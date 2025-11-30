ViaBTC dona 3 millones de dólares de Hong Kong para apoyar las ayudas por el incendio y para la reconstrucción de la comunidad de Wang Fuk Court en Tai Po

Noticias proporcionadas por

Viabtc Technology Limited

30 nov, 2025, 05:29 GMT

HONG KONG, 30 de noviembre de 2025 /PRNewswire/ -- ViaBTC anunció una donación de 3 millones de dólares de Hong Kong al Gobierno de la región administrativa especial de China (RAE) de Hong Kong para ayudar con la emergencia y la reconstrucción de la comunidad tras el incendio de Wang Fuk Court en Tai Po. La contribución tiene como objetivo ayudar a los residentes afectados a restaurar sus vidas normales lo más rápido posible.

Haipo Yang, fundador y director ejecutivo de ViaBTC, expresó su profundo pesar por la tragedia y declaró:"Extendemos nuestras más sinceras condolencias a las víctimas y rendimos el más alto respeto a los bomberos y al personal de rescate que valientemente hicieron frente a la catástrofe".

Yang destacó que ViaBTC supervisará de cerca los esfuerzos de recuperación y mantiene su compromiso de colaborar con todas las partes para ayudar a los residentes a reconstruir sus hogares y superar los desafíos que se avecinan.

Acerca de ViaBTC
Fundada en 2016, ViaBTC es un grupo de minería global de primer nivel y una innovadora plataforma de blockchain en la que confían más de 1,7 millones de usuarios de todo el mundo. Hoy en día, se encuentra entre los tres principales grupos a nivel mundial para la minería de BTC, BCH, LTC, DOGE y KAS, para servir a una diversa comunidad internacional de mineros.

FUENTE Viabtc Technology Limited

También de esta fuente

ViaBTC presenta un servicio mejorado de préstamos en criptomonedas en Blockchain Life 2025

ViaBTC presenta un servicio mejorado de préstamos en criptomonedas en Blockchain Life 2025

ViaBTC, el tercer grupo de minería de BTC más grande, mostró su visión de marca y su servicio de préstamos con garantía como patrocinador premium en...
More Releases From This Source

Explorar

Computer & Electronics

Computer & Electronics

Blockchain

Blockchain

Blockchain

Blockchain

Cryptocurrency

Cryptocurrency

News Releases in Similar Topics