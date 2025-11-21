VerifiedX stringe una partnership con Crypto.com riguardante soluzioni di custodia e liquidità istituzionale

Crypto.com fornirà anche funzionalità di trading OTC per VerifiedX

NEW YORK, 21 novembre 2025 /PRNewswire/ -- Crypto.com e VerifiedX (VFX) Network ( VerifiedX.io ), la rete del popolo e una delle principali imprese mondiali nel settore delle infrastrutture di autocustodia e portafoglio Web3, oggi hanno annunciato che Crypto.com fornirà a VerifiedX un servizio di custodia sicuro di livello istituzionale e supporto alla liquidità per 1,5 miliardi di dollari in asset, nonché funzionalità di trading OTC.

VerifiedX Partners with Crypto.com for Institutional Custody and Liquidity Solution

Ai sensi di questo accordo le istituzioni idonee che utilizzano VerifiedX possono archiviare, gestire e contrattare in modo sicuro valute digitali tramite la piattaforma di custodia di livello istituzionale e regolamentata Crypto.com. Il servizio di custodia Crypto.com offre autorizzazioni multiutente, flussi di lavoro per la governance personalizzabili e soluzioni di custodia assicurate, soddisfacendo la domanda crescente di infrastrutture blockchain scalabili, a costo contenuto e conformi.

"Crypto.com Custody è stato progettato specificamente per soddisfare le aspettative dei clienti di livello istituzionale", spiega Eric Anziani, presidente e direttore operativo Crypto.com. "Siamo lieti di essere stati scelti da VerifiedX, un leader nello sviluppo di funzionalità di autocustodia e portafogli di asset digitali, per migliorare ulteriormente un'offerta di custodia consolidata per tutte le esigenze dei clienti".

"In quanto rete del popolo, la mission è chiara – rendere la custodia semplice, sicura e accessibile a livello globale. "La partnership stretta con Crypto.com eleva significativamente proprio questo spirito grazie alla migliore infrastruttura di custodia e liquidità della categoria", commenta la VerifiedX Foundation. "Integrando le funzionalità di custodia regolamentata e di trading OTC di livello mondiale sviluppate da Crypto.com, la rete rafforza il suo impegno nel fornire agli utenti e alle istituzioni il percorso più sicuro e scalabile per interagire con le risorse digitali nell'ecosistema VFX. Questo accordo promuove ulteriormente un'infrastruttura globale con opzioni di liquidità e custodia, supportando una nuova generazione di sviluppatori e utenti per pagamenti, risparmi, commercio e servizi di pubblica utilità sulla rete VerifiedX".

Si tratta dell'iniziativa più recente che unisce le forze di Crypto.com e VerifiedX, sulla scia della loro partnership iniziale per integrare Crypto.com Pay, la soluzione di pagamento Crypto.com, e i servizi on-ramp direttamente nei portafogli VerifiedX Switchblade, per offrire un'esperienza integrata, sicura e scalabile sia agli utenti comuni sia agli sviluppatori.

Crypto.com Custody offre servizi di custodia a istituzioni idonee e clienti con un elevato patrimonio netto attraverso una soluzione completa che pone al centro la sicurezza. I potenziali clienti interessati all'offerta di custodia Crypto.com possono inviare richieste di contatto su crypto.com/custody .

Informazioni su Crypto.com

Fondata nel 2016, Crypto.com è considerata affidabile da milioni di utenti in tutto il mondo ed è leader del settore in termini di conformità normativa, sicurezza e privacy. La nostra visione è semplice: Cryptocurrency in Every Wallet™. Crypto.com si impegna ad accelerare l'adozione delle criptovalute attraverso l'innovazione.

Scopri di più su https://crypto.com .

Informazioni su VerifiedX

VFX (VerifiedX.IO) è la rete del popolo – è la prima rete decentralizzata completamente open source che è sia un livello 1 universale sia una sidechain/reliever chain specifica per bitcoin, allo scopo di autocustodia tokenizzata, archiviazione on-chain e commercio peer-to-peer di asset sia digitali che fisici. È possibile accedere alla moneta nativa della rete (VFX) direttamente nel portafoglio e risulta così possibile la coniazione di token bitcoin verificati (vBTC) con un peg di autocustodia evergreen 1:1 abbinato all'utilità di un contratto intelligente e a funzionalità complete di recupero degli asset per i fondi.

Offrire solide opzioni in-wallet e di autocustodia agli utenti comuni per pianificare, contrattare, risparmiare, spendere, prendere in prestito e depositare bitcoin, fondi VFX e asset digitali è il fondamento dell'etica VerifiedX. In quanto prima catena di supporto bitcoin e di livello 1 universale, VFX riduce drasticamente i costi di proprietà e i problemi per gli integratori e gli utenti di tutti i giorni in tutto il mondo e fornisce vari livelli di praticità, sicurezza e controllo autonomo dell'autocustodia.

Scopri di più su VerifiedX.io.

Contatto

[email protected]

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2827597/VerifiedX_Crypt_dot_com_Partnership.jpg