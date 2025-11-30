ViaBTC dona 3 millones de dólares de Hong Kong para apoyar las ayudas por el incendio y para la reconstrucción de la comunidad de Wang Fuk Court en Tai Po

HONG KONG, 30 de noviembre de 2025 /PRNewswire/ -- ViaBTC anunció una donación de 3 millones de dólares de Hong Kong al Gobierno de la región administrativa especial de China (RAE) de Hong Kong para ayudar con la emergencia y la reconstrucción de la comunidad tras el incendio de Wang Fuk Court en Tai Po. La contribución tiene como objetivo ayudar a los residentes afectados a restaurar sus vidas normales lo más rápido posible.

Haipo Yang, fundador y director ejecutivo de ViaBTC, expresó su profundo pesar por la tragedia y declaró:"Extendemos nuestras más sinceras condolencias a las víctimas y rendimos el más alto respeto a los bomberos y al personal de rescate que valientemente hicieron frente a la catástrofe".

Yang destacó que ViaBTC supervisará de cerca los esfuerzos de recuperación y mantiene su compromiso de colaborar con todas las partes para ayudar a los residentes a reconstruir sus hogares y superar los desafíos que se avecinan.

Acerca de ViaBTC

Fundada en 2016, ViaBTC es un grupo de minería global de primer nivel y una innovadora plataforma de blockchain en la que confían más de 1,7 millones de usuarios de todo el mundo. Hoy en día, se encuentra entre los tres principales grupos a nivel mundial para la minería de BTC, BCH, LTC, DOGE y KAS, para servir a una diversa comunidad internacional de mineros.

FUENTE Viabtc Technology Limited