Crypto.com offre des autorisations multi-utilisateurs, des flux de travail de gouvernance personnalisables et des solutions de conservation assurées, répondant ainsi à une demande croissante pour une infrastructure de chaîne de blocs évolutive, peu coûteuse et conforme.

« Crypto.com Custody est spécialement conçu pour répondre aux attentes des clients institutionnels », a déclaré Eric Anziani, président et directeur de l'exploitation de Crypto.com. « Nous sommes heureux d'avoir été choisis par VerifiedX, un leader dans le domaine de l'autodétention et des portefeuilles d'actifs numériques, afin d'améliorer encore plus une offre de conservation bien établie afin de répondre à tous les besoins des clients. »

« En tant que réseau du peuple, notre mission est claire : rendre la consevation transparente, sûre et accessible dans le monde entier. Le partenariat avec Crypto.com améliore considérablement cette éthique avec la meilleure infrastructure de conservation et de liquidité de sa catégorie », a déclaré la VerifiedX Foundation. « En intégrant les capacités de Crypto.com en matière de conservation réglementée et de négociation de gré à gré, le réseau renforce son engagement à fournir aux utilisateurs et aux institutions le moyen le plus sûr et le plus évolutif d'interagir avec les actifs numériques dans l'écosystème VFX. Ce partenariat fait progresser une infrastructure mondiale avec des options de liquidité et de conservation, soutenant une nouvelle génération de créateurs et d'utilisateurs pour les paiements, l'épargne, le commerce et les services publics sur le réseau VerifiedX. »

Il s'agit de la plus récente initiative en date entre Crypto.com et VerifiedX, après leur partenariat initial visant à intégrer Crypto.com Pay, la solution de paiement de Crypto.com, et les services on-ramp directement dans les portefeuilles Switchblade de VerifiedX afin d'offrir une expérience transparente, sécurisée et évolutive aux utilisateurs quotidiens et aux développeurs.

Crypto.com Custody offre des services de conservation aux institutions éligibles et aux clients fortunés à travers une solution complète de bout en bout axée sur la sûreté et la sécurité. Les clients potentiels intéressés par l'offre de Crypto.com en matière de conservation peuvent soumettre leurs demandes de contact à l'adresse suivante : crypto.com/custody .

À propos de Crypto.com

Fondée en 2016, Crypto.com bénéficie de la confiance de millions d'utilisateurs dans le monde entier et est le leader de l'industrie en matière de conformité réglementaire, de sécurité et de confidentialité. Notre vision est simple : Cryptocurrency in Every Wallet™ (Les crypto-monnaies dans tous les portefeuilles). Crypto.com s'engage à accélérer l'adoption des crypto-monnaies grâce à l'innovation.

Pour en savoir plus, consultez le site https://crypto.com .

À propos de VerifiedX

VFX (VerifiedX.IO) est le réseau du peuple. VFX est le premier réseau décentralisé entièrement source ouverte qui est à la fois une couche 1 universelle et une chaîne de secours spécifique au Bitcoin, dans le but d'assurer l'auto-détention de jetons, le stockage sur la chaîne et le commerce peer-to-peer d'actifs numériques et physiques. La pièce de monnaie native du réseau (VFX) est accessible directement dans le portefeuille et permet de frapper des jetons Bitcoin vérifiés (vBTC) avec un pair 1:1 à durée indéterminée, couplé à un contrat intelligent et à des fonctions de récupération d'actifs pour les fonds.

La pierre angulaire de l'éthique de VerifiedX est de fournir des options robustes de portefeuille et d'autodétention pour les utilisateurs quotidiens afin de planifier, transiger, épargner, dépenser, emprunter et mettre en coffre des bitcoins, des fonds VFX et des actifs numériques. En tant que première chaîne de secours universelle de couche 1 et de bitcoin, le réseau réduit considérablement les coûts de propriété et les frictions pour les utilisateurs quotidiens et les intégrateurs du monde entier et offre de multiples niveaux de commodité, de sécurité et d'autonomisation de la conservation.

Pour en savoir plus : VerifiedX.io.

Contact

[email protected]

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2827597/VerifiedX_Crypt_dot_com_Partnership.jpg