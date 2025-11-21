VerifiedX Bermitra Dengan Crypto.com Untuk Solusi Penyimpanan dan Likuiditas Institusi

Crypto.com Juga Menyediakan Kemampuan Perdagangan OTC untuk VerifiedX

NEW YORK, 21 November 2025 /PRNewswire/ -- Hari ini Crypto.com dan VerifiedX (VFX) Network ( VerifiedX.io ) mengumumkan bahwa Crypto.com akan memberikan dukungan likuiditas dan penyimpanan tingkat institusi untuk aset senilai $1,5 miliar, serta kemampuan perdagangan OTC. VerifiedX adalah jaringan masyarakat dan pemimpin global di bidang infrastruktur penyimpanan mandiri dan dompet Web3.

Melalui kemitraan ini, institusi yang memenuhi syarat yang menggunakan VerifiedX dapat menyimpan, mengelola, dan bertransaksi mata uang digital secara aman dengan menggunakan platform penyimpanan teregulasi dan tingkat institusi milik Crypto.com. Layanan penyimpanan Crypto.com menyediakan izin banyak pengguna, alur kerja tata kelola yang dapat disesuaikan, dan solusi penyimpanan berasuransi untuk memenuhi permintaan semakin besar akan infrastruktur blockchain yang sesuai, dapat ditingkatkan, dan berbiaya rendah.

"Penyimpanan Crypto.com khusus dirancang dengan harapan klien tingkat institusi," kata Eric Anziani, Presiden dan COO Crypto.com. "Kami senang dipilih oleh VerifiedX, perusahaan terdepan dalam hal kemampuan penyimpanan mandiri dan dompet aset digital, untuk lebih meningkatkan penawaran penyimpanan yang kuat bagi semua kebutuhan klien."

"Sebagai jaringan masyarakat, misi kami sudah jelas: agar penyimpanan bebas kendala, aman, dan dapat diakses secara global. Bermitra dengan Crypto.com jauh lebih meningkatkan etos tersebut dengan infrastruktur penyimpanan dan likuiditas terbaik di kelasnya," kata The VerifiedX Foundation. "Dengan menggabungkan penyimpanan teregulasi kelas dunia milik Crypto.com dan kemampuan perdagangan dari OTC, jaringan ini memperkuat komitmennya guna menyediakan jalur paling aman dan paling terukur bagi pengguna maupun institusi untuk berinteraksi dengan aset digital di ekosistem VFX. Kemitraan ini semakin memajukan infrastruktur global dengan opsi likuiditas dan penyimpanan, sehingga mendukung generasi baru pembangun dan pengguna dalam hal pembayaran, tabungan, perdagangan, dan utilitas di jaringan VerifiedX."

Ini adalah inisiatif terbaru antara Crypto.com dan VerifiedX setelah kemitraan awal yang mengintegrasikan Crypto.com Pay, yakni solusi pembayaran dari Crypto.com, dan layanan on-ramp secara langsung ke Switchblade Wallets milik VerifiedX untuk menghadirkan pengalaman yang aman, tanpa kendala dan dapat ditingkatkan bagi pengguna maupun pengembang setiap hari.

Crypto.com Custody menawarkan layanan penyimpanan kepada institusi yang memenuhi syarat maupun klien dengan kekayaan bersih tinggi melalui solusi menyeluruh dan lengkap yang berpusat pada keamanan. Calon klien yang berminat pada penawaran penyimpanan Crypto.com dapat mengirimkan permintaan kontak di crypto.com/custody .

Tentang Crypto.com

Didirikan pada tahun 2016, Crypto.com dipercaya oleh jutaan pengguna global dan merupakan pemimpin industri dalam hal kepatuhan terhadap peraturan, keamanan, dan privasi. Visi kami sederhana: Cryptocurrency in Every Wallet™. Crypto.com berkomitmen untuk mempercepat penggunaan mata uang kripto melalui inovasi.

Ketahui lebih lanjut di https://crypto.com .

Tentang VerifiedX

VFX (VerifiedX.IO) adalah jaringan masyarakat. VFX adalah jaringan terdesentralisasi open-source sepenuhnya yang pertama yang merupakan layer 1 universal maupun sidechain/reliever chain khusus Bitcoin, dengan tujuan penyimpanan mandiri yang ditokenisasi, penyimpanan on-chain, dan perdagangan peer-to-peer untuk aset digital & fisik. Koin asli jaringan ini (VFX) dapat diakses secara langsung di dalam dompet, dan memungkinkan pencetakan Verified Bitcoin Tokens (vBTC) dengan peg penyimpanan mandiri evergreen 1:1 digabungkan dengan kegunaan kontrak pintar dan fitur lengkap pemulihan aset untuk dana.

Landasan etos VerifiedX adalah untuk menyediakan pilihan in-wallet dan penyimpanan mandiri yang kuat bagi pengguna sehari-hari untuk merencanakan, bertransaksi, menabung, membelanjakan, meminjam, dan menyimpan Bitcoin, dana VFX, dan aset digital. Sebagai layer 1 universal pertama dan reliever chain Bitcoin, jaringan ini jauh lebih mengurangi biaya kepemilikan dan gesekan bagi pengguna sehari-hari maupun integrator di seluruh dunia serta menyediakan beberapa lapisan dukungan kemudahan, keamanan, dan penyimpanan mandiri.

Ketahui lebih lanjut di VerifiedX.io.

Hubungi

